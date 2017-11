El Once de Oro de VAVEL: 12ª jornada de la La Liga

Google Plus

Luis Suárez frente al CD Leganés | Fuente: FC Barcelona

La 12ª jornada de Liga rebosaba olor a derbi madrileño, pero los jugadores de ambos equipos no dieron se resume en que solo uno de los futbolistas que estuvo presente en el encuentro tiene su hueco en el mejor once de la jornada.

La Liga Santander muestra una panorámica diferente a la que mostraba en temporadas pasadas. El Real Madrid está tercero en liga viendo como se alejan los equipos que están por delante, Barcelona y Valencia, y sintiendo la presión de los equipos de media tabla donde la clasificación empieza a apretarse significativamente. Igualdad es la palabra que define el inicio de Liga y eso puede traducirse en los resultados tan sorprendentes de cada jornada donde los favoritismos valen de poco. El Once de Oro de VAVEL de la duodécima jornada liguera ha dejado sitio para los siguientes jugadores: Fernando Neto (Valencia); Lucas (Atlético de Madrid); Schar (Deportivo de la Coruña); Rosales (Málaga); Kondogbia (Valencia); Bergara (Getafe); Chory Castro (Málaga); Ivi Alejo (Eibar); Ángel Rodríguez (Getafe); Luis Suárez (Barcelona); Charles (Eibar).

Neto | Valencia

Neto en la portería del Valencia | Fuente: VAVEL

El equipo ché es la revelación de la temporada y gran parte de la culpa la tiene su portero, Neto. El meta brasileño ha conseguido aportar seguridad en la portería, aspecto que se hace vital para un equipo con aspiraciones a luchar por la Liga. Neto aporta cada partido paradas de mucha calidad lo que además hace aumentar la confianza del resto de jugadores del equipo.

Lucas | Atlético de Madrid

Lucas Hernández fue de lo poco destacable del derbi madrileño del pasado sábado. Su tarea era complicada. La vuelta de Carvajal y las caídas constantes de Ronaldo a la banda derecha pronosticaban una noche muy complicada para el defensor francés. Sin embargo, Lucas demostró que está capacitado para defender a los mejores jugadores del mundo y consiguió evitar una ocasión muy clara de gol en el último minuto del partido.

Schär | Deportivo de la Coruña

A pesar de la derrota del Deportivo de la Coruña frente al Málaga, la actuación del central suizo, Fabian Schär, no pasó inadvertida para nadie. Las arrancadas del central desde su área llegaban hasta el área rival. Incluso, en una de esas arrancadas, el futbolista suizo consiguió añadir un gol a su cuenta particular.

Rosales | Málaga

El partido que enfrentó al Málaga y al Deportivo en la rosaleda hizo destacar a los centrales de ambos equipos. El Málaga necesitaba la victoria de forma casi desesperada. La actuación de Rosales, que se resume en una buena actuación defensiva y un gol, ayudaron al equipo malacitano a super al equipo coruñés.

Kondogbia | Valencia

Kondogbia buscando el balón de cabeza | Fuente: VAVEL

​A pesar de que todo el mundo está destacando la función de Dani Parejo en el Valencia de Marcelino, Kondogbia es el escudero perfecto del centrocampista español. El centrocampista es un pulmón en la sala de máquinas para el equipo ché. Además, abrió la lata con un auténtico golazo, frente al RCD Español en un partido que se atragantaba para los valencianistas.

Bergara | Getafe

El Getafe está de dulce y solo ha perdido un partido en las últimas cinco jornadas y fue frente al conjunto merengue, en un partido del que el empate se escapó por un suspiro. Bergara es la definición del trabajo en el centro del campo. El centrocampista del Getafe es un jugador imprescindible para el sistema que plantea Bordalás.

Chory Castro | Málaga

Al jugador uruguayo del Málaga le estaba costando encontrar su sitio en el once de Michel. Las lesiones no favorecían al centrocampista charrúa, pero parece, por el nivel que demostró el sábado, que ha vuelto al once para quedarse. Un gol y una asistencia en el último partido frente al Deportivo de la Coruña, del que el Málaga salió victorioso

Ivi Alejo | Eibar

Los delanteros del Eibar, Charles y Enrich, fueron los principales protagonistas de la goleada frente al Betis, pero Ivi Alejo fue uno de los causantes de la gran actuación de los puntas. Alejo fue un puñal por la banda derecha y no paró de desquiciar a su marcador. Su actuación no se basa solo en desborde y verticalidad, el jugador del Eibar tuvo mucho recorrido por su banda ayudando en tareas defensivas.

Charles | Eibar

La falta de gol era la asignatura pendiente de los hombres de Mendilibar. Los delanteros del Éibar no estaban siendo igual de eficaces de cara a puerta de lo que lo fueron la temporada pasada. Pero la goleada de ayer contra el Betis (5-0) demostró que el olfato y las ganas de hacer gol no son la causa de la mala racha goleadora que atraviesa el equipo. Charles no paró de moverse durante todo el encuentro desordenando a los centrales y provocando un penalti que dejaría al Betis con diez. Además de su importante labor sin balón, el delantero del Éibar anotó un doblete para ayudar a su equipo a conseguir la victoria.

Luis Suárez | Barcelona

Luis Suárez volvió a la senda del gol en Butarque con un doblete. El principio de temporada estaba siento difícil para el delantero charrúa. El nueve blaugrana aportó su trabajo y su entrega como hace en cada partido, pero además consiguió aportar dos de los tres goles que anotó su equipo para llevarse la victoria para ganar al CD Leganés por tres goles a cero.

Ángel Rodríguez | Getafe

Seis goles en ocho partidos jugados en Liga son las cifras de Ángel Rodríguez esta temporada. El delantero que llegó libre procedente del Real Zaragoza el pasado verano anotó dos goles en el último partido que disputó su equipo frente al Deportivo Alavés. El delantero del Getafe se dispone a ser la pieza clave del equipo haciendo uso de su principal virtud, el gol.