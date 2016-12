Un solitario gol de Deyverson rompe la racha en 'Mendi' del Deportivo Alavés

Google Plus

'Mendi' ansiaba el triunfo en casa, y es que casi tres meses han tenido que esperar los aficionados albiazules para celebrar una victoria en su feudo, la segunda de la temporada como local. Los de Pellegrino jugaron un choque muy práctico, supieron guardar el botín cuando lo desenterraron, y a partir de entonces supieron mantenerse en defensa de forma ordenada, y sin sufrir en exceso, sumaron una nueva victoria, que les permite alcanzar media permanencia en números cuando resta más de medio campeonato para la conclusión.

Enfrente estuvo un Real Betis aún en progresión, tras la incorporación de Víctor Sánchez del Amo hace algo más de un mes al banquillo verdiblanco. Los béticos plantearon un encuentro de poder a poder ante los de Pellegrino, pero en los minutos clave del partido carecieron de la fuerza necesaria para golpear a su rival, y es que el Alavés venía de muchos encuentros como local en los que a pesar de adelantarse, terminaba por desperdiciar la ventaja en el luminoso, algo que no sucedió en esta ocasión.

Sánchez del Amo apostó por un once repleto de variantes tácticas, si bien no le sirvió para frenar el avance del conjunto vitoriano hacia la meta rival, al menos en los primeros compases del encuentro. Si bien los de Pellegrino no acertaron de cara a portería, crearon muchos estragos a los béticos entrando por ambos costados, con la presencia en ataque de un activo Toquero por la banda derecha.

El entrenador del Betis planteó un 4-4-2 con el equipo replegado y compacto en sus líneas, con Durmisi improvisando por delante de José Carlos en una especie de doble lateral. Joaquín, partiendo desde la derecha, centró mucho su posición, lo que por momentos transformó el esquema en un 5-3-2.

Ibai y Ceballos dieron color a un primer tiempo gris

No hubo ritmo de juego durante la primera mitad. Existía un claro miedo de perder por parte de ambos conjuntos, a pesar de que no viven una mala situación en lo que a puntos se refiere. Ambos adelantaron líneas para ahogar la subida de balón del contrario. Si bien el conjunto vitoriano consiguió dominar el juego con mayor claridad un ápice de velocidad para atacar a su adversario.

Atravesado el ecuador del primer tiempo, el Betis comenzó a ganar metros en campo rival, y si bien no consiguió generar prácticamente ninguna ocasión de gol, obligó a trabajar al conjunto vitoriano, sobre todo en las acciones a balón parado. Ceballos tuvo mucha culpa de ello.

Pero Toquero tenía ganas de demostrar el porqué de su titularidad en las últimas semanas, y por la banda derecha puso a prueba la integridad de José Carlos, a quien superó en muchas de sus carreras. Quien tampoco se quedó atrás fue Ibai Gómez, en sus botas tuvo la que probablemente fue la ocasión más clara del partido, tras recibir un balón en el área en una posición algo escorada, disparó por bajo a las manos de Adán.

El de Santutxu siguió creciéndose en la recta final del primer tiempo, y Deyverson pudo convertir el primero del partido tras un centro del ex-jugador del Athletic, pero su remate acrobático salió cerca del palo izquierdo de la meta de Adán.

En un final de primer tiempo frenético, Laguardia pudo cometer penalti sobre Ceballos, pero el colegiado del encuentro, Iglesias Villanueva, no vio acción punible alguna. Antes, Joaquín se había marchado lesionado del terreno de juego. Petros se incorporó al terreno de juego en su lugar.

Deyverson adelantó al Deportivo Alavés

Si el Deportivo Alavés se marchó a vestuarios con mejores sensaciones, fue el Real Betis el que dio el primer aviso a la vuelta de los vestuarios. Rubén Castro le ganó la espalda a los centrales, pero no pudo superar a Pacheco en el mano a mano, que le adivinó las intenciones.

Camarasa trató de poner algo de claridad a una atmósfera enfurecida a causa de la tensión que se produjo en algunas acciones del partido, recibió el cuero tras la prolongación de cabeza de Deyverson, y su remate desviado por la defensa bética estuvo a punto de convertirse en el primer gol.

Toquero siguió mostrando su fortaleza por el costado derecho, y en una de sus incontables apariciones por dicho costado, el Deportivo Alavés consiguió ver portería cuando el partido se encaminaba a la hora del encuentro: El gasteiztarra avistó el desmarque de Deyverson entre los centrales béticos, dibujó una magnífica diagonal en forma de asistencia para un Deyverson, que superó la salida de Adán con un toque sutil con la pierna izquierda.

Nadar y guardar la ropa

El gol espoleó de una forma tímida al Betis, ante la necesidad de reaccionar para tratar de al menos, igualar el partido. Sanabria, al igual que Joaquín, no pudo seguir sobre el terreno de juego y dejó su lugar en el césped al delantero ucraniano Zozulya.

Poco después, el conjunto vitoriano tuvo la oportunidad de sentenciar el choque, en los pies de Camarasa, pero su disparo raso salió desviado cerca del palo derecho de Adán. El jugador levantinista tuvo una muy buena actuación por detrás del brasileño Deyverson, pero a pesar de completar un buen partido en todos los aspectos, no estuvo tan acertado de cara al gol, y tras llevarse a trompicones un balón en la derecha, se llenó de balón en un dos contra uno ante José Carlos, y su disparo salió desviado por encima de la meta de Adán.

El conjunto verdiblanco empujó en la recta final en busca del tanto de la igualada, pero notó el cansancio por el esfuerzo realizado en los minutos anteriores. Rubén Castro, con un gran disparo de falta cerca de la medialuna del área, pero Pacheco tiró de agilidad para atrapar el balón. Ceballos tuvo la última de su equipo tras recortar ante la posición de Laguardia, y aunque enmudeció a los aficionados del glorioso por unos instantes, no pudo superar a un atento Pacheco.