Raúl García: "Hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera"

Raúl García ejercitándose con sus compañeros en Betoño. Foto: @Alaves

El Deportivo Alavés sigue preparando el encuentro de vuelta de dieciseisavos de la Copa del Rey, encuentro que medirá a los de Pellegrino con el Nàstic de Tarragona, en el que tratarán de hacer bueno el cero a tres obtenido en el encuentro de ida.

Tras la sesión de entrenamiento sobre el césped del campo municipal de Betoño, en sala de prensa el jugador que compareció fue el coruñés Raúl García.

El lateral zurdo habló con ilusión del torneo copero, mostrándose optimista de cara al encuentro del jueves, con el que el equipo tratará de cerrar el año de la mejor forma posible: “Para mí es una competición que siempre ilusiona, tenemos ganas de pasar la eliminatoria, todo pasa por jugar el partido del jueves en Mendizorrotza y sobre todo, acabar con buenas sensaciones antes del parón navideño y sobre todo, como jugamos en casa ante la afición, tenemos la ilusión de que la gente disfrute”.

"El equipo ha demostrado que tiene mucha ambición"

Raúl García hizo un balance positivo acerca del rendimiento del equipo esta temporada, asegurando que el equipo necesita unas vacaciones para volver a preparar el año nuevo de la mejor forma posible: “El balance es bastante bueno, hemos sacado muchos puntos fuera, con los que quizás a priori no contábamos, pero hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera y que es difícil superarnos. Estamos contentos pero no nos conformamos, tenemos que intentar llegar a nuestro mejor nivel, tanto en lo individual como en lo colectivo. Cuando pasemos el partido del jueves nos vendrá bien despejarnos, pero cuando volvamos tendremos que darlo todo otra vez. El equipo ha demostrado que tiene mucha ambición y que quiere estar lo más alto posible”.

El coruñés no quiso negar su deseo de contar con más minutos, si bien reconoció que la competencia es positiva para el grupo, asegurando a la vez que trabaja para lograr la titularidad: “Todo jugador es ambicioso de jugarlo todo. Personalmente me gustaría jugar más y entreno para intentar lograrlo, para entrar en el once. Mi objetivo tiene que ser ese, pero el camino a seguir es este, tanto para mí como para la competencia en mi puesto, para que estemos a un nivel máximo, de cara a que el equipo mejore”.