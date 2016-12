Previa Deportivo Alavés – Gimnástic de Tarragona: terminar el año de la mejor manera posible

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL.

Partido con poca emoción el que se va a vivir el jueves en Mendizorroza a partir de las ocho de la tarde. En vísperas de navidad, los jugadores del Deportivo Alavés preparan el último partido oficial del año 2016. Un año que los vitorianos lo recordaran como el del regreso a la Primera División después de 10 largos años de sufrimiento.

En el partido de ida, disputado el pasado 1 de diciembre, el equipo del flaco Pellegrino obtuvo una contundente victoria por cero goles a tres en el Nou Estadi. Los tantos, obra de Gaizka Toquero por partida doble y del venezolano Christian Santos. Los catalanes, no llegaron a inquietar a un Ortolá que debutaba como jugador del Deportivo Alavés.

Pocas cosas han cambiado en ambos clubes desde aquel partido. El Deportivo Alavés llega en una ligera mejoría después de cuatro partidos invictos en Liga y haber ganado su particular partido de Copa del Rey. Los de Tarragona, siguen como colistas en Segunda División y acumulan cuatro partidos seguidos perdiendo.

Con el candado en los últimos partidos

No es ninguna sorpresa que Fernando Pacheco sea el cuarto portero menos goleado de toda la competición. El equipo solo ha recibido 17 goles en sus 16 partidos; una media de más de un gol por partido. Dos derrotas abultadas tienen la culpa de que esa media supere el gol por partido, la del Real Madrid por cuatro goles y la de Anoeta por tres goles.

Solo Valencia, Sevilla y los dos mencionados anteriormente han sido capaces de hacerle a Pacheco más de un gol. En los 17 partidos oficiales disputados, los vitorianos han dejado la portería a cero en seis. Por otra parte, el equipo anota menos goles de los que recibe, dos en concreto, por lo que el average es negativo.

Ha sido en los últimos partidos cuando el Deportivo Alavés ha sido más contundente defensivamente. Desde que el Real Madrid anotara cuatro goles en Mendizorroza, los babazorros solo han recibido dos goles en los siete próximos partidos jugados. Hecho que le permite pasar unas vacaciones navideñas tranquilas.

Manu Barreiro podría salir al Nástic en las próximas horas

Es obvio que el gallego no cuenta para Mauricio Pellegrino. En Liga no ha llegado a debutar y solo ha entrado en una convocatoria, ante Osasuna por la sanción de Deyverson. Y en el partido de ida de Copa del Rey, escasos 10 minutos finales para el delantero que le supieron a poco. No son buenos momentos para el ariete.

Desde principios de temporada se ha ido especulando sobre una posible salida de Manu Barreiro en el mercado de invierno. Pues bien, el presidente del Nástic de Tarragona ha declarado que están negociando con el jugador y que podrían llegar a un acuerdo en las próximas horas. Esta semana durante los entrenamientos, se ha visto al jugador hablando seriamente con Mauricio Pellegrino aclarando la situación. Además, en rueda de prensa, el técnico argentino ha admitido que el canterano Sergio Llamas también está negociando una salida.

Aun así, los dos jugadores se vestirán de corto el jueves y tendrán la oportunidad de despedirse de su afición. En cuanto al resto de la alineación, se esperan muchos cambios respecto al partido contra El Betis. Con la eliminatoria casi resuelta, algunos canteranos podrían tener la oportunidad de entrar en esas rotaciones.

El Nástic sigue sin levantar cabeza

Cuesta abajo y sin frenos. Así llegan los catalanes a la capital vasca. Llevan cinco derrotas en los últimos seis partidos en los que el equipo solo ha visto tres veces portería. Unos números muy malos que lo siguen teniendo como colista de la Segunda División a seis puntos de la salvación. Extraña situación para un club que hace unos meses se quedó a las puertas de ascender a la máxima categoría.

Es el segundo equipo que más goles recibe (27) y el segundo que menos goles mete (17). Además, es el equipo con menos victorias y más derrotas de toda la competición. En un principio, se espera que Vicente Moreno salga con los menos habituales.

Convocatorias y posibles onces

Deportivo Alavés: a falta de la convocatoria oficial, estos parecen ser los elegidos por Pellegrino: Pacheco, Ortolá, Vigaray, Kiko, Laguardia, Pantic, Einar Galilea, Raúl García Manu García, Manu García Alonso, Llamas, Krsticic, Espinoza, Sobrino, Katai, Toquero, Santos y Barreiro.

Gimnástic de Tarragona: a falta de la convocatoria oficial, estos parecen ser los elegidos por Moreno: Saja, Dimitrievski, Kakabadze, Bouzón, Djetei, Giner, Lopo, Zahíbo, Molina, Muñiz, Cordero, Lobato, José Carlos, Delgado, Malokú, Emaná, Uche y Moha.