La figura del rival: Iago Aspas

Foto: Jaime Linares (VAVEL)

Tras vivir una breve aventura en Inglaterra, concretamente en las filas del Liverpool, donde no tuvo mucho éxito, mas le sirvió como experiencia para adquirir algo más de jerarquía y veteranía, recaló en calidad de cedido en el Sevilla FC. Al igual que en la Premier League, el ariete no pudo gozar de todos los minutos deseados, por lo que decidió poner rumbo a su tierra, a Galicia.

En su segunda etapa en el club de sus amores, está que se sale y los números hablan por si solos. Con 11 dianas en liga se postula como máximo artillero del conjunto dirigido por el "Toto" Berizzo, además de ser el mayor repartidor de tantos, con tres asistencias en la competición doméstica.

Sus actuaciones le están permitiendo ganarse un lugar entre los más grandes de nuestra liga, y tampoco pasan desapercibido para el seleccionador español, Julen Lopetegui.

Iago Aspas está completando un curso celestial, y en gran parte es debido a la convocatoria con el combinado nacional. El gallego debutó como internacional absoluto, en Wembley frente a la selección local y como no, marcando para estrenar su casillero internacional.

La temporada del "10" va más allá del conjunto nacional. Con su club, logró la clasificación europea, y actualmente pueden gozar de ella, gracias a la buena labor que hicieron la pasada campaña.

En la vigente campaña, el canterano celeste está tirando del equipo, con sus goles y buen juego, además de repartir asistencias. Vista la situación actual de los del norte de España, es complicado que repitan lo que lograron el año pasado, a pesar de que todavía reste toda la segunda vuelta. Al menos, Iago hace que la afición tenga alguien en que confiar, por lo que eso, llena de esperanza a la hinchada celeste de cara a la vigente temporada, y al encuentro frente al Deportivo Alavés.