Resultado Celta de Vigo vs Deportivo Alavés en vivo y en directo online en la Liga 2016

Por su parte, el técnico argentino Mauricio Pellegrino también ha ofrecido la lista de 19 convocados, de la que se han quedado fuera Gaizka Toquero por indisposición (sufre una gastroenteritis) y los descartes por decisión técnica Aleksandar Pantic, Sergio Llamas, Cristian Espinoza y Nenad Krsticic. La convocatoria es la siguiente: Pacheco, Ortola, Femenía, Alexis, Vigaray, Raúl García, Theo, Laguardia, Feddal, Camarasa, Llorente, Dani Torres, Manu García, Edgar, Katai, Ibai, Deyverson, Santos y Sobrino.

Eduardo Berizzo ha ofrecido la lista de 19 convocados, de la que se han quedado fuera los lesionados Beauvue y 'Tucu' Hernández, además de Orellana, Planas, Costas y Lemos por decisión técnica, y el recién incorporado Jozabed, procedente del Rayo Vallecano, cuya inscripción para disputar la competición no se ha autorizado a fecha de hoy. La lista la componen los siguientes futbolistas: Sergio Álvarez, Rubén Blanco, Hugo Mallo, Andreu Fontàs, David Costas, Jonny Castro, Sergi Gómez, Gustavo Cabral, Facundo Roncaglia, Marcelo Díaz, Nemanja Radoja, Daniel Wass, Josep Señé, Pape Cheik Diop, Théo Bongonda, John Guidetti, Iago Aspas, Pione Sisto y Giuseppe Rossi.

Pellegrino, en sala de prensa | Foto: Daniel Nieto / Vavel.com

Por su parte, Pellegrino también compareció ante los medios de comunicación, donde además de referirse al choque liguero, tuvo tiempo para referirse al Alcorcón, rival en los cuartos de final de la Copa del Rey: "Tenemos las mismas posibilidades que nuestro rival, tenemos que ir paso a paso, a veces los pronósticos no se cumplen." Sobre el encuentro, el técnico argentino alabó las cualidades de su rival: "El Celta es un buen equipo, me gusta su forma de jugar, tiene delanteros con mucho gol y es un equipo muy completo. Nos va a exigir mucho de ahí que nos centremos en este partido, muy importante. Nuestro objetivo número uno es la Liga". Pellegrino es consciente de la dificultad que supone enfrentarse al conjunto gallego, por lo que confía en poder mostrar "nuestra mejor cara en defensa, ser precisos para salir de la presión alta que generan, salir victoriosos en los duelos".

En su comparecencia previa, Eduardo Berizzo aseguró que el equipo no mira más allá del partido de liga ante el Deportivo Alavés, dejando de lado el encuentro de ida de la eliminatoria copera de cuartos de final. "Nos hemos mentalizado en competir cada tres días y no le hemos quitado importancia a ningún partido pensando en el siguiente. De cara a lo que viene todos los partidos son muy importantes. El equipo está muy sólido, tengo mucha confianza en lo que viene". El técnico argentino cree que el Deportivo Alavés es un equipo muy fuerte como visitante, dado que "es un equipo que ocupa muy bien los espacios, tiene un correcto sistema de ayudas, es un equipo muy solidario que mantiene su estructura de equipo siempre. Su entrenador ha encontrado un bloque estable, aún haciendo cambios su estructura no se modifica". Para superar al conjunto vitoriano, Berizzo cree que la clave será "circular el balón con mucha rapidez, buscar las posibles grietas que puedan tener en defensa, tener paciencia con el balón".

En su último duelo como visitante, el conjunto vitoriano sumó un valioso empate sin goles en San Mamés ante el Athletic Club.

Por su parte, el Deportivo Alavés llega al encuentro en 12ª posición, tras sumar cinco victorias, siete empates y cinco derrotas. Ha anotado 15 goles y ha recibido 17. Como visitante, suma tres victorias, tres empates y tres derrotas.

El conjunto gallego llegará al encuentro tras vencer por 2-1 al Valencia en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.

El Celta de Vigo llega al encuentro en 9ª posición, tras sumar siete victorias, tres empates y siete derrotas. Ha marcado 28 goles y ha recibido 32. Como local, acumula seis victorias y nueve derrotas.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Celta de Vigo vs Deportivo Alavés perteneciente a la 18ª jornada del campeonato liguero de Primera División, que se disputtara en el Estadio de Balaídos a partir de las 16:15 horas.