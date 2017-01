Previa Alavés - Alcorcón: evitar los sobresaltos

Fotomontaje: VAVEL.com

El pasado miércoles Ibai Gómez se vistió de mago. Dos zarpazos suyos fueron suficientes para dejar a su equipo en una posición privilegiada: al borde de convertirse en uno de los cuatro mejores equipos de la competición y a tres partidos de lograr el primer título mayor de la historia babazorra.

Pese a la dureza del resultado, el Alcorcón no viaja a Vitoria a pasar el rato. Velázquez ha avisado, y quien avisa no es traidor. Los suyos van a salir a llevarse el partido y la eliminatoria, y sólo un muy buen Alavés va a poder pararlos. El partido definitivo del duelo de "tapados" con ilusión rebosante.

El duelo será mañana martes a las 19:15 horas en el Estadio de Mendizorrotza. La hora, no especialmente favorable para quienes trabajan por la tarde, puede evitar que el estadio babazorro muestre su mejor cara un día después del 96º aniversario de su equipo. Quienes no puedan asistir podrán ver el duelo por televisión, en Bein LaLiga, y seguirlo por aquí, en VAVEL.com. El colegiado del encuentro será el gallego Iglesias Villanueva.

Como en el 2004

El Deportivo Alavés tiene la oportunidad de volver a llegar a las semifinales de la Copa del Rey trece años después. Su última presencia fue en la temporada 2003/2004, y sólo el Zaragoza, a la postre campeón, había conseguido eliminar a los babazorros, y fue por la regla del gol fuera de casa. Ese Alavés jugaba en Segunda, y terminó el año sin lograr el ascenso.

Ahora los babazorros están en Primera, y en su vuelta después de diez años lo están haciendo muy bien. Suman 23 puntos al término de la primera vuelta, y aventajan en diez a las posiciones de descenso. Además, gozan de una claridad en el juego y las ideas que ha generado halagos por parte de rivales y público. Este pasado fin de semana estuvieron cerca de derrotar al Leganés, pero un gol pepinero en los minutos finales puso el definitivo 2-2.

El broche a esta primera mitad de la temporada es la Copa del Rey. Cayó primero el Nàstic, después lo hizo el Depor, aunque no sin suspense, y ahora los babazorros van camino de hacer lo propio si consiguen mantener el resultado logrado en Santo Domingo. Cualquier resultado que sea una victoria, un empate o incluso la derrota por 0-1 les daría el pase.

Se espera que Pellegrino siga con su política de rotaciones en Copa del Rey, y que jugadores como Ortolá, Pantic, Krsticic o Santos sean titulares. No cuenta con bajas el argentino, y tiene la duda de si Óscar Romero podrá debutar con la casaca albiazul si su tono físico ya es el adecuado. En todo caso, si lo hiciera sería desde el banquillo.

Los albiazules celebran uno de los tantos de Ibai | Fotografía: LaLiga

No sólo ilusión

Se dice que la fe mueve montañas. De la ilusión se podría decir lo mismo. Y de ésta va cargado el Alcorcón, aunque es consciente de que necesitará algo más que ilusión para conseguir estar en las semifinales de la Copa del Rey por primera vez en su historia. Sería la primera vez desde la gesta del Mirandés en 2012 que un equipo que no es de Primera se mete entre los cuatro mejores.

En el sur de Madrid saben que lo más probable es que caigan eliminados mañana. Al fin y al cabo, están obligados a ganar y marcar al menos dos goles para igualar la eliminatoria. Pero no por ello se van a reservar. Velázquez ya ha anunciado que el equipo saldrá a ganar y a pasar de ronda.

Si vencen mañana lograrían su segunda victoria a domicilio consecutiva, algo que no han logrado en toda la temporada. No es algo nada habitual, por lo que no es de extrañar que la victoria del pasado fin de semana en Huesca sea la primera que consiguen en liga esta temporada. Aún así, han ganado más partidos a domicilio en Copa del Rey que en liga. Y a eso se agarran, a que esta temporada no conocen la derrota fuera de casa en el torneo del K.O. Más aún, han ganado dos partidos y empatado uno, que después vencieron en penaltis.

Son dos las bajas que tiene el técnico alfarero para mañana. La primera, la del central Rafa Paez por lesión, y la segunda la del también defensor Carlos Bellvis, expulsado por roja directa frente al Alavés por una dura entrada y que tiene que cumplir dos partidos por sanción. Dentro de las bajas por decisión técnica destaca la de David Rodríguez, pichichi del equipo. David Navarro, Razvan, Aguja y Samu también se han caído por decisión técnica, mientras que los canteranos Jorge Cuenca y Álvaro han entrado en la lista.

Sin victorias amarillas en Vitoria

Son sólo tres las veces que se han visto las caras el Alavés y el Alcorcón en competición oficial en Vitoria. Todas ellas en Segunda División, y en las tres últimas temporadas. El balance, pese a ser igualado, favorece a los babazorros, que no saben lo que es perder en casa contra el Alcorcón.

En la primera de ellas, en la 2013/2014, se produjo la única victoria babazorra hasta la fecha. Primera temporada del Alavés en Segunda después del ascenso desde Segunda B, y los hombres de Mandiá lograron una escueta victoria por 1-0 gracias a un gol de Guzmán Casaseca en el minuto 59. En aquel Alcorcón jugaban varios jugadores que después jugarían en el Alavés, como Juli, Sergio Mora o Dani Pacheco. El entrenador alfarero era, además, José Bordalás.

Del duelo de la temporada siguiente lo que más se recuerda no es el resultado. El partido terminó 1-1, con Manu Barreiro marcando el gol albiazul, que David Rodríguez empataba quince minutos después. La jugada que quedó en la retina de los aficionados fue un choque entre el alfarero Verdés y el albiazul Rafa García que acabó con el segundo en el hospital con una fractura en el craneo.

La temporada pasada, con Bordalás esta vez en el banquillo albiazul, el partido volvió a terminar con empate a un tanto. Esta vez era el Alcorcón, por medio de un sensacional gol de Campaña, el que se adelantaba en el marcador. Kiko Femenía, menos de diez minutos después, ponía el definitivo 1-1.

Alavés y Alcorcón empataron a uno la temporada pasada en Mendizorrotza | Fotografía: Deportivo Alavés

Pocos goles

Ni el Alavés ni el Alcorcón destacan por su productividad ofensiva. No en vano, los babazorros son el tercer conjunto de Primera que menos goles ha logrado, con 17 en 19 encuentros. Estadística superada por el Alcorcón, que lleva 15 en 22. Nadie ha marcado menos goles que ellos esta temporada en la categoría de plata.

Sin embargo, los partidos del Alavés en Copa del Rey están teniendo un guion diferente. De los cinco partidos que ha jugado, en ninguno se han producido menos de dos tantos. Tres en los dos primeros, cuatro en el tercero, y dos en el cuarto y quinto. Esa producción ofensiva babazorra la capitaliza Édgar Méndez, que suma tres dianas. Toquero, Santos e Ibai le siguen con dos goles.

Los madrileños han sabido aprovechar muy bien los pocos goles que han marcado en Copa. Al Elche lo derrotaron por 0-1, frente al Espanyol empataron a un tanto en ambos duelos, mientras que frente al Córdoba marcaron dos tantos, ambos en la vuelta de los octavos de final. Han marcado más goles fuera de casa que en casa (han jugado un partido más lejos de Santo Domingo), con uno sólo en su feudo y cuatro a domicilio. Se espera, por tanto, un partido entre dos equipos que no son dados a las goleadas, pero que en Copa se liberan más en ataque.

Los entrenadores, conscientes de la oportunidad

Ambos técnicos han ofrecido una rueda de prensa previa al duelo enfocada desde situaciones opuestas. Pellegrino, consciente de que parten con ventaja en la vuelta, ha confiado en la concentración de los suyos para sacar el partido adelante. Velázquez, por su parte, ha querido lanzar un mensaje de optimismo apelando a la remontada.

"Los chicos están muy ilusionados", ha destacado el entrenador argentino, para añadir que tiene "gente fresca", en referencia a que es más que probable que sean varias las rotaciones que realice. También ha abierto la puerta al debut del nuevo fichaje albiazul. "La idea es que usemos estos partidos para que Óscar (Romero) encuentre su sitio", ha afirmado al respecto.

Sobre el rival de mañana ha querido destacar que se trata de un equipo "duro". Ha añadido, además que se trata de un equipo "muy bien trabajado". "Planteo un partido similar al del otro día", ha revelado.

"Lo normal es que ya antes del partido de ida, y ahora con el resultado que consiguieron en nuestro campo, es que el Alavés pase de ronda", ha advertido Velázquez. Pese a ello, ha querido destacar que su equipo no va "de paseo" y que a va a intentar pelearla y "hacer un partido serio".

"Dentro de las posibilidades tengo que hacer un once competitivo pero gestionando esas cargas competitivas y pensando en el partido de Liga, que es nuestra prioridad", ha comentado, deslizando en este argumento el motivo de la ausencia de David Rodríguez de la lista de convocados. Pese a ello, ha insistido en la idea de que van a competir en Mendizorrotza.

Arbitrará Iglesias Villanueva

Ignacio Iglesias Villanueva será el encargado de dirigir el partido de mañana. El veterano colegiado, que acumula siete temporadas en Primera División, ha dirigido dos encuentros esta temporada de Copa de Rey. El primero, el partido de ida de los dieciseisavos de final entre Huesca y Las Palmas, y el segundo, el duelo de vuelta de esa misma ronda entre Sevilla y Formentera. En total mostró 9 amarillas, siete en el primero y dos en el segundo.

Ha pitado dos duelos del Alavés esta temporada. El primero, en la jornada inaugural, que terminó con empate a un tanto entre babazorros y el Atlético de Madrid. El segundo, la victoria del Alavés frente al Betis en Mendizorrotza del mes de diciembre. Entre ambos duelos mostró once amarillas, a una media de 5,5 por encuentro. En total, esta temporada promedia 5,7 amarillas por encuentro.

El gallego ha arbitrado en cuatro ocasiones al Alcorcón, todas ellas en Segunda B. La primera, en la 2007/2008, en un empate de los alfareros frente al San Isidro. La segunda, en un duelo de play-off la temporada siguiente contra el Sant Andreu que el Alcorcón venció 4-2- Las dos últimas, en la 2009/2010, en el empate a uno en Oviedo y victoria por 4-2 frente al Puertollano. Al término de esa temporada tanto el colegiado como el Alcorcón subieron a Segunda.

Convocatorias y posibles onces

Deportivo Alavés: Mauricio Pellegrino dará la lista una hora antes del duelo. Tiene a todos disponibles.

AD Alcorcón: Velázquez ha citado a lo siguientes jugadores: Marko Dmitrovic, Dani Jiménez; Fede Vega, Unai Elgezabal, Nelson, Lucien Owona, Jorge Cuenca; Dani Toribio, Víctor Pérez, Álvaro Rey, Kadir, Iván Alejo, Luque, Carlos Carbonell 'Tropi', Álvaro, Pablo Pérez; Oscar Plano y Álvaro Giménez.