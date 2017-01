Fotomontaje: Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés está de celebración. Esta semana el conjunto vitoriano, que se fundó un lejano 23 de enero de 1921, celebra 96 años de historia, de pasión y de fidelidad, tal y como publica con un comunicado en su página web. El cuadro babazorro ha publicado así mismo el siguiente texto:

Solo nos queda dar las gracias a todos los que habéis dedicado tiempo a animar a nuestro equipo, al equipo de nuestro corazón. Y a los que ya no están, pero que nos han acompañado durante este camino. Damos las gracias a la afición, a los ex jugadores, ex entrenadores, empleados y a todos los colectivos que han acompañado al equipo a lo largo de su gloriosa trayectoria. Hemos tenido años de gloria y felicidad, pero también momentos duros en los que nos ha tocado levantarnos. En todos esos momentos, habéis estado presentes y no nos podemos sentir más orgullosos de cumplir años con el record de abonados: 15.378, un 80% del aforo total de Mendizorrotza.

En este último año de historia albiazul hemos hecho realidad el sueño que llevábamos persiguiendo los últimos 10 años: volver a la Primera División. Este es uno de los mejores momentos de nuestra historia a nivel deportivo, económico y social. Y el Club piensa ya en el futuro con el desarrollo del proyecto del nuevo campo, Mendizorrotza Berria, la ciudad deportiva y la residencia de jugadores, toda una serie de iniciativas para asegurar un futuro feliz a nuestro querido Deportivo Alavés.

Además, y después de 13 años, nos hemos vuelto a colar en unos cuartos de final de la Copa del Rey. De momento, partimos con dos goles de ventaja en el segundo partido de la eliminatoria. ¡Acompaña al Glorioso en este emocionante camino!

Elección del nombre de la Puerta 1

Ya está en marcha el Nuevo Mendizorrotza, y el Alavés quiere que este proyecto sea construido entre todos. Por eso, el nombre de la Puerta 1 del nuevo estadio lo decidirán los aficionados, quienes podrán sentirse parte de este ilusionante proyecto proponiendo el nombre de un mito del Deportivo Alavés. Para participar, hay que rellenar un formulario en la página web del club.

El proceso se dividirá en dos fases. La primera, hasta el domingo 5 de febrero, será el momento en el que se recogerán las propuestas que los aficionados hagan llegar al Alavés. Después, en una segunda fase y a través de una votación, se elegirá el favorito.