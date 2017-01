Pellegrino: "Soñamos con llegar a lo máximo"

Google Plus

Pellegrino, en el encuentro ante el Alcorcón. Foto: LaLiga

El Deportivo Alavés igualó a cero ante la AD Alcorcón en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, resultado que le bastó para conseguir el billete para las semifinales de la competición.

Pellegrino dio entrada a varios de los jugadores poco habituales del equipo, y su equipo sufrió para mantener las tablas en el marcador. El conjunto vitoriano estará en semifinales por quinta vez en su historia. Tras el encuentro, Pellegrino compareció ante los medios de comunicación para ofrecer su punto de vista del encuentro.

El técnico argentino se mostró muy satisfecho con la consecución de las semifinales, y mostró la ilusión que tiene el equipo por avanzar a la final: “Hemos usado todos los jugadores en esta competición y nos hemos ganado el derecho a jugar otros dos partidos. Soñamos con llegar a lo máximo. Ahora estamos en el baile, bailemos. Pasar página del partido y celebrar lo que tenemos entre manos”.

"Hemos utilizado a casi toda la plantilla"

A pesar de lograr el billete a las semifinales, Pellegrino reconoció que su equipo no jugó un buen encuentro, y aprovechó la ocasión para felicitar al Alcorcón por su buena actuación: “Ha sido un muy mal partido, de lo peor que hemos jugado este año en casa. No nos ha salido nada, hay días que no te sale nada y el rival tampoco nos ha permitido tener alguna posibilidad en el encuentro. Felicitar al Alcorcón, hoy ha sido mejor, hemos pasado por los dos goles que hicimos en la ida”.

Pellegrino destacó la participación de la plantilla en este torneo, dado que gran parte de los integrantes de la misma han disputado dicha competición: “Destaco dos detalles: Es la 5 vez que está en la situación, la otra es que hemos utilizado a casi todos los jugadores de la plantilla. Hemos hecho 9 cambios respecto al último partido, salvo el día del partido del Depor que veníamos del parón. He usado toda la plantilla para jugar esta competición, es un premio para todo el equipo. No puedo medir con la misma vara la actuación de ciertos jugadores que no tienen el rodaje que tienen otros”.