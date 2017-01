El Alavés perdona a un irreconocible Atlético

Google Plus

MARCADOR: No hubo goles

El Deportivo Alavés sigue sorprendiendo a propios y extraños en el regreso a Primera División diez años después, y ante todo un Atlético de Madrid, cuajó el que sin duda ha sido su mejor encuentro como local en lo que va de temporada. Los chicos de Pellegrino merecieron llevarse los tres puntos tras disfrutar de innumerables oportunidades de gol sobre la meta rival, pero unas veces por desacierto propio, y otras por las buenas intervenciones de Moyá, el luminoso no se movió del empate a cero inicial.

El Deportivo Alavés afrontaba el segundo choque como local de la semana tras completar una de las peores actuaciones en su feudo en el encuentro ante el Alcorcón del pasado martes. Los de Pellegrino lograron la clasificación pero sufrieron en exceso para mantener la portería a cero y no sufrir por lograr el billete de acceso a las semifinales.

Con más ganas que nunca de resarcirse y dejando de lado el partido de ida de las semifinales de Copa, los hombres de Pellegrino dieron todo un recital de juego ante el Atlético de Madrid, completando la mejor primera parte como local en lo que va de temporada.

Pellegrino alineó a su once tipo, con el que ahogó al Atlético de Madrid en su propio campo, ganándole todas las disputas a los jugadores colchoneros. Los vitorianos se hicieron con el dominio del balón desde el pitido inicial, superando a la medular formada por Carrasco, Saúl, Koke y Gaitán, con el que el conjunto de Simeone apenas pudo inquietar a su homónimo en el banquillo, el también argentino Mauricio Pellegrino.

Dominio en cuanto a juego y ocasiones

Así las cosas, el Deportivo Alavés fue el equipo que más se acercó al área rival. La primera llegó a los ocho minutos del primer tiempo, en un centro al área desde el costado derecho de Femenía que Deyverson prolongó en el primer palo, que finalizó con un disparo de Ibai Gómez con la pierna derecha que despejó un atento Moyá. El Alavés comenzaba le encuentro con el habitual arreón inicial característico en los partidos en Mendizorrotza. Al poco, en el minuto 16 del primer tiempo, Víctor Camarasa recogió una prolongación en tres-cuartos de campo de Deyverson, pero Giménez se cruzó de forma vital para evitar el disparo del centrocampista valenciano.

El Deportivo Alavés gozó de un dominio más territorial que lo que suele ser habitual, y fue capaz de hacer frente a todo un Atlético de Madrid con el balón en su poder. El conjunto colchonero apenas se acercó a la meta defendida por Fernando Pacheco, el único que probó fortuna durante los primeros 45 minutos fue Antoine Griezmann, con un disparo desde la frontal del área que detuvo sin problemas el guardameta extremeño.

Justo después del acercamiento colchonero llegó la mejor oportunidad del Alavés en el primer tiempo. Ibai Gómez puso un centro al área y Laguardia estrelló un remate forzado con el pie derecho sobre el larguero de la meta de Moyá, y con el meta rojiblanco batido, Manu García cabeceó por encima de la portería tras estorbarse con Deyverson. La primera parte se cerró con un disparo arriba de Ibai Gómez tras una nueva gran jugada elaborada por parte de los jugadores albiazules.

Mismo escenario tras la vuelta de vestuarios

El Atlético trató de apretar en los primeros minutos de la segunda mitad, adelantando la línea con la intención de robar el balón en campo rival. El conjunto de Simeone se acercó por el costado derecho, con Gaitán como referente principal. A pesar de ello, el conjunto colchonero sufrió un importante percance en forma de lesión, dado que el uruguayo José Giménez tuvo que abandonar el campo tras sufrir una lesión en el abductor.

Pero el Alavés continuó a lo suyo, y no bajó un ápice en su intensidad, con lo que no dejó de buscar la portería rival con insistencia. Llegando a la hora de juego, Toquero puso un centro cerrado con la izquierda tratando de buscar la llegada desde atrás de Deyverson, pero el remate forzado del ariete brasileño no encontró portería.

Simeone se percató de la necesidad de mover ficha y dio entrada a Correa y Fernando Torres, además del anteriormente incorporado Savic por obligación. Los recién incorporados de colocaron en la punta del ataque, con Griezmann desplazando su posición a la derecha, y con Nico Gaitán entrando por el costado izquierdo del ataque de su equipo.

Pellegrino buscó refrescar las bandas y dio entrada a Edgar Méndez en lugar de Ibai Gómez, uno de los jugadores más completos del equipo de Vitoria en la primera hora de juego.La entrada del canario le dio otro aire a su equipo, volcando los ataques en el lado izquierdo del ataque.

En el primer balón que tocó Edgar, obligó a intervenir a Moyá con un disparo potente y ajustado que se marchó a córner. El propio Edgar fue protagonista de los ataques de su equipo en la recta final del partido, y tras una dejada de Deyverson, remató sin fuerza con la pierna izquierda las manos de Moyá.

El conjunto vitoriano no pagó en exceso el esfuerzo realizado durante los primeros 45 minutos, y siguió buscando con insistencia la portería rival. Camarasa pudo plantarse ante Moyá en el mano a mano tras un servicio al espacio de Toquero, pero Savic se anticipó al centrocampista valenciano. En el saque de banda posterior, Manu García cabeceó un balón en el área grande que no encontró portería rival.

Edgar y Theo potenciaron la banda izquierda albiazul

De un despeje de Savic llegó la primera ocasión clara del partido del Atlético. Gaitán se llevó el balón en posición correcta tras arrancar desde su campo, y en el mano a mano trató de superar a Pacheco en su salida, pero el guardameta extremeño del Alavés metió una mano providencial, evitando así el gol del atacante argentino. Poco después, Koke probó fortuna con un disparo raso desde la frontal que atrapó sin demasiados apuros Fernando Pacheco. Griezmann, de falta, buscó su gol pero el remate se le marchó desviado por encima de la portería albiazul.

Fueron las únicas llegadas con cierto peligro del conjunto colchonero, que tuvo problemas para mantener su portería infranqueable hasta el pitido final. Theo, que se enfrentaba a su ex-equipo fue el más activo de su equipo en la recta final, siendo protagonista de las tres últimas acciones de peligro. Primero, en una llegada a línea de fondo con un centro al primer palo al que no pudo llegar el recién incorporado Christian Santos. Poco después, en un dos contra uno sobre el lateral Vrsaljko junto a Edgar, recibió un pase del canario pero su disparo con la izquierda lo desvió a córner Moyá.

El choque llegó a su fin con un envío lejano de falta envenenado del propio Theo Hernández que se marchó muy cerca de la portería de Moyá. Necesitaba una actuación como la del sábado el Deportivo Alavés. Más tras la decepcionante actuación el martes en Copa, a pesar de que le sirvió para avanzar a semifinales. El conjunto vitoriano respira en la zona media de la tabla con 24 puntos. Queda trabajo por hacer pero fortalecerse en su estadio será uno de los objetivos del conjunto de Pellegrino. Con actuaciones como esta será más fácil convertir Mendizorrotza en un fortín.