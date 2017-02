Édgar: "Tengo el balón de la semifinal guardado en casa"

Édgar en un partido frente al Sporting. / Foto: Deportivo Alavés

El flamante goleador del Alavés en el partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey, Édgar Méndez, ha concedido una entrevista a la página web del club en la que repasa la actualidad del equipo y lo logrado en la Copa. El extremo canario está realizando una gran temporada, en la que es de momento, el pichichi del equipo con siete goles, tres en Liga y cuatro en Copa, donde ha sido, probablemente, el mejor jugador del equipo.

“Salí de suplente y no me imaginaba marcar el gol del pase a la final. Se sentía el cariño de la gente y todo el mundo estaba feliz por poder vivir otra final e intentaremos hacer otro sueño realidad ganando esa final”. Comenta sobre lo que sintió aquel día, el ya mítico ocho de febrero de 2017.

Édgar dice que tenía una intuición de poder marcar aquel día: "Lo comenté con mi chica, tenía esa pequeña intuición, pero no pensaba que se iba a llevar a cabo. Fue un momento inimaginable y ahora sólo queda esperar al 27 de mayo". Respecto a la celebración del gol, el canario comenta que se lo dedicó a su novia: "Siempre se los dedico a mi chica porque es la que está conmigo en todos los lados, la que me apoya, la que hace de entrenadora. La celebración del gol fue un gesto cariñoso hacia ella para que vea que los momentos buenos también los disfrutamos los dos".

También ha hablado sobre el partido de este miércoles frente al Granada, que él no podrá jugar: "Siempre gusta enfrentarse a antiguos compañeros, a antiguos equipos y es una pena que no pueda estar, que no pueda llegar a ese partido. He dejado allí buenos amigos dentro del club, pero ahora estoy en el Alavés y tenemos que sacar los tres puntos. El Granada se ha reforzado bien este mercado de invierno y será un partido muy difícil"

Por último, se ha referido a la afición: "Yo nunca había jugado en un equipo con una afición como la del Alavés. El día de la semifinal contra el Celta fue una locura, en el campo no cabía nadie y es bonito que te recuerden por algo que ha hecho disfrutar a la gente, y encima queda un partido más donde vamos a disfrutar todos, equipo y afición. Cuando los necesitamos siempre están, vayamos ganando o perdiendo siempre están animando. Yo quería recordar que el partido del Barcelona, cuando ellos nos metían un gol, la afición aplaudía más, cantaba más y animaba más".