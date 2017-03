Granada CF - Deportivo Alavés: puntuaciones del Alavés, 25ª jornada de La Liga

Camarasa en una acción del partido. | Foto: La Liga

El Alavés jugó ayer un mal partido en el Nuevo Los Cármenes. En la primera parte apenas compareció en el terreno de juego, y fue claramente dominado por un Granada que se jugaba mucho. El resultado al descanso era 1-0 pero podía ser más amplio de no ser por alguna buena intervención de Pacheco.

La segunda parte comenzó igual, con el Granada dominando, y tras un saque de banda Isaac Cuenca hizo el segundo gol en el minuto 52. Ahí fue cuando el Alavés reaccionó, con un gol de Camarasa cuatro minutos después. A partir de ese gol, el 'Glorioso' fue superior al Granada y estuvo cerca de empatar. De hecho, Camarasa volvió a marcar, pero la acción fue anulada por un fuera de juego que no existió.

Al final, algunos jugadores del Alavés perdieron los nervios y fueron expulsados: Katai y Alexis. El equipo vitoriano debe aprender de los errores cometidos ayer para no complicarse en lo que queda de temporada.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Pellegrino

5| No acertó con el once titular alineando a demasiados jugadores habitualmente suplentes. Bien es verdad, que estos no aprovecharon la oportunidad, y eso es culpa suya, no de Pellegrino. Acertó con los cambios, ya que Ibai y Femenía le dieron otro ritmo al partido y con ellos en el campo fue cuando mejor jugó el equipo.

Pacheco

7| Buen partido del meta extremeño. De no ser por él, el Alavés habría acabado goleado, ya que realizó cuatro paradas meritorias. No pudo hacer nada en los dos goles.

Vigaray

5| Partido flojo del lateral madrileño. En ataque no se le vio y en defensa sufrió con Carcela y Pereira.

Alexis

5| Hizo un buen partido hasta la expulsión. Cumplió con su cometido en defensa, pero se excedió en las protestas en el minuto 92. Un jugador de su experiencia no puede cometer ese error. Le tocará ver varios partidos desde la grada.

Feddal

4| Se notó la falta de Laguardia al lado del central marroquí. Adrián Ramos le superó en la mayoría de los balones aéreos y también por velocidad. Además, falló varios pases.

Theo

5| No estuvo muy acertado el lateral francés y lleva ya varios partidos a menor nivel del que estamos acostumbrados. Sufrió en defensa y en ataque solamente apareció en los minutos finales.

Daniel Torres

4| Partido muy flojo del mediocentro colombiano. No aprovechó la oportunidad. Fue superado por los mediocentros del Granada, Wakaso y Uche. Perdió muchos balones.

Krsticic

6| Al menos lo intentó el medio serbio. Peleó durante todo el partido y se incorporó al ataque en alguna ocasión.

Camarasa

8| Uno de los mejores ayer, aunque no apareció hasta el minuto 56, cuando hizo el 2-1. A partir de entonces entró mucho en juego y se asoció muy bien con Romero. Pudo marcar el empate a dos, pero el árbitro se lo anuló por un fuera de juego inexistente.

Romero

9| Sin duda, el mejor. Durante la primera parte fue el único jugador del Alavés que intentó algo, y durante la segunda se asoció a la perfección con Camarasa e Ibai. El pase del gol es suyo. Fue él único de los habituales suplentes que aprovechó la oportunidad. Cerca del gol en una falta muy bien lanzada.

Katai

5| Lo peor, la expulsión, donde perdió los papeles. Hasta entonces, luces y sombras. Lo intentó siempre que le llegaron balones, pero en alguna acción pecó de individualismo.

Deyverson

5| Peleó todos los balones como hace siempre, pero no tuvo ocasiones para hacer gol. Fue sustituido por Ibai Gómez.

Kiko Femenía

6| Sustituyó a Vigaray y dio un nuevo impulso al ataque alavesista. Subió continuamente por su banda.

Ibai Gómez

8| Fue el segundo cambio de Pellegrino, sustituyendo a un desaparecido Deyverson. De lo mejor del equipo asociándose con Camarasa y Romero. Cerca del gol en un disparo desde el borde del área que pegó en el poste.

Santos

S.C.| Entró en el minuto 84 sustituyendo a Krsticic. Apenas entró en juego.

Árbitro: Iglesias Villanueva

4| No estuvo muy acertado el árbitro gallego. Durante prácticamente todo el partido permitió muchas faltas al Granada sin amonestación, mientras sí que castigó las del Alavés. Anuló un gol legal del Alavés a instancias del juez de línea por un fuera de juego que no existió. Las expulsiones de Katai y Alexis fueron muy dudosas.