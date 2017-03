Google Plus

Previa Alavés-Sevilla: en busca de un sueño

El Deportivo Alavés recibe en Mendizorroza a un Sevilla, que lleva una racha impresionante de 8 victorias en sus últimos diez encuentros y una sola derrota, frente al Espanyol, en Barcelona. A pesar de jugarse un lunes a las 20:45 horas, el estadio rozará el lleno y la afición vitoriana espera llevar a su equipo hacia la victoria, para seguir soñando con acercarse a los puestos europeos.

La jornada anterior, celebrada a media semana, ha deparado resultados dispares para los dos equipos que se enfrentan este lunes en Mendizorroza para terminar la jornada 26 del Campeonato. Así como el Deportivo Alavés caía derrotado en un partido en el que estuvo ausente durante casi una hora, ya que no reaccionó hasta no verse con dos goles en contra y que también pudo empatar, al menos, si hubiese subido al marcador el gol marcado por Camarasa en lo que hubiese sido su doblete y que el línea anuló por inexistente fuera de juego, el Sevilla se deshacía, con mucha suerte y una buena actuación de Sergio Rico, del Athletic de Bilbao, que vio truncada su esperanza de acercarse a plazas europeas, mientras el equipo hispalense se aupaba hasta la tercera plaza, inquietando mucho a los dos equipos que están al frente de la clasificación.

¿Cómo llega el Glorioso al choque?

Nadie esperaba al principio de la temporada que el Glorioso estuviese, a estas alturas de la Competición, en la zona media de la tabla y finalista de la Copa del rey. Todas las casas de apuestas vaticinaban que Mauricio Pellegrino sería el primer entrenador en abandonar su puesto. Incluso, en Mendizorroza, había cierto recelo hacia sus métodos de entrenar y plantear los partidos, contagiados por ciertos comentarios de la prensa nada acertados. Pero nada más lejos de la realidad. Hoy en día, Pellegrino ha callado muchas bocas y la confianza en su persona es total.

La solvencia que está presentando el equipo, sobre todo en unos meses de enero y febrero muy exigentes, hacen que el aficionado vaya a Mendizorroza a disfrutar con el juego del equipo. Los últimos partidos contra Atlético de Madrid y Valencia son buena muestra de ello. Tenemos que exceptuar el duelo frente al Barcelona donde un equipo lleno de suplentes tuvo el premio de medirse a ese gran equipo, mientras en las gradas había un ambiente festivo, impensable a principio de la temporada.

La victoria en Riazor, que precipitó la destitución de Gaizka Garitano y la conseguida frente al equipo Ché, le supuso enlazar dos victorias consecutivas por primera vez en el Campeonato y le dieron alas al equipo vitoriano, a pesar del patinazo del miércoles ante el Granada, donde los pupilos de Pellegrino no supieron reaccionar hasta que se vieron con dos goles en contra. Aunque a su favor hay que decir, que fue un equipo de circunstancias, repleto de jugadores no habituales en la alineación titular. Pero en la mente de todos empieza a aparecer el sueño de las competiciones europeas. La final de Dortmund no queda tan lejos.

Su máximo goleador es Deyverson, con cino tantos, seguido por Ibai Gómez, Edgar y Camarasa, con tres goles cada uno. En el aspecto de tarjetas, los jugadores del Alavés llevan 85 amarillas y 3 rojas, lo que le hace ser el equipo más tarjeteado de la Competición, a pesar de no ser el equipo que más faltas hace. Alexis se perderá el encuentro por ver tarjeta roja en el pasado encuentro frente al Granada y ser castigado con tres partidos. El que sí podrá actuar es Katai, al que el Comité de Competición le ha quitado la tarjeta roja que le sacó el colegiado Ignacio Iglesias Villanueva. Varios son los jugadores que están con cuatro tarjetas: Raúl García, Feddal, Edgar, Theo y Camarasa.

Los números estadísticos del equipo alavesista son: En las 25 jornadas disputadas hasta el momento, lleva 25 goles a favor, lo que hace una media de uno por partido y 31 goles en contra, lo que le da una media de 1,24 goles encajados por encuentro. Llega al encuentro en una cómoda undécima plaza, con 33 puntos en su haber, a 14 puntos del descenso y a ocho de esa ansiada séptima plaza.

Trayectoria imparable del Sevilla

El equipo sevillista llega a Mendizorroza en una situación privilegiada. En lo que llevamos de Campeonato, ha vencido a tres de los cuatro equipos que se encuentran en estos momentos en los puestos de Champions. Tan sólo el Barcelona fue capaz de derrotarle en el Sánchez Pizjuán. En su haber, también hay que destacar la victoria a domicilio ante la Real Sociedad, al que le endosó cuatro goles.

En el capítulo de goleadores, destacan los ocho goles que lleva W. Ben Yedder en su haber, al que le sigue Iborra, con siete, gracias al marcado el jueves contra el Athletic y el dúo formado por Sarabia y Vietto, con seis tantos cada uno. Eso quiere decir que, entre estos cuatro jugadores han marcado la mitad de los goles que el equipo lleva a su favor.

Los últimos diez partidos los ha resuelto con ocho victorias, un empate y tan sólo una derrota frente al Español de Quique Sánchez Flores. Los pupilos del inquieto Jorge Sampaoli llevan ya 49 tantos a favor por 29 en contra, lo que le sitúa entre los cinco equipos menos goleados y el tercer equipo más goleador. Prácticamente, ha marcado el mismo número de goles en casa y fuera de su estadio pero su bagaje de goles en contra se desvía claramente, ya que le han marcado fuera del Sánchez Pizjuán el doble de goles que en su feudo. Por el contrario, Mendizorroza, salvo el anecdótico partido frente al Barcelona en el que se marcaron seis goles, es un fortín donde sólo se han encajado otros 11 goles. Si de esos 11 goles, descontamos los cuatro que marcó el Real Madrid, resulta que tan sólo se han marcado siete goles en los 10 partidos restantes. Factor que estará en la mente de Sampaoli.

Tres son los jugadores que están apercibidos con cuatro tarjetas amarillas: Escudero, Vitolo y Rami, que tendrán que andar finos para no ver esa quinta cartulina que les privaría del enfrentamiento contra el CD Leganés. Por su parte, Nasri vio en el partido contra los pupilos de Ernesto Valverde la quinta amarilla y se perderá el duelo en Mendizorroza. Es duda Vitolo, con molestias en el bíceps femoral.

Como resumen estadístico, el Sevilla presenta los siguientes números: En las 25 jornadas, ha ganado en 17 ocasiones, ha empatado cuatro y tan sólo ha perdido en cuatro partidos. Ha marcado 49 tantos, casi dos tantos por partido y le han marcado 29 dianas, que supone 1,23 goles por encuentro. Llega con 55 puntos, que son tres puntos más que los que consiguió en toda la temporada pasada, en un tercer puesto a tan sólo cuatro puntos respecto al Real Madrid y a 5 del líder F.C. Barcelona.

El árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez

El encargado de dirigir este encuentro en Mendizorroza es Daniel Jesús Trujillo Suárez, del Colegio Tinerfeño. Colegiado de 34 años, ascendido este año a Primera División, después de siete temporadas en Segunda, debutó en la Liga Santander 2016-2017 con el partido que enfrentaba al Granada y al Eibar en el Nuevo Estadio de Los Cármenes, con victoria visitante por 1-2.

Arbitrará al Sevilla por primera vez en esta temporada y al Alavés lo hará por segunda vez. Al equipo albiazul ya le arbitró el domingo, 11 de diciembre, en el campo de Ipurúa, con empate a cero en el marcador final. En ese encuentro, enseñó cartulina amarilla a Kiko Femenía. El récord de tarjetas esta temporada, lo consiguió en el encuentro entre el Granada y el Osasuna, donde mostró siete tarjetas amarillas, una doble tarjeta amarilla, que supuso la expulsión de Vezo y una roja directa a Agbo, ambos en el bando granadino.

Esta temporada, ha arbitrado 11 partidos en Liga y dos en la Copa del Rey. En esos 13 partidos, ha mostrado 48 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja, lo que le da un promedio de casi cuatro tarjetas por partido. Sus asistentes serán Marcos Álvarez y José Escuela.

Duelo esperado

En definitiva, un duelo esperado con ganas por parte de la afición vitoriana. No olvidan las circunstancias en las que se llevó el triunfo el equipo andaluz en la primera vuelta, en aquella tarde calurosa del primero de octubre, gracias a un remate de tacón a cargo de Ben Yedder, que enmudeció a la siempre incansable afición alavesista. Olvidado ya el miedo inmediato al descenso, las miras están puestas en conseguir esa ansiada plaza que les lleve a Europa de nuevo, para poder rememorar aquella final épica frente al Liverpool en Dortmund.

Por su parte, el Sevilla querrá seguir con su buena racha y no despegarse de esas primeras plazas, que le llevarían a jugar la Champion la temporada que viene y, por qué no, a soñar con ser campeón de Liga. Por tanto, un duelo bonito, a priori, y que contará con unas gradas repletas, a pesar de jugarse un lunes por la noche, dispuestas a llevar en volandas a su equipo hasta la victoria final.

