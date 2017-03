Declaraciones de Edgar Méndez en rueda de prensa.

Google Plus

Fuente vía http://www.deportivoalaves.com/

Tras tres semanas de baja después de la lesión que sufrió en el partido de las semifinales de Copa del Rey y que dio el pase al Alavés a la final, Edgar Méndez, autor del gol, reaparece en rueda de prensa para hablar sobre el equipo y, además, sobre el próximo partido que les enfrentará fuera de casa contra el Málaga.

Sobre su lesión

Edgar Méndez afirma que “llevo 5 o 6 días entrenando con el grupo y estoy a disposición de lo que quiera el míster”. Además, se encuentra “con muchas ganas de volver” y cree que “el equipo está realizando muy buenos partidos”. Por ello “no nos venimos abajo y es lo que hace que a día de hoy estemos en esta situación”.

Partido contra el Málaga

Respecto al partido que les enfrentará el próximo sábado contra el Málaga, equipo que el pasado martes hizo oficial la contratación de su nuevo entrenador, afirma que “es un partido difícil, pues cuando un equipo cambia de entrenador parece que se da un plus más”. Aun así, sabe que “ es un equipo complicado, pero creo que vamos a trabajar para conseguir la victoria, vamos a intentar parar sus armas y sabemos cuál es nuestro trabajo”.

Transcurso de la temporada

Por otro lado, hace un balance sobre la temporada que está llevando el equipo dónde “a priori el objetivo es salvarse”. Matemáticamente el equipo aún no está salvado, quedan 12 partidos ligueros y a estas alturas se encuentran con un margen de 15 puntos por encima del descenso, por ello “no podemos fijarnos en los de arriba y hay que seguir con la mentalidad que tenemos, partido a partido”. El futbolista está seguro de que “la base es defender, no encajar goles y a partir de ahí marcar nosotros”.

Final de Copa del Rey

El centrocampista de 25 años también recuerda la final de Copa del Rey en la que se medirán contra el Barcelona y está convencido de que “es un partido que hace que sigamos despiertos y es muy bonito saber que al final de todo el trabajo tienes una recompensa”.

Rotaciones del equipo

Acerca de las rotaciones y los cambios efectuados por el entrenador, dice que “el que entra lo hace bien y eso nos ayuda a no bajar el ritmo y a competir, todo el mundo entrena fuerte a diario”, finaliza.