Previa Málaga - Deportivo Alavés: contra el mito del entrenador nuevo

Los mitos, como se suele decir, mitos son. En el fútbol también los hay, y de múltiples tipos. Uno de los más repetidos suele ser ese de "entrenador nuevo, victoria segura". Sin ninguna evidencia para fundamentarlo, suele ejercer como un elemento más en ese revuelto de ingredientes que es un partido de fútbol.

Querrá llevarse el primer bocado el Málaga, en el que se estrena Míchel, y hacer bueno el dicho. Delante tiene a un Alavés que pondrá todo su esfuerzo en lograr que ese primer bocado se le indigeste al cuadro andaluz, y de paso, llevarse otros tres puntos para el norte.

El duelo será mañana sábado a las 18:30 horas en el Estadio de la Rosaleda, engalanado para darle la bienvenida a su nuevo maestro de ceremonias. El partido se podrá seguir por televisión, por el canal beIN LaLiga, y por VAVEL.com. El colegiado del encuentro será el veterano Undiano Mallenco.

Míchel para enderezar el rumbo

Corren tiempos convulsos en la Costa del Sol. El pasado martes el club hacía oficial que Marcelo “El Gato” Romero no continuaba al frente del club. En los diez partidos que ha dirigido al Málaga sólo logró sumar cinco puntos, logrando únicamente una victoria y perdiendo siete de los duelos.

Esa última derrota llegó el pasado fin de semana en San Mamés. 1-0 mostraba el marcador final, gracias a un tanto de Raúl García de penalti mediada la segunda mitad del duelo. Tras esta racha los boquerones son decimoquintos en la tabla con 26 puntos, a siete de los puestos de descenso. No es un peligro real, pero la ligera reacción que están logrando algunos de los conjuntos de la zona baja ha encendido las alarmas en Málaga.

Para intentar reconducir el rumbo del barco Al Thani ha llamado a Míchel González. El madrileño estaba libre desde el pasado mes de abril, cuando fue destituido en el Olympique de Marsella después de una temporada demasiado irregular en la que se vio lastrado por unos pobre números en casa. Míchel también ha dirigido a equipos como el Rayo Vallecano, Real Madrid Castilla, Getafe, Sevilla y Olympiacos, con quien ganó dos ligas y una Copa.

El madrileño tiene la baja de Pablo Fornals por acumulación de amonestaciones y tendrá la duda hasta última hora de Camacho, que no se entrenó ayer por un leve esguince en el tobillo izquierdo, pero que ha entrado en la lista. Los que seguro que no estarán son Juanpi y Recio, ambos en la fase final de su recuperación. Bakary Koné, que no juega con el equipo desde octubre, también está lesionado, al igual que Kuzmanovic.

Sandro podría volver a la titularidad en un once en el que Míchel repetirá muchas piezas respecto al que Romero usó la pasada jornada. Demichelis y Luis Hernández formarán el eje de la zaga y Llorente continuará en el centro del campo con Camacho, si éste está para jugar de inicio, o con José Rodríguez. Charles será el acompañante de Sandro en el ataque.

Camacho se lesionó en Bilbao y es duda | Fotografía: LaLiga

Un paso más

El Deportivo Alavés se encuentra al doble de puntos del descenso que de Europa. Un mero dato estadístico, pero que da buena muestra del nivel que están dando los vitorianos en su vuelta a la élite. La constancia y su buen hacer a domicilio han sido dos de los factores principales en ese exitoso retorno.

Sólo hay cinco equipos que sumen más puntos que el Alavés fuera de casa. Desde su primer partido lejos de Mendizorrotza, donde lograron un sobresaliente empate frente al Atlético de Madrid, pasando por victorias de mérito en Barcelona o Villarreal, los babazorros han demostrado que son un visitante más que peligroso. Han ganado casi la mitad de esos duelos, sumando dieciocho puntos, dos más que en casa. Ningún otro equipo comparte esa estadística de sumar más puntos a domicilio que en casa.

También han conseguido poner contra las cuerdas a equipos que, a priori, eran muy superiores a ellos. Un ejemplo de ello es su último partido, disputado este lunes, y que cerraba la jornada 26 de Liga. Empate a un tanto frente al Sevilla, en un duelo con una parte para cada equipo, en la que los babazorros estuvieron cerca de lograr la victoria en la segunda mitad. Tras ese punto los babazorros suman 34, y son undécimos en la tabla, a quince puntos del descenso.

Theo Hernández es baja por acumulación de amonestaciones, y es la única novedad obligada que tendrá que introducir en el once. Alexis sigue sancionado, y Sobrino es baja por lesión. El que sí que puede volver a la lista es Édgar, de baja desde el duelo en el que logró clasificar al Alavés para la final de la Copa del Rey. El canario ha entrenado con sus compañeros estos últimos días.

Dos son los nombres propios de la posible alineación de Pellegrino. El primero es el de Raúl García. El gallego no ha jugado los últimos cuatro partidos, pero será de la partida debido a la baja de Theo. El segundo nombre es el de Óscar Romero. Fue el mejor albiazul frente al Sevilla, y su gran momento de forma podría abrirle las puertas de la titularidad en uno de los costados. El resto de posiciones del once parecen claras.

Romero sigue haciendo méritos para ser titular | Fotografía: LaLiga

Sólo una victoria albiazul en Málaga

Desde la refundación del Málaga mediada la década de los noventa babazorros y boquerones se han enfrentado en cinco ocasiones en La Rosaleda. El balance favorece ligeramente al cuadro local, que ha ganado dos de los duelos y que acumula cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Los babazorros también se enfrentaron en una ocasión frente al CD Málaga, en la década de los cincuenta.

El primer duelo se disputó un 23 de enero del año 2000, y un solitario gol de Azkoitia al poco de comenzar el duelo daba los tres puntos a un Alavés que terminaría la temporadas en puestos clasificatorios para la Copa de la UEFA. Sin embargo, en las dos temporadas siguientes el Málaga se cobraría venganza. 3-1 venció en la primera ocasión y 1-0 la segunda. Dely Valdés fue el gran protagonista de ambos duelos, marcando dos en el primero y el único del segundo. Darío Silva fue el otro goleador malagueño e Ibon Begoña marcó el tanto del Alavés.

Los dos últimos partidos, en la 2002/2003 y la 2005/2006 terminaron con sendos empates a cero. Duda, aún hoy en el Málaga, y Pellegrino, hoy entrenador del Alavés y por entonces zaguero babazorro, jugaron el segundo partido, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.

Pocos goles

El Málaga ha logrado veinte goles en los doce partidos que ha disputado en casa, y es el noveno que menos goles marca en casa. El Alavés también es el noveno en esa estadística a domicilio, con catorce dianas en trece encuentros. Ninguno es, por tanto, un equipo caracterizado por su facilidad para marcar goles.

Desde el mes de diciembre la racha del cuadro andaluz es negativa, motivada en parte por los pocos goles que han marcado. Se han quedado sin ver portería en tres de esos cinco duelos. En los dos que han marcado han conseguido puntuar. Además, siempre que han marcado dos o más goles en casa han conseguido ganar el partido. Sin embargo, sólo en un partido han conseguido mantener la portería a cero encajando 1,41 tantos por encuentro.

El Alavés tampoco se ha caracterizado por marcar demasiados goles a domicilio esta temporada. Sin embargo, siempre que ha logrado dos o más ha conseguido vencer el partido. Tres de las cinco veces en las que han logrado un tanto han perdido. En cinco partidos, casi la mitad de los que han disputado, han dejado al equipo local sin marcar, y sólo una vez han marcado más de dos tantos.

Declaraciones de los entrenadores

El debut de Míchel en el banquillo del Málaga ha generado mucha expectación en los medios de comunicación locales. En su primera rueda de prensa previa ha respondido preguntas sobre sus primeros días en el cargo, la plantilla y posibles alineaciones y el rival, el Deportivo Alavés.

"En tres entrenamientos hemos intentado meter algunos conceptos que creemos interesantes para el equipo", ha comentado sobre sus primeros días en el cargo. Además, se ha mostrado ilusionado por su vuelta a La Liga y sobre las expectativas del equipo, aunque ha advertido que tienen que "ser realistas y saber lo que hay de cara a esta temporada".

“Me parece muy correcta y muy interesante la plantilla que tenemos", ha destacado sobre sus primeras impresiones de un equipo que ha rendido por debajo de las expectativas. Además, se ha mostrado dispuesto a trabajar para cambiar la dinámica del equipo. Finalmente, ha tenido palabras sobre el Alavés, sobre el que ha dicho que "es un ‘lobo’ con dientes de tiburón", y ha advertido de la necesidad de que su equipo esté concentrado.

"Nuestro objetivo es ir a Málaga y tratar de ganar. Queremos seguir progresando y jugando mejor", ha declarado Pellegrino en la mañana del viernes. También ha querido advertir del peligro del relevo en el banquillo. Sobre Míchel ha dicho que "es un gran entrenador con una gran plantilla".

"Para mí, las posiciones son anecdóticas ahora, lo importantes es que sigamos mejorando y haciendo las cosas bien", ha querido destacar el argentino, y también ha apreciado que jugadores teóricamente suplente hayan dado buen nivel. "Es una muy buena noticia que haya muchos jugadores que pueden entrar en el equipo con garantías", ha sentenciado.

Arbitrará Undiano Mallenco

Alberto Undiano Mallenco será el colegiado encargado de dirigir el encuentro de mañana, acompañado en los laterales por Alonso Fernández y Zancada Lobato. Nacido en Pamplona en el año 1973, es el colegiado en activo con mayor experiencia en Primera División, donde arbitra desde la 2000/2001. Desde entonces ha dirigido 303 partidos ligueros, y es el único en la historia que ha superado los 300.

Esta temporada ha arbitrado trece partidos, mostrando una media de 5,31 tarjetas amarillas y 0,15 tarjetas rojas. Ha arbitrado en una ocasión al Málaga, en la derrota por 0-2 frente al Villarreal en la tercera jornada de liga. También ha dirigido un partido del Alavés, también frente al Villarreal, que terminó con victoria babazorra por 0-2 en El Madrigal.

Internacional desde el año 2004, ha dirigido multitud de duelos de la Liga de Campeones y de la Copa de la UEFA / Europa League. También fue el encargado de arbitrar tres duelos de la fase de grupos del Mundial del 2010. Esta temporada ha arbitrado dos partidos de la fas de grupos de Champions y uno de Europa League, además de dos partidos clasificatorios para el Mundial.

Convocatorias y posibles onces

Málaga CF: Míchel ha convocado a los siguientes jugadores: Kameni, Boyko, Demichelis, Llorente, Rosales, Miguel Torres, Luis Hernández, Juankar, Camacho, José Rodríguez, Ontiveros, Duda, Chory Castro, En-Nesyri, Keko, Santos, Charles y Sandro.

Deportivo Alavés: Pellegrino ha citado a los siguientes jugadores: Pacheco, Ortolá, Kiko, Vigaray, Raúl García, Ely, Feddal, Laguardia, Llorente, Manu García, Camarasa, Torres, Romero, Katai, Édgar, Toquero, Ibai, y Deyverson.