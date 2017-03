El Alavés se hace un hueco en La Liga

Google Plus

Foto: deportivoalaves.com

La temporada que está firmando el Alavés está siendo asombrosa, y más si lo comparamos con las aspiraciones del club a principios del calendario liguero. El objetivo era mantenerse en Primera División; y no solo lo está consiguiendo, sino que se encuentra a 11 puntos de posiciones europeas y a 15 del descenso, unos números que definen la gesta del equipo vitoriano. Gracias al juego que ha implantado Pellegrino, nadie está cómodo jugando contra ellos.

Dejando a un lado la enorme calidad individual de sus jugadores, sorprende como trabajan en equipo para conseguir ser fuertes en defensa y rápidos y efectivos en ataque. Una presión intensa y una movilidad de balón que asusta a las altas esferas de la Liga Santander. Por todo ello, no hay que tomar a la ligera a este equipo o te darán el susto, algo que ya muchos han vivido en sus carnes.

El “matagigantes”

Bien es cierto que el Alavés no ha podido defenderse frente al Real Madrid o a la Real Sociedad, perdiendo 1-4 y 3-0 respectivamente. Pero dentro de los 9 partidos disputados frente a los equipos del top 6 de la competición, ha conseguido 9 puntos, es decir, 2 empates frente al Atlético de Madrid (1-1 y 0-0), 1 victoria frente al Barcelona (1-2), otra victoria contra el Villarreal (0-2) y un empate en casa con el Sevilla (1-1).

Todos estos números no pueden dejar indiferente a nadie. Un recién ascendido ha conseguido ganar al Barça y al Villarreal, y empatar frente al Atlético y Sevilla, equipos consolidados en la parte alta de la tabla. Esto es una prueba más de cómo no se debe afrontar un partido frente al equipo babazorro, que cada encuentro que disputa contra un conjunto de tal categoría, no agacha la cabeza y sale a ganar el partido.

Aún quedan grandes citas

Dichas citas son dentro de muy poco. La semana que viene se enfrenta a la Real Sociedad, equipo que se encuentra en un gran momento y juega un fútbol muy bonito para el aficionado.

La jornada siguiente, el equipo albiazul se traslada a Madrid para jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, una cita que huele a revancha tras la abultada victoria de los merengues en Mendizorroza. El 16 de abril se enfrentarán al Villarreal en campo vasco. Partido complicado pero Pellegrino ya sabe lo que es ganarle al submarino amarillo esta temporada.

El Glorioso no se conforma con la permanencia y va a luchar para conseguir una posición ambiciosa en la Liga Santander. Por lo tanto, mucho cuidado con este equipo.