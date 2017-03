El Alavés vence en Málaga con una gran eficacia de cara a puerta

El Deportivo Alavés ha ganado este sábado en Málaga en los últimos instantes a pesar de no haber gozado de muchas ocasiones donde ha aprovechado todas y cada una de las que ha dispuesto.

Un comienzo complicado

El Alavés salía encerrado atrás desde el principio y buscando ocasiones a la contra donde adelantarse en el marcador, lo cual viene siendo habitual en los últimos partidos. Deyverson ha tenido una ocasión de cabeza donde no ha podido materializar. Por otra parte, Sandro ha liderado los ataques de los boquerones donde cada vez se acercaban con más peligro: Jose Rodriguez tenia una de las mas peligrosas donde con un tiro cruzado desde fuera del área a punto está de sorprender a Pacheco. Más tarde, serian Camacho y Charles los que estarían a punto de marcar para el Málaga de cabeza tras un centro, pero Pacheco estaba inconmensurable bajo palos. Mientras tanto, en la otra área Camarasa pedía un posible penalti tras un agarrón donde se hubiera quedado solo ante la portería de Carlos Kameni.

Pero cuando más tocado parecía que estaba el 'glorioso' y más fuertes los malagueños, el Alavés se adelantaba con un córner botado por Ibai que peina Laguardia y llega a Zou Feddal, que con un gran remate, bate a Carlos Kameni. El central mostró una gran calidad impropia de un defensa central al rematar esa especie de volea; un gran gol, sin duda.

Así se irían a vestuarios tras los primeros 45 minutos, donde el Málaga puso el juego y el Alavés el gol.

Segunda parte con una dinámica parecida

Los vitorianos seguían encerrados atrás y los malacitanos seguían asediando la portería de Pacheco, que seguía increíble.

La primera​ ocasión fue para Charles. El brasileño remataba alto un centro de Ontiveros tras una gran jugada del canterano. El Málaga estaba creando mas peligro: Sandro (que volvía tras su lesión) mandaba el balón al palo tras una gran jugada individual. Entonces llego el gol de los andaluces: Charles da una asistencia medida desde 3/4 de campo y Juancar manda el balón al fondo de las mallas con una gran definición, haciendo el empate. El Alavés había tenido un gran infortunio en la jugada anterior, ya que Raúl Garcia se lesionaba y no había un lateral izquierdo en el banquillo, ya que Theo estaba sancionado, y por eso tenía que entrar Vigaray, lateral derecho por naturaleza. Además, iba a ocurrir otra jugada clave: Feddal veía la segunda amarilla tras una entrada por atrás. Esto era aprovechado por el Málaga, donde en una jugada tras varios rechaces, llega el balón a El-Nesyri, que remata a bocajarro, pero Pacheco vuelve a sacar otra mano prodigiosa para evitar el 2-1.

Aún así, el Alavés no bajaba los brazos, señalando que todo no estaba dicho, y tras una gran jugada de Vigaray, que sorprende a los malacitanos con una arrancada brutal, asiste a Edgar que manda el balón por encima de la portería custodiada por Carlos Kameni. Pero para el Alavés esa jugada fue un plus, y no se rindió: En una contra comandada solo por Edgar tras una gran jugada individual acaba mandando el balón al fondo de las mallas, donde Kameni no puede hacer nada, y convierte el 1-2 final.

Tras esta victoria, el Alavés presenta su firme candidatura a Europa a pesar de no haber dado su mejor fútbol. Los de Pellegrino están en una buena dinámica y con la moral por las nubes, lo cual les da la opción de soñar con cosas grandes, como acabar ganando la copa el siguiente 27 de mayo y clasificarse a Europa, compitiendo con grandes equipos. Será un candidato a tener en cuenta, sin duda.