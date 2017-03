Pellegrino: "Hemos tenido la efectividad necesaria para sacar el partido"

Google Plus

Fuente vía: https://twitter.com/Alaves

Tras un vibrante partido el que se ha disputado en La Rosaleda, el Alavés se ha terminado alzando con la victoria en el descuento.

Se empezó adelantando el equipo visitante en el minuto 39 con un gol de Feddal, quién posteriormente terminó siendo expulsado a los vestuarios tras recibir una segunda amarilla. Esto se vio reflejado en el campo, dónde el propio Pellegrino afirmaba: "Hubo un partido hasta la expulsión de Feddal y luego otro muy distinto”. "Nuestros jugadores han tirado de oficio y hemos sido muy prácticos”. De hecho, justo un minuto antes de producirse la expulsión, el Málaga colocó el empate en el marcador.

El Glorioso, a pesar de las adversidades, no dejó de creer en sí mismo y de luchar hasta el último minuto, dónde terminó consiguiendo el objetivo y marcando el gol de la victoria en el minuto 91 con una asistencia de Deyverson y con la que Edgar Méndez, que volvía al equipo tras una lesión, no desaprovechó. Por este hecho, cobran sentido las palabras que dijo Pellegrino en rueda de prensa, dónde decía: “El equipo me ha gustado, ha tenido confianza y hemos tenido la efectividad necesaria para sacar un partido de este tipo”.

Elogios hacia el rival

El entrenador del equipo vitoriano no escatimó en elogios hacia el rival, el cual es “un gran rival”. El conjunto malagueño tuvo mayor iniciativa en la segunda parte, especialmente a partir de la expulsión del jugador alavesista, tras lo cual Pellegrino llegó a decir: “El rival nos dominó en la segunda parte”.

Prudencia ante las aspiraciones ligueras

Ante todo, son tres puntos imprescindibles conseguidos para el Alavés y que acercan a conseguir el propósito principal en este campeonato liguero y dónde, además, deja soñar con los puestos europeos, aunque todavía quedan lejos. Sin embargo, el argentino prefirió mantener los pies en el suelo y ser prudente ante todo: “Ahora hay que mirar hacia adelante, seguir mejorando y pensar en el siguiente partido”.