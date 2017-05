Previa Betis - Alavés: con el objetivo ya cumplido

Google Plus

Este próximo domingo, el Betis de Víctor Sánchez del Amo recibirá en el Benito Villamarín al Deportivo Alavés. Los vascos, con el objetivo de la permanencia cumplido de forma matemática, tienen como meta acabar la temporada lo mejor posible e ir ajustando distintos aspectos para llegar en el mejor nivel posible a la final de Copa del Rey frente al FC Barcelona.

Por su parte, el conjunto andaluz también está salvado, pues está 13 puntos sobre el descenso a falta de jugarse 12. No obstante, las dudas constantes en la afición por la temporada irregular de su equipo hacen que el entrenador esté en el disparadero, y se respire cierta incertidumbre sobre cuál es el proyecto y hacia dónde va el futuro del Real Betis Balompié.

Objetivo: final de Copa

El Alavés se postula como un rival fuerte de aquí al final de campaña. El hecho de no tener presión y situarse en una posición privilegiada le convierte en un equipo difícil de batir. Prueba de ello es que lleva tres partidos consecutivos sin perder. Si bien es cierto que Las Palmas tampoco se jugaba nada en la jornada 33, en esta última jornada 34, un Eibar que soñaba con Europa tampoco pudo pasar del empate en Mendizorroza. Un partido que dominaron los locales, sobre todo por la expulsión en la primera mitad del portero de los armeros, que facilitó las cosas al estar en superioridad numérica. Un balón al palo de Ibai hubiera cambiado el encuentro de haber entrado al fondo de la red. Un Eibar que comenzaba la jornada a cinco puntos del séptimo puesto, pero que la acaba a siete tras el empate ante el Alavés.

Jugadores del Alavés en el estadio del Villarreal // Foto Vavel de PhotoSilver

Cabe destacar también la derrota del Villarreal en Mendizorroza ante el Alavés en la jornada 32. Los de Escribá se encuentran en plena lucha por jugar competición europea, pero ese Alavés 'molestón' truncó las esperanzas de la Champions. Tres jornadas, con una victoria y dos empates, que dejan al Alavés décimo en la tabla con 45 puntos. Ir a Europa por la vía liga será misión imposible, por lo que el objetivo es asaltar el Vicente Calderón en esa final de Copa frente al FC Barcelona.

Laguardia es baja por su contusión en la rodilla. Pellegrino probablemente no arriesgará, y seguirá confiando en Ely. Ibai Gómez se encuentra en plena forma, con dos goles en los últimos tres partidos.

Rueda de prensa de Pellegrino

"La dinámica es buena"

"Yo me imagino un partido cerrado, ambos queremos sumar y quedar lo más arriba posible". Pellegrino aclaraba que los objetivos de ambos son similares, puesto que los dos han conseguido la permanencia matemática. Con respecto a su rival, el Betis, declaró que es "un equipo difícil". "En casa y con su gente son muy fuertes". El equipo está en gran forma, y así lo confirmó el argentino. "Veo a los jugadores comprometidos y entrenando muy bien. La dinámica es buena". Se percibe optimismo en el equipo vasco, que tiene en mente esa maravillosa final de Copa frente al FC Barcelona.

Pellegrino en el Santiago Bernabéu // Foto Vavel de Daniel Nieto

Convocatoria del Alavés

Foto de deportivoalaves.com

Destaca la baja de Llorente, Kiko Femenía y la de Toquero, además de la del lesionado Laguardia. Vuelve a la convocatoria Alexis Ruano tras su sobrecarga y también Krsticic.

Víctor quiere la confianza del beticismo

El Betis pasa por un momento complicado. El proyecto no ilusiona, y los 37 puntos que ostenta en la tabla no parecen suficientes para una afición cuya paciencia empieza a agotarse. Decimoquintos en liga, el Betis viene de perder en San Mamés ante un Athletic en plena lucha por Europa. Siendo uno de los equipos menos goleadores de la liga (sólo supera al Alavés de los equipos que están por encima en la tabla), el papel de Rubén Castro es clave, y más aún teniendo en cuenta la lesión de Sanabria que lo mantiene fuera de los terrenos de juego.

Rafa Navarro en el derbi // Foto VAVEL de Juan Ignacio Lechuga

Tras sus dos victorias consecutivas frente a Eibar en casa y en campo del Celta, parecía todo encarrilado para acabar bien la temporada. No obstante, a pesar de las dificultades de un campo como San Mamés, los andaluces volvieron a conocer la derrota. Un buen partido ante su afición puede retomar las buenas sensaciones. Rubén Castro, además del máximo goleador, es el tercer jugador que más partidos ha disputado, por lo que Feddal y Ely tendrán un duro trabajo.

Rueda de prensa de Víctor

"Buscamos poder brindarle a nuestra afición una victoria para que puedan pasar toda esa semana de Feria disfrutando el doble"

En primer lugar, Víctor expuso cuál cree que es el objetivo fundamental del equipo en este encuentro. "Buscamos poder brindarle a nuestra afición una victoria para que puedan pasar toda esa semana de Feria disfrutando el doble". Precisamente sobre la Feria de Sevilla declaró: "Con respecto a nuestro trabajo, que es lo que nos importa, no nos altera nada nuestra organización. Tenemos máxima confianza en la profesionalidad de todos nuestros futbolistas, por eso manejamos una organización con respecto a concentraciones durante toda la temporada que ya conocéis. Esta semana no varía nada, seguimos la misma rutina porque confiamos y tenemos plena garantía de la profesionalidad de nuestros jugadores".

Víctor Sánchez en el Santiago Bernabéu // Foto VAVEL de Daniel Nieto

Como objetivo de lo que resta de campaña, el técnico se marca el de "quedar lo más arriba posible". "En cada partido salimos a ganar y eso lo podemos comprobar con la explicación que acabo de dar, independientemente de que juguemos en casa o fuera y del rival. Si consigues puntuar de tres en tres estarás más arriba, y ese es el objetivo".

Convocatoria del Betis

Víctor Sánchez del Amo no ha hecho por el momento oficial la lista de convocados. No obstante, cabe destacar las bajas de Jonas Martín, por un esguince en el tobillo derecho, Piccini y Sanabria, que no se han entrenado en la última sesión del equipo este sábado.

Ocón Arráiz será el árbitro del encuentro

Daniel Ocón Arráiz ha sido designado para arbitrar el Betis - Alavés. Dirigió 134 partidos en Segunda División, y estuvo durante seis campañas en la división de plata. Debutó en Primera División el 28 de agosto de 2016, es decir, esta temporada, en el UD Las Palmas 5-1 Granada, y enseñó seis tarjetas amarillas en ese encuentro.

Arbitró al Alavés en su victoria por 0-1 frente a Osasuna, encuentro en el que mostró siete cartulinas amarillas. También fue el colegiado en el 0-0 entre Alavés y Atlético de Madrid. Por parte del Betis, también dos antecedentes: derrota por 3-1 en Ipurúa ante el Eibar y derrota por 4-1 ante el Granada. Parece que el colegiado siempre ha dado buena suerte al conjunto vasco, y mala fortuna a los andaluces.

Posibles alineaciones