Previa Alavés - Athletic: celebración en Mendizorrotza

Google Plus

Alavés vs Athletic

"¡Por partido como éste merece la pena estar en Primera!", exclamarán este domingo cientos de aficionados albiazules presentes en Mendizorrotza. Al fin y al cabo, un derbi es un derbi, ese partido que puede servir para pasar de una temporada buena a una excelente. Y en Vitoria llevaban años huérfanos de ellos.

Este domingo, once años después del último enfrentamiento, el Alavés vuelve a recibir al Athletic en Mendizorrotza en Primera División. En esos once años han llegado decenas de sinsabores y varios partidos memorables. Nunca una victoria fue tan importante con tan poco en juego.

El duelo se disputará a las 12:00, y servirá para abrir la jornada del domingo. Se esperan casi veinte grados, que harán que Mendizorrotza roce un aspecto fantástico, rozando el lleno. Quienes no pueden acudir al campo podrán seguir el duelo por VAVEL.com y por Bein LaLiga. El colegiado del encuentro será el valenciano Martínez Munuera.

Poner la guinda

En Vitoria muy pocos esperaban que su equipo llegara al mes de mayo en una situación tan privilegiada. Décimos en Liga, sin haber sufrido en ningún momento por la permanencia y con la primera final de Copa del Rey en su horizonte. Ahora, con el derbi más deseado en la capital alavesa, se espera poner la guinda a una temporada de ensueño.

Muestra de la brillante temporada albiazul es el duelo de la semana pasada que los de Pellegrino disputaron en el Benito Villamarín. Pese a que empezaron perdiendo, un comienzo mágico de la segunda mitad dio la vuelta al partido, que terminó con una sensacional victoria por 1-4. Con esa victoria el Alavés suman 48 puntos y ocupa la décima plaza de la clasificación. Además, se vuelven a consolidar como uno de los mejores equipos de la Liga a domicilio.

Laguardia es la única duda en el Alavés. El zaguero se lesionó en Las Palmas y ya se perdió los duelos frente al Eibar y Betis. Pellegrino tendrá, por tanto, la posibilidad de alinear su once de gala tras las rotaciones realizadas en Sevilla. No tiene ninguna baja obligada por sanción el Alavés, aunque Toquero, Alexis, Camarasa y Ely están apercibidos de sanción.

La mayor duda en Vitoria reside en si Pellegrino volverá a la defensa de cuatro jugadores en un sistema de 4-2-3-1 o si continuará con la defensa de cinco que tan buen resultado le dio en Sevilla. Existe la duda de si Toquero podría volver a la titularidad frente a su ex-equipo, y si Sobrino, que ha cuajado buenos partidos desde que volvió de su lesión, podría salir de inicio, bien en punta o en posiciones más retrasadas.

Los albiazules celebran uno de los goles logrado en Sevilla | Fotografía: Raúl Pajares / VAVEL

A Europa por la vía rápida

En Bilbao ya tienen la calculadora en la mano. A falta de tres jornadas para el final, los de Valverde pugnan con Villarreal y Real Sociedad por las dos plazas que dan acceso seguro a la próxima Europa League. Y cada punto es importante, pues quedar en mejor o peor posición puede determinar no sólo su presencia o no en Europa, sino el momento en el que empezarán la temporada. No quieren pensar, de momento, en posibles carambolas relacionadas con la final de Copa del Rey.

Por tanto, alicientes no faltan en Bilbao para salir a sacar los tres puntos. Además, llegan en un gran momento de forma después de lograr una sobresaliente victoria en Balaidos por 0-3, gracias a una gran actuación de Raúl García. Al comienzo de la jornada el Athletic es sexto en la tabla, aventajando en un punto al séptimo y uno por detrás del quinto, el Villarreal.

No tiene bajas Valverde, ni por sanción ni por lesión, y sólo el anuncio de la no continuidad de Iraizoz después de 10 temporadas como rojiblanco ha trastocado la tranquilidad con la que se vive en Bilbao. Laporte y Williams están apercibidos de sanción y en caso de ver la tarjeta amarilla se perderían la visita del Leganés.

Remiro, Etxeita, Susaeta, Eraso y Elustondo se han caído de la lista de Valverde, que sacará su once de gala este domingo. Aduriz volverá a la punta de ataque, acostando a Williams al flanco derecho del ataque, puesto que ocupó Lekue en Vigo. Muniain ocupará la banda izquierda del ataque y Raúl García ejercerá de enganche.

Raúl Garcia fue el protagonista de la victoria en Vigo | Fotografía: La Liga

Sólo una victoria albiazul en Mendizorrotza

Mendizorrotza ha sido siempre un campo propicio para el Athletic. Desde el primer partido, en los años 30, han jugado once partidos de Liga, logrando ocho victorias y únicamente encajando una derrota. También han jugado en dos ocasiones en Copa del Rey, y ambas se saldaron con victoria visitante.

En los tres partidos disputados en la década de 1930, en las temporadas 1930-1931, 1931-1932 y 1932-1933 el Athletic venció por 1-4, 0-1 y 0-2. Bata e Iragorri fueron los principales protagonistas de los enfrentamientos marcando tres y dos goles, respectivamente. La primera temporada terminó con el Athletic ganando la Liga, mientras que en las otras dos terminó subcampeón. En la última el Alavés descendió a Segunda.

En la década de los cincuenta se volvieron a enfrentar, en las temporadas 1954-1955 y 1955-1956. En la primera el Alavés consiguió su primer punto, empatando a dos, gracias a los goles de Primi y Wilson, que remontaron el encuentro. En la segunda el Athletic venció por un cómodo 0-3.

Los siguientes enfrentamientos llegaron con el final del siglo XX y el comienzo del XXI, coincidiendo con el mejor momento de la historia del Alavés. Fruto de ello llegó la primera victoria albiazul, en la temporada 2000-2001, con goles de Contra y Javi Moreno, que dieron la vuelta al logrado por Roberto Ríos. Josu Urrutia, actual presidente del Athletic, se fue expulsado en el minuto 70. El duelo de la temporada siguiente, en el que el Alavés terminó con ocho, también es uno de los que perdura en la memoria de los aficionados. Se enfrentaron por última vez en la 2005-2006, empatando a cero en la jornada 31.

En el duelo de la primera vuelta, disputado a principios del mes de enero, Athletic y Alavés empataron a un tanto en un disputado duelo en el que el cuadro local llevó el control del duelo pero que estuvo cerca de ganar el Alavés con un disparo al palo de Camarasa.

Sin brillantes estadísticas

Ni el Alavés en casa ni el Athletic fuera de casa han destacado esta temporada por su buen rendimiento. Los vitorianos son el decimoquinto mejor equipo en esa esa estadística, mientras que el Athletic es el décimo mejor en ese apartado. Ambos, sin igualar su rendimiento global de la temporada.

El Alavés es un equipo que rinde mejor lejos de Mendizorrotza. La temporada pasada los babazorros fueron el mejor equipo de Segunda lejos de su feudo. Esta temporada es el único equipo que ha sumado más puntos lejos de casa que en casa. En total, son 23 los puntos que acumulan en casa por los 25 de fuera. El Athletic, por su parte, acumula 42 en casa, sólo superado por Sevilla y Real Madrid, que suman uno más. Fuera de casa su rendimiento es opuesto, pues sólo acumulan 20.

En el apartado de los goles, ambos equipos destacan por su buen hacer defensivo, pues ambos ocupan posiciones privilegiadas en esa estadística. La media de ambos supera por poco el gol encajado por encuentro. Concretamente, el Alavés, con 41 goles en 35 partidos y el Athletic con 38, haciendo unas medias de 1,17 y 1,08.

Declaraciones de los entrenadores

Tanto Mauricio Pellegrino como Ernesto Valverde son conscientes de la importancia de partidos como estos para los aficionados. Así lo han destacado en sala de prensa, además de alabar el buen hacer del equipo rival durante la temporada.

"El del Athletic es un partido muy lindo y a los jugadores se les nota en la cara", ha destacado el entrenador argentino. Además, ha revelado que varios aficionados se le han acercado a lo largo de la semana para darle ánimos para el partido del domingo.

También ha tenido palabras positivas para el Athletic, destacando que es un equipo "completo y muy fuerte". "Va a ser un rival difícil", ha añadido, destacando que es un equipo versátil que puede recurrir al juego en largo y a la triangulación con éxito.

Ernesto Valverde ha calificado el partido del domingo como "el partido clave de la temporada". Sobre él ha añadido que "hay enfrentamientos que pueden marcar mucho". Por ello, también ha dedicado buenas palabras al Alavés, del que ha afirmado que le ha sorprendido durante la temporada. "Le hacen muy pocos goles y rentabiliza muy bien los que marca. Y tácticamente es un buen equipo", ha añadido.

Sin embargo, se ha mostrado con confianza, ya que considera que su equipo lleva una racha de resultados "extraordinaria". Sin embargo, ha advertido del peligro del partido del domingo apoyándose en el precedente de la primera vuelta. "Tenemos que ser pacientes y estar siempre armados", ha añadido al respecto.

Pellegrino dialoga con el asistente en el Benito Villamarín | Fotografía: Raúl Pajares / VAVEL

Arbitrará Martínez Munuera

Juan Martínez Munuera, nacido en Benidorm en el año 1982, será el colegiado del encuentro. Esta es su cuarta temporada en su extensa carrera profesional, de más de diez años, y en la que también ha arbitrado en Segunda y Segunda B. En total suma 215 partidos, incluyendo Copa del Rey y promociones de ascenso.

En los 19 partido que ha dirigido esta temporada en Liga ha mostrado 98 tarjetas amarillas, 5,16 por encuentro, una media sensiblemente superior a la de años anteriores. La temporada pasada mostró 4,28, mientras que en las dos anteriores enseñó 4,71 y 2,95 por partido. Este año ha enseñado 3 tarjetas rojas, 0,16 por partido.

Ha arbitrado en una ocasión al Alavés esta temporada, en el empate a cero frente al Deportivo de la Coruña en la jornada 4 de Liga. Mostró siete amarillas en el encuentro. Es la primera vez que dirigía un encuentro del Deportivo Alavés.

Al Athletic lo ha arbitrado en tres ocasiones esta temporada, y las tres se han saldado con victoria de los vizcaínos. La primera, en Granada. Las otras dos, en San Mamés, frente al Celta y el Espanyol. Además, de estos tres partidos, ha dirigido al Athletic en otros nueve, siete de Liga y dos de Copa del Rey, con un balance de tres victorias, un empate y cinco derrotas.

Convocatorias y posibles onces

Deportivo Alavés: Pellegrino dará la lista una hora antes del encuentro. Tiene la duda de Laguardia

Athletic Club: Valverde ha citado a los siguientes jugadores: Iraizoz, Arrizabalaga, Bóveda, Laporte, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, I.Lekue, Mikel Rico, De Marcos, Sabin Merino, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Saborit y Yeray. Remiro, Etxeita, Susaeta, Elustondo y Eraso se han caído de la lista por decisión técnica.