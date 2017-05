Pellegrino: "Estamos entregando todo para acabar lo más arriba posible"

Google Plus

Mauricio Pellegrino // Foto de deportivoalaves.com

Victoria del Alavés por 1-0 en un partido en el que destacó el primer gol de Theo en Liga. Gran partido de los de Pellegrino que aguantaron de forma titánica la renta conseguida en el minuto 53 por el lateral francés. Pellegrino salió con el once de gala y apostó por Edgar en lugar de Toquero en la banda derecha.

"En el primer tiempo hemos sufrido bastante"

"Ha sido un encuentro muy difícil e igualado. En el primer tiempo hemos sufrido bastante y probablemente ellos pudieron marcar". Comenzaba el argentino declarando que el equipo tuvo muchas dificultades para mantener el empate en la primera mitad, pues cabe destacar el balón estrellado en la madera por el equipo bilbaíno.

"En la segunda parte mejoramos a nivel posicional y con el gol fuimos ganando espacio y tranquilidad. Sobrino nos ayudó a jugar con lo que dejaba el rival. Es una gran satisfacción ganar este partido para nuestra gente. Dedicamos esta victoria a mi madre, a mi esposa y a todas las madres del Alavés". Concluía el feliz Pellegrino dedicando la importante victoria a las madres del mundo por el día de la madre, y destacando además la actuación de Sobrino. El ariete ha vuelto en gran forma tras su lesión y supondrá una dura competencia para Deyverson.

Dificultades con la presión bilbaína

"Somos dos equipos que solemos manejarnos en altos ritmos. Hemos encontrado calma para no desorganizarnos ante su presión". Para Pellegrino ha sido clave manejar los tiempos del encuentro ante la habitual presión del Athletic.

Con respecto a la final de Copa, el técnico considera que no influyen estos resultados en esa final. "Estamos entregando todo para brindar triunfos y terminar lo más arriba posible. Lo que sirve hoy en el fútbol igual mañana no lo es tanto y no influye de cara a la final de Copa".