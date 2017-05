Previa Alavés vs Celta: Mendizorroza despide la temporada en busca de un buen colofón

Foto: VAVEL.com

Alavés y Celta se enfrentan en la penúltima jornada de liga. La cita servirá como despedida de la temporada en la casa alavesista. El club celeste viene de ser eliminado de las semifinales de la Europa League por el Manchester United tras recibir un 0-1 en la ida jugando en casa, y 1-1 en campo inglés. En liga se coloca en la doceava posición, en la que no se juega nada.

Por el retrovisor le mira el Alavés. Los babazorros son décimos, habiendo gozado de una temporada magnífica tratándose de un equipo recién ascendido. Han peleado la liga durante toda la temporada, sufriendo, pero consiguiendo sacar puntos contra los grandes equipos del país; sin pasar por alto su participación en la Copa del Rey en la que ha logrado llegar a la final.

Un Celta tocado

El equipo celtiña estaba luchando por mantenerse en la Europa League, y lo estaba consiguiendo con creces hasta que el sorteo de semifinales fue travieso. La papeleta tenía el nombre del Manchester United. Su entrenador, Mourinho, declaró en numerosas ocasiones que la competición liguera había pasado a un segundo plano para él, ya que la forma más rápida de participar en Champions la temporada siguiente sería ganando la Europa League, por lo que iba con todo para ganar la eliminatoria. Eso puso en complicación la eliminatoria para los vigueses, pero en el terreno de juego se vio un Celta que no se achantó ante un histórico de Europa. Pese a ello, los de Berizzo se quedaron a las puertas de la final.

En liga, se destaca la irregularidad de los resultados, en gran parte debido a la intensidad que depositaban en competición europea. Cuatro derrotas consecutivas en liga son buena muestra de ello. Hablamos de un equipo que concede muchos goles y no consigue anotar en las oportunidades que posee. Y no es debido a la calidad individual de los jugadores porque la delantera la protagonizan Aspas, Guidetti, Sisto o Bongonda, una artillería que asusta.

El Alavés preparando la final copera

Posición más que cómoda para los de Pellegrino después de cosechar una fantástica temporada. Nadie imaginaba a un recién ascendido luchando por posiciones europeas en el ecuador de la competición, habiendo ganado a equipos como Barcelona, Villarreal, Valencia o Real Sociedad. El trabajo del técnico y sus jugadores ha sido excepcional, poniendo el alma en cada encuentro hasta conseguir el respeto de todo el país.

Destacan jugadores como Marcos Llorente, Deyverson, Ibai Gómez o Theo Hernández, quienes, junto a los demás futbolistas, han facilitado que el equipo blanquiazul consiguiera la décima posición liguera. El último mencionado, Theo, está en boca de todos por su posible fichaje por el Real Madrid. Debido a que no hay nada oficial por el momento, el jugador sigue perteneciendo al Atlético de Madrid.

No podemos dejar sin mencionar la experiencia copera del club vitoriano. Poco a poco fue abriéndose paso a costa de equipos como Gimnàstic, Deportivo de La Coruña, Alcorcón y el propio Celta, que no consiguió meter ni un gol al Alavés. El próximo día 27 de mayo, Vitoria tiene una cita en el Vicente Calderón, para disputar la final de la Copa del Rey frente al F.C. Barcelona, gran favorito pero quienes no se deben confiar porque los babazorros no agachan la cabeza frente a nadie.

Declaraciones desde el banquillo

"Va a ser el último partido de liga en casa, creo que tendríamos que festejar que el próximo año vamos a estar en primera división, que fue el objetivo primordial". Festejar la permanencia es esencial para Pellegrino, quien ha llevado la batuta del equipo para conseguir este logro clave para el club. Dijo del Celta que "Es un rival muy bueno, que jugó anoche y que probablemente harán cambios, porque también juegan el miércoles".

Tras caer en semifinales contra el Manchester United, Berizzo dio la cara por su plantilla: "Estoy muy orgulloso de mis jugadores". A su vez, 24 horas antes del partido, asegura que: "En estos tres partidos tenemos que defender nuestra identidad" ya que le quedan tres citas contra Alavés, Real Madrid (partido aplazado) y Real Sociedad. Ha agradecido a la afición su apoyo incondicional: "Es emocionante sentir el aplauso de la gente al saltar al campo, como sostienen a los futbolistas en la derrota. Se ha despertado una ilusión, se ha encendido una chispa en el celtismo".

Bajas

El Alavés disputará el partido con toda la plantilla disponible salvo Laguardia, que padece una distensión capsular en la rodilla derecha. El resto jugará un partido muy importante para la preparación del equipo de cara a la final copera.

El Celta llega a Vitoria con la única baja de Rossi, que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el pasado 9 de abril frente al Eibar, y que le aleja de los terrenos de juego durante mucho tiempo. Berizzo dará descanso a algunos jugadores que lucharon en Old Trafford por la presencia en la final europea.

Convocatoria y posibles onces

Berizzo dará descanso a Hugo Mallo, Guidetti y Radoja. La lista de convocados es: Sergio, Iván Villar, Fontás, Pape, Marcelo Díaz, Bongonda, Pablo Hdez., Iago Aspas, Sisto, Beauvue, Lemos, Jozabed, Hjulsager, Wass, Jonny, Sergi Gómez, Planas, Cabral, Señé y Roncaglia.

La convocatoria de Pellegrino la sabremos una hora antes del partido, como suele hacer siempre que juega en casa.

