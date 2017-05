Detalles de la Fanzone para aficionados alavesistas en la final copera

Google Plus

Foto del Alcalde de Vitoria y resto de presentes en la rueda de prensa // Foto de deportivoalaves.com

Esta mañana se ha producido una importante rueda de prensa, en la que figuras de la diputación foral de Álava y la ciudad de Vitoria, con el Alcalde de Vitoria a la cabeza, han presentado los detalles de la fanzone para aficionados del Alavés de cara a la final de Copa del Rey frente al FC Barcelona que tendrá lugar en el Vicente Calderón. El Alcalde Gorka Urtarán ha dejado claro la importancia que tiene la final, tanto para el club como para la ciudad, y no ha querido que se le escape ningún detalle relacionado con la Fanzone.

El primer detalle a tener en cuenta es que la Fanzone se llamará Arabahiria. Este es el nombre elegido para el espacio desde el que los aficionados del Alavés podrán animar a los suyos sin estar presentes en el Estadio Vicente Calderón. El Alcalde Gorka Urtarán declaró que "la Final es un momento histórico y tenemos que disfrutar con la mejor afición y la mejor ciudad".

Plano de la Fanzone // Foto de deportivoalaves.com

Otro detalle importante a tener en cuenta es que para aquellos que no bajen a Madrid y visiten Arabahiria, tendrán la opción de ir a la Plaza Nueva en Vitoria, que contará con una pantalla gigante para los aficionados albiazules que no se desplacen. Con respecto a Arabahiria, esta se ubicará en el Parque de la Cuña Verde, no muy lejos del Vicente Calderón, poniendo como estimación 25 minutos andando.

El horario de apertura será a las 10:00h a 19:00h, con un acto de inauguración oficial a las 10:30h. Tendrá una superficie de 10.000 metros cuadrados, con escenario y pantalla gigante. Habrá animación, conciertos y una moneda propia para pagar productos allí. Todo preparado para que los aficionados alavesistas disfruten de un magnífico día en la Gloriosa Final. La Fanzone albergará el encuentro de una multitud de aficionados que interacturán entre ellos y confirán hasta el último segundo en las opciones de su equipo.