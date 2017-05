Timor le arrebata la victoria al Alavés en el último suspiro

Google Plus

Leganés y Alavés se veían las caras en un encuentro sin trascendencia que serviría para despedir la exitosa temporada de ambos equipos. Ambos salvados, han culminado una gran temporada, teniendo en cuenta que son dos recién ascendidos. El Alavés no pudo llevarse la victoria en un encuentro igualado en el que los vascos crearon más peligro y acabaron mereciendo adelantarse en el marcador, pero Timor arruinó las expectativas alavesistas con un golazo a final del partido.

Primera parte equilibrada y sin goles

Pellegrino salía con un once competitivo pero, como ya avisó, con rotaciones. Krsticic, Christian Santos, Vigaray, Sobrino y Raúl García probablemente se queden fuera del once titular de la final de Copa, pues el técnico argentino ha tenido claro equipo titular a lo largo de la temporada. No obstante, era turno para que los menos habituales demostraran que también pueden ser una opción a tener en cuenta de cara a ese encuentro clave.

Por parte de los locales, Asier Garitano también introdujo rotaciones, y jugadores como Bustinza (por sanción), Mantovani, Rubén Pérez o Luciano se quedaban fuera. Comenzaba el encuentro con alternativas, pero sin grandes ocasiones de gol.

El primer intento llegó en el minuto 3, con un cabezazo de Christian Santos tras asistencia de Ibai que se marchaba fuera. Más clara la tuvo Ibai en el 9', pero su disparo con la derecha se marchó desviado. Primeros minutos en los que el Alavés llegaba más. Corría el minuto 13 y hasta en cuatro ocasiones pudo llegar el Alavés al ataque.

El Leganés fue encarrilando el encuentro

Tras unos primeros 15 minutos en los que, sin un acoso y derribo, el Alavés se incorporó a la meta rival en más ocasiones, llegó el equilibrio. El Leganés empezó a tener más la pelota, y Alberto Martín lo intentó con un fuerte golpeo que se marchó fuera. También Guerrero en el 26' lo intentó con un cabezazo que se marchó fuera. El Leganés se crecía y eran los locales los que llegaban con peligro.

Finalizaba la primera parte sin opciones muy claras de anotar, pero con alternativas e igualdad en el juego. Probablemente, el hecho de no jugarse nada y tener los deberes hechos provocó que ambos equipos no salieran a buscar el gol desde el minuto uno.

Krsticic puso el tanto de la victoria

Comenzaba la segunda mitad con percance. Insúa, tras haberse dolido en el minuto 27, tenía que ser sustituido en el descanso por Mantovani. Comenzaba la segunda parte con varias ocasiones, primero del lado local con una gran parada de Pacheco tras el tiro de falta de Guerrero. Poco después, Raúl García lo intentaba con un disparo a bote pronto.

El partido se animaba. En el minuto 57, Camarasa gozaba de una ocasión sensacional que se marchaba prácticamente lamiendo el palo. El hecho de no tener presión invitaba a ser optimistas y pensar que el encuentro se iría animando.

El Alavés lo estaba mereciendo

Precisamente siete minutos después llegaba el primer gol del partido. Nenad Krsticic ponía por delante a los suyos con un buen cabezazo, firmando su segundo gol de la temporada. Lo merecía el equipo vasco que estaba empujando más. Tras el gol, los de Pellegrino siguieron empujando y presionando en busca del segundo gol.

Poco a poco el Leganés se aproximaba más a la meta rival, pero sin un gran poder de intimidación. El Zhar trató de empatar el encuentro con un cabezazo atajado. El Alavés era el equipo que iba ganando y aún así era quién más peligro creaba con sus llegadas. Ibai volvía a aproximarse y a punto estuvo de marcar desde la izquierda tras pase de Camarasa, pero Champagne la sacó.

Garitano apostaba por Bueno y Luciano para revolucionar el ataque de los locales. Sin embargo, el que creaba peligro era Guerrero, que a punto estuvo de anotar en el 82' tras un centro de Alberto Bueno. Pacheco realizó una gran parada que mantenía vivo a los suyos. Los últimos minutos generaron tensión en ambos lados del campo, pues el Alavés trató también de aprovechar los espacios que dejaban los locales.

En el minuto 88, Timor empataba el encuentro con un golazo. Su fuerte disparo entraba por la escuadra izquierda. Pacheco, incrédulo, no se lo podía creer. Los tres puntos se iban para Vitoria, pero Timor sorprendió a todos y mantuvo el empate final en un encuentro igualado con alternativas y mucha fiesta tras el encuentro, celebrando la conclusión de una temporada histórica.