Primeras participaciones del Deportivo Alavés en Copa

Uno de los equipos del Deportivo Alavés que participó en las primeras competiciones coperas. Fuente: glorioso.net

El trofeo que se va a poner en juego el viernes, 27 de Mayo, en el Vicente Calderón, ha cambiado muchas veces de nombre. Ese esperado partido cerrará la temporada 2016-17 y servirá de despedida al viejo estadio madrileño.

Historia del título de la Copa

Haciendo un poco de historia, se puede decir que en 1902, con motivo de la coronación del Rey Alfonso XIII, se organizó un torneo que se denominó La Copa de la Coronación. Fue tal el éxito obtenido, que en 1903 se instauró el torneo conocido con el genérico nombre de Campeonato de España. Fue adquiriendo varios nombres, dependiendo del momento político. Así, desde 1903 hasta 1930 se le llamó Copa de su Majestad el Rey. Con la llegada de la República cambió de nombre, adquiriendo el de Copa de su Excelencia el Presidente de la República. Así fue hasta 1936, año en el que se interrumpió su celebración y, en 1939, tomó el nombre de Copa de su Excelencia el Generalísimo, hasta 1976, año en el que tomó la actual denominación de Copa de su Majestad el Rey. La Federación reconoció en 1939 este nuevo formato como la Copa número 35 desde que se instaurase en 1903.

Primeras participaciones del Alavés, en Copa

Desde la fundación del equipo babazorro, en 1921, varias fueron las participaciones de los alaveses en la Competición de la Copa. En esas primeras temporadas, la estructura, formación y clasificación de los equipos participantes, se llevaba de una forma un tanto extraña, debido a la situación política y las diferencias entre las diferentes federaciones regionales. Por ejemplo, en la temporada 1927-28, se tuvieron que enfrentar los representantes de Baleares y Extremadura, por un lado, y los subcampeones de Madrid y Cataluña, por otro. De esa manera, salieron el C.D. Europa y el Real Madrid F.C. A estos equipos se les sumaron otros 22 equipos y distribuyeron los 24 en cuatro grupos. El grupo del Alavés lo formaban el Alavés, Real Madrid, Athletic de Bilbao, Racing de Santander, R.S. Gimnástica de Torrelavega, Athletic de Madrid. En ese orden quedaron, tras disputar la liguilla. Los campeones de cada grupo se enfrentaron entre ellos. El Alavés lo hizo frente al Murcia, al que eliminó por un global de cinco a dos, pasando a jugar los cuartos de final contra el Barcelona. Los catalanes apabullaron al equipo vasco, por ocho a cero, terminando así la primera participación babazorra en esa competición.

equipo histórico del Alavés. Fuente: deportivoalaves.com

En la temporada siguiente, el Deportivo Alavés perdió en la primera eliminatoria, frente al Racing de Santander. En 1930, coincidiendo con el ascenso del equipo albiazul a Primera división, se llegó hasta cuartos de final, donde cayó frente al Barcelona, después de haber eliminado al Sporting de Gijón y Osasuna. La primera participación alavesista copera, estando en Primera, fue efímera. Tras abdicar Alfonso XIII, la Copa pasó a denominarse Copa Presidente de la república. El Alavés fue eliminado por el Sabadell, en dieciseisavos. En 1932, se enfrentaron inicialmente al Osasuna. Después de eliminar al equipo navarro, tuvo que enfrentarse al Atlético de Madrid, al que eliminó después de haber ganado en Mendizorroza por siete a cero y caer por seis a uno en Madrid y forzar el desempate. En cuartos de final, se enfrentó al Athletic de Bilbao. Vencieron los bilbaínos, apeando al Glorioso de la Copa. Vendrían luego cuatro años sin participación alavesista y con una competición descafeinada por efectos de la guerra civil. En plena guerra, se interrumpió el torneo, pasando a disputarse unos partidos amistosos.

Primera presencia del Deportivo Alavés en la Copa del Generalísimo

Llegó el año 1939. Con la guerra civil terminada, se recuperó el torneo de la Copa, cambiando de nombre. A partir de ese año, se denominó como Copa del Generalísimo. Para decidir qué equipos participarían, se optó por incluir a aquellos que hubiesen ganado torneos regionales. Curiosamente, se vetó a los equipos de la zona republicana (Cataluña, Madrid, Valencia, Castilla La Mancha y Murcia). Como en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Canarias no habían celebrado ningún torneo regional durante la guerra, quedaron excluidos sus equipos. Estos hechos hicieron que el Deportivo Alavés tuviese la oportunidad de participar en esta primera celebración de este trofeo, ya que tan solo quedaron equipos del País Vasco, Aragón, Galicia y Andalucía.

El ascenso glorioso del Deportivo Alavés a la Primera División en la temporada 1929-30, convirtió al equipo albiazul en el primero en subir a esa categoría. Tras su posterior descenso al cabo de tres temporadas, el equipo estuvo una temporada larga deambulando por las competiciones regionales.

Al final de la temporada 1938-39, tras varios años con diversas participaciones en la liga vizcaína, abandonó esta para pasar a la guipuzcoana, después del paréntesis obligado por la guerra civil. El Deportivo Alavés acababa de ganar la Copa Brigadas de Navarra por 2-1 ante el Oriamendi de Baracaldo en el pamplonés campo de San Juan el 26 de junio de 1938, con los dos goles de Olivares junto con Inchausti, Mardones, Quincoces, Urquiri, Langarica, Fede, Elices, Albéniz, Pons y Las Heras. Los albiazules tenían opción de disputar junto a la Real Sociedad, por ser los dos primeros clasificados en el grupo guipuzcoano, la Primera Copa del Generalísimo, en la que también intervendrían La Deportiva Montañesa, Oriamendi, Asturias, Ferrol, Osasuna, Zaragoza, Betis, Aviación de Zaragoza, Ceuta, Bilbao Athletic, Sevilla y Racing de Santander.

Equipo histórico del Deportivo Alavés. Fuente: deportivoalaves.com

Terminada la Guerra Civil española el día 1 de abril de 1939, se reordenó la Federación Española de Fútbol y se organizó la Primera Copa del Generalísimo.

El sorteo emparejó al Deportivo Alavés y al Bilbao Athetic. Conviene destacar que el Athletic de Bilbao no pudo participar con su equipo de primera división porque no se había presentado a los torneos regionales. Pero para no perder su prestigio y su participación en este torneo, envió a su “segundo” equipo, que había quedado campeón de alguno de los torneos regionales y que le permitía su presencia en esa competición.

Equipo histórico del deportivo Alavés. Fuente: youtube.com

El partido de ida se disputó en San Mamés el día 14 de mayo de aquel 1939. Los alavesistas vencieron por 1-2, con goles de Gárate y Elices, marcando este segundo gol cuando apenas quedaban diez minutos para su finalización.

Por tratarse de una participación histórica para el club, anotaremos que el equipo albiazul formó con Ituarte, Saracíbar, Quincoces, Epelde, Langarica, Fede, Mardones, Iriondo, Arteche, Gárate y Elices.

El partido de vuelta se disputó en un abarrotado Mendizorroza, justo una semana después. El dominio de los locales fue abrumador y el marcador marcaba ya 4-0 cuando los bilbaínos, por medio de Gorostiza, marcaron su primer gol. A pesar de albergar alguna esperanza gracias a un segundo tanto de Unamuno, el Deportivo Alavés remató la tarde con otros dos tanto, dejando un 6-2 claro y contundente.

Tan solo siete días más tarde el equipo alavesista se desplazó hasta Santander para disputar la segunda ronda. El partido parecía más complicado de lo que finalmente resultó, ya que el estadio del Sardinero fue testigo de una nueva goleada. Los tres goles de Elicegui y los otros dos de Iriondo fueron suficientes para que los dos goles que metieron los locales se quedasen en pura anécdota.

El 5 de junio nuevamente se vistió de gala Mendizorroza, en lo que se presumía un paseo del equipo ante los santanderinos. El partido estuvo bastante apretado y ganaron los locales por 2-1, con goles de Iriondo para el equipo albiazul. Se llegaba así a las semifinales, donde le acompañarían los equipos del Sevilla, Racing de Ferrol y Baracaldo Oriamendi.

El Alavés quedó emparejado con el Sevilla y hasta allí se desplazó el 11 de junio para disputar en el campo del Nervión el partido de ida. En aquellos momentos, la prensa daba favoritos a los alavesistas, ya que contaban con la mejor defensa de entonces. No obstante, los sevillanos les tomaron la medida y ganaron con un apretado 6-5 en un disputado y entretenido partido. Los tres tantos de Elicegui y el par que metió Iriondo no fueron suficientes para la victoria, pero albergaba ciertas esperanzas para el partido de vuelta.

Equipo histórico del Deportivo Alavés. Fuente: youtube.com

A pesar de la derrota en el campo del Nervión, todos los pronósticos señalaban que el Deportivo Alavés sería capaz de doblegar al Sevilla y enfrentarse al Baracaldo Oriamendi, ya que había empatado en el difícil feudo de Ferrol. El sueño de una final vasca se desvaneció por completo. El Baracaldo perdió en Lasesarre por 2-1 y el Alavés no pudo pasar del empate a un tanto, gracias al solitario gol de Iriondo. La final la ganaría el Sevilla en partido único, celebrado en el estadio de Montjuic de Barcelona el día 25 de junio, al derrotar por un abultado 6-2 al Racing de Ferrol.

Terminaba así la presencia alavesista en la 1ª Copa del Generalísimo, de una manera digna y honrada, demostrando su valía y buen hacer.