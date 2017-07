Enzo Zidane: "Me gusta mucho el proyecto"

Google Plus

Enzo Zidane durante su presentación. / Foto: Deportivo Alavés

Ayer fue presentado en Mendizorroza como nuevo jugador del Alavés Enzo Zidane. El mediocampista hispano-francés procede del Real Madrid y ha firmado por tres temporadas con el conjunto vitoriano. Es el cuarto fichaje alavesista para la temporada 2017/2018 y el primero para el medio del campo.

El jugador, nacido en Burdeos hace 22 años, se mostró muy contento con su fichaje: “Desde el principio me ha gustado mucho el proyecto. El año pasado el Deportivo Alavés hizo una temporada increíble. Me siento muy a gusto y estoy muy contento”.

Enzo reconoció haber hablado con Marcos Llorente antes de tomar esta decisión: “Es muy amigo mío y me dijo lo encantado que estaba en el club. Me contó que la afición es espectacular y que no tuviese dudas”.

Enzo se encuentra muy a gusto con lo que ha visto hasta el momento: “Es un proyecto de futuro, muy serio y bien estructurado. El equipo quiere crecer y espero hacer cosas muy bonitas aquí”.

Además de hablar en rueda de prensa, el nuevo jugador alavesista tuvo también la posibilidad de sacarse el carné de socio y de pasar unos minutos charlando con 20 aficionados del Alavés, que pudieron fotografiarse con él y obtener algunos autógrafos.

Sergio Fernández: "Todavía quedan siete u ocho fichajes"

En la presentación de Enzo Zidane también estuvo presente el director deportivo alavesista Sergio Fernández, que habló sobre la actualidad del club. En cuanto a los fichajes que quedan por realizar, el leonés comentó que serán siete u ocho.

También dio las gracias al Madrid por el fichaje de Enzo: “Primero quiero dar las gracias al Real Madrid por las facilidades y a Enzo porque desde el minuto uno ha apostado por este proyecto. Es un jugador que nos va a aportar calidad, talento, ilusión y mucho compromiso. Le deseamos la mayor de las suertes”.