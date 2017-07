El Alavés ficha a Burgui

Google Plus

Imagen de Burgui cuando jugaba en el Castilla. / Foto: VAVEL

El Alavés hizo ayer oficial el fichaje del jugador del Real Madrid Burgui. El delantero extremeño firma por cuatro temporadas, aunque el equipo madrileño se guarda opción de compra para las dos primeras temporadas.

Jorge Franco Alviz nació en Burguillos del Cerro, Badajoz, el 29 de octubre de 1993. Su apodo futbolístico, Burgui, procede precisamente de su pueblo.

Burgui comenzó jugando al fútbol sala, y lo hizo hasta los 17 años, cuando fichó por el juvenil del Cacereño. Tras un año en el equipo verdiblanco, fichó por el CD Diocesano, equipo en el que marcó treinta goles en División de Honor Juvenil.

Esa grandísima temporada hizo que el Real Madrid se fijara en él y lo fichara para su segundo filial, el Real Madrid C. tras jugar 38 partidos y marcar ocho goles, pasó a la disciplina del Real Madrid Castilla, en Segunda División. No hizo una mala temporada, jugando 36 partidos y marcando cinco goles, pero no pudo evitar el descenso de su equipo.

La temporada 2014/2015 fue la segunda y la última que jugó en el Castilla, y volvió a rendir a buen nivel con 37 partidos y siete goles.

La temporada siguiente fue cedido al Espanyol, y debutó en Primera el 22 de agosto de 2015 en una victoria 1-0 frente al Getafe. Jugó 27 partidos, marcó un gol y dio tres asistencias, pero tan solo jugó 1006 minutos, ya que actuó en muchos partidos como suplente.

La temporada pasada el Real Madrid decidió cederlo al Sporting de Gijón. Burgui realizó una buena temporada, aunque quizás algo irregular, y no pudo evitar el descenso del equipo asturiano. En total jugó 32 partidos, marcó dos goles y dio cuatro asistencias, para un total de 1992 minutos.

Burgui puede jugar tanto de delantero como de extremo izquierdo, donde ha jugado las últimas temporadas, aunque también puede jugar en banda derecha. Es un jugador rápido y muy habilidoso.