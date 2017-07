Pacheco: "Las sensaciones han sido buenas"

Google Plus

Fernando Pacheco. / Foto: Deportivo Alavés

Tras finalizar el encuentro frente al Numancia con empate a uno, Fernando Pacheco y Daniel Torres comparecieron ante los medios en la sala de prensa de Los Pajaritos.

Pacheco, uno de los capitanes del equipo albiazul, comentó que las sensaciones fueron buenas: “La primera parte hemos empezado bien, quizás los últimos 20 minutos nos hemos desinflado un poco. Después del descanso nos hemos recompuestos, hemos dado una mejor versión, y al final la pretemporada es ir cogiendo sensaciones buenas”.

Respecto a la situación actual del equipo, Pacheco comentó lo siguiente: “El espíritu del equipo es parecido a lo que nos pedían el año pasado, y eso los que estábamos aquí lo intentamos inculcar. Ahora tampoco se pueden sacar muchas conclusiones porque hasta que físicamente no estás bien, por mucho que tu cabeza quiera, si tus piernas no van, no se ven la intensidad y la agilidad en el juego que todos queremos”.

Daniel Torres: "Rescatar el empate es importante"

También habló el mediocentro Daniel Torres, que habló sobre el partido: “Creo que como todo partido de pretemporada hay cosas que corregir, cosas que mejorar para estar a la altura de una competición como La Liga. Al final, rescatar ese empate es importante y es algo que tenemos que valorar porque al final se luchó para poder obtener ese gol”.

Al ser preguntado por lo que hay que mejorar, el colombiano respondió: “Tenemos que tratar de tener un poco más de dinámica, no solamente con el balón, sino también sin él. Tratar de ser un poco más intensos para así poder generar ocasiones de gol nosotros y que a nosotros no nos sostengan tanto el balón”.

También fue preguntado por las diferencias entre la manera de trabajar de Zubeldía y Pellegrino, y esto es lo que contestó: “Es muy diferente, pero siempre respetando la identidad del Alavés, con esa garra y esa identidad, pero esperamos que aunque sea diferente la forma de trabajar, el rendimiento sea muy similar al que se obtuvo el año pasado”.