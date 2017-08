Guía VAVEL Deportivo Alavés 2017/18: 12 años en Primera a lo largo de la historia alavesista

Google Plus

La temporada 2017/2018 será la decimotercera temporada del Alavés en Primera División. Los de Zubeldía afrontan un año ilusionante con muchas caras nuevas y una plantilla renovada. El club tiene la mente puesta en prolongar una racha de muchos años en la máxima competición y evitar volver a las divisiones inferiores. El récord de años seguidos en Primera por parte de los vascos está en cinco años, y el objetivo es superarlo.

Los comienzos en los años 30

Desde la temporada 1930/31 hasta la 32/33, el Alavés completó tres campañas en Primera División. En la primera de ellas, los vitorianos acabaron en octava posición. Se trataba de una Liga de 10 equipos completada por Athletic Club, Espanyol, CE Europa, Real Madrid, Real Unión, Arenas Club, FC Barcelona, Real Sociedad y Racing de Santander. El Athletic fue el campeón y al descender el último, el CE Europa bajó a Segunda, siendo sustituido por el Valencia.

Se trataba de ligas de 18 jornadas, nueve de ida y nueve de vuelta. En la temporada 1931/32, el Real Unión quedó en última posición y descendió, aunque sumó los mismos puntos que el Deportivo Alavés, el cual se salvó quedando noveno tras vencer en la última jornada al propio Real Unión por 1-0, con gol de Juanito en el 63'. Los vascos consiguieron de forma milagrosa la permanencia y se aseguraron un año más en Primera. El campeón fue el Real Madrid.

Llegó el primer descenso

En la temporada 32/33 llegó el primer descenso de Primera a Segunda División de la historia del Alavés. Eran los años de Euskalduna, Irureta, Urquiri, Antero, etc. Los vascos no pudieron evitar la última posición y el descenso tras sumar 12 puntos, uno menos que el Valencia, que quedó en novena posición.

Otro año con una final épico, pero no feliz. El Alavés recibía al propio Valencia en la última jornada. Quien ganara se mantenía, pero un empate dejaba a los valencianos en Primera. El resultado fue de 1-1 y los dirigidos por José Quirante se sumieron en el descenso. El Real Madrid volvió a ser campeón.

Vuelta a Primera en los 50

El Alavés volvió a Primera División en la temporada 1954/55, tras ser campeón en Segunda División. La Liga ya no era de 10 equipos sino de 16. Los vascos consiguieron 27 puntos y una meritoria 11ª posición para seguir un año más en la élite. El equipo dirigido por Manuel Echezarreta contaba con futbolistas como Ibarra, Remacha, Erezuma, Kaiku, etc. El campeón fue el Real Madrid.

La aventura duró poco, ya que al año siguiente, el Alavés descendió tras su decimocuarta posición. Perdió por un contundente 6-0 en la última jornada ante el Espanyol. Con una victoria, hubiera adelantado al Real Murcia para conseguir la permanencia, pero no tuvo suerte el conjunto dirigido por Manuel Echezarreta.

Los maravillosos cinco años en la élite

Tras más de cuarenta años deambulando por 2ª, 2ªB y 3ª, el 'Glorioso' volvió a Primera en la temporada 1998/99. Con un 16º puesto y cuatro puntos sobre el descenso, el Alavés consiguió la permanencia previa a los mágicos años posteriores. Fue clave esta permanencia para entender los años dorados del club. Esa victoria en la última jornada ante la Real Sociedad por 2-1 con goles de Salinas y Magno sentenció la permanencia, con 'Mané' como entrenador.

En la siguiente campaña, los vitorianos se alzaron con un sexto puesto histórico que le daría el pase a Europa. Los de 'Mané' consiguieron 61 puntos, ocho más que el séptimo clasificado, y ocho menos que el Deportivo de la Coruña, campeón en esa campaña. Acabaron el año perdiendo el derbi vasco en San Mamés pero habiendo cumplido el objetivo.

Una final para la historia

La temporada 2000/01 fue el año de la final de la UEFA. El Alavés tuvo que compaginar la Liga con la competición europea, algo que se antojaba muy complicado para un equipo con poca experiencia en la élite. Tras un paso épico por la copa de la UEFA, los de 'Mané' alcanzaron el décimo puesto en Liga, con 49 puntos. Para el recuerdo, las últimas cinco jornadas de Liga en la que el Alavés perdió todos los encuentros, con duros resultados como el 5-0 en el Bernabéu.

Tras el varapalo de perder la final de la UEFA por 5-4 ante el Liverpool, y truncarse así el sueño de alzarse campeón, los de 'Mané' afrontaban un nuevo año para generar de nuevo ilusión. Y así fue: séptima posición en Liga y nuevo billete a Europa. Un gol de Karmona en el Sadar ante Osasuna en la última jornada certificaba el séptimo puesto y una nueva oportunidad para soñar.

Año muy duro y vuelta a empezar

La campaña 2002/2003 no fue la esperada por la afición 'babazorra'. El equipo se hizo con importantes refuerzos, pero cayó eliminado en segunda ronda clasificatoria para la UEFA ante el Besiktas y se truncaron las expectativas. Una planificación ideada para competir en Europa se vio perjudicada por la eliminación ante el equipo turco.

En Liga, las cosas no fueron como se esperaba. El equipo llegó a la última jornada ya descendido, en penúltimo lugar con 35 puntos, únicamente por delante del Rayo Vallecano. 'Mané' no acabó la temporada al mando del equipo y el Alavés se despidió del año entrenado por Aranguren. Derrotas duras como el 5-2 en el Bernabéu, el 6-0 en Riazor, 1-5 ante el Real Madrid en Mendizorroza, etc.

Vuelta efímera a Primera

El equipo descendió a Segunda División, pero volvió a la máxima categoría tras dos temporadas en la división de plata. Sin embargo, la travesía duró un sólo año. A un sólo punto del Racing, el decimoctavo puesto condenó al Alavés de nuevo al descenso en la 2005/2006. Un equipo con jugadores como Bodipo, Nené, Astudillo, etc, que no pudo mantenerse.

Llegó la tormenta

Tras este descenso, llegaron años oscuros para el club. Las dificultades económicas estuvieron cerca de condenar al club a la desaparición. No obstante, el el 24 de junio de 2011 se hizo oficial la entrada del nuevo grupo inversor con Fernández de Quincoces a la cabeza, que salvó al Alavés de la quiebra e impulsó de nuevo a la entidad.

Tardó dos años desde este acontecimiento en subir de Segunda 'B' a Segunda, y tres años de Segunda a Primera. En esta pasada campaña se consumó la vuelta del Alavés a la máxima categoría, tras diez temporadas deambulando entre las dos categorías anteriores.

Equipo revelación

Con Pellegrino al mando, los vascos han sido uno de los equipos revelación, cosechando un meritorio noveno puesto con 55 puntos. Con la permanencia matemática a siete jornadas del final, los vitorianos soñaron con la final de Copa que alcanzaron. Pese a ello, los de Pellegrino cayeron 3-1 en el Vicente Calderón y vieron truncado su sueño de volver a Europa vía Copa del Rey.

En definitiva, el Alavés acumula 12 temporadas en Primera División. No es una experiencia extensa, pero parece que por fin el club ha alcanzado estabilidad y un proyecto de futuro con jugadores jóvenes y prometedores. La decimotercera temporada en Primera se antoja interesante pero mucho más complicada que la anterior.