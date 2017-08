El Alavés no pasa del empate ante un serio Levante

Google Plus

Alavés y Levante han disputado en el Martínez Valero un nuevo encuentro de preparación en esta pretemporada. Los vitorianos venían de caer en Turquía ante el Trabzonspor en un mal partido del equipo. Por su parte, el Levante llevaba dos partidos consecutivos perdiendo, ante el Villarreal y el último ante el Zaragoza.

El Levante fue mejor en la primera mitad

Se medían dos equipos de Primera, algo que no había experimentado todavía el equipo de Zubeldía. El Alavés salía con un doble pivote robusto, con Dani Torres y Krsticic, y pronto se comenzó a notar la falta de creación de juego. El Levante se hizo con el dominio y Sobrino y Santos se veían muy solos en la presión.

Sobrino con la pelota // Foto deportivoalaves.com

Morales tuvo la ocasión más clara en la primera mitad. Centro desde la izquierda y disparo directamente al palo. Pacheco hizo la estatua y agradeció esa aparición divina. Los valencianos creaban juego y peligro, mientras que los blanquiazules generaban inquietud con sus recuperaciones y salidas a la contra.

Posible penalti antes del descanso

Krsticic y Dani Torres no funcionaban. Burgui no estaba nada acertado, e Ibai se cambiaba constantemente de banda buscando protagonismo. Antes de finalizar la primera parte, Jason se plantó en el área tras una buena jugada del Levante y acabó siendo arrollado al disparar. Pacheco despejó el cuero pero también pudo tocar al futbolista. Mateu no pitó penalti y los jugadores enfilaron hacia el túnel de vestuarios.

Los goles llegaron en la segunda mitad

Jason no pudo continuar y dejó su puesto a Lerma. Comenzaba la segunda parte, en la que ambos equipos estaban obligados a lanzarse al ataque. En el minuto 49, Mateu Lahoz anuló un tanto al Alavés por mano, poco protestado por los futbolistas de Zubeldía. El técnico daba entrada a Víctor y a Romero por Vigaray y Burgui.

Christian Santos tratando de regatear // Foto deportivoalaves.com

En el minuto 64, Santos ponía por delante a los suyos. El venezolano adelantaba al Alavés tras una contra bien llevada y una mala salida de Oier. No obstante, Lerma igualaba el choque seis minutos después tras un saque de esquina. En apenas cinco minutos se vieron los dos únicos goles del encuentro.

El partido finalizaba sin muchas más incidencias, y con un Levante más incisivo. Empate a uno que no deja buenas sensaciones en el equipo vasco, pues en muchos momentos se vio superado y no supo hacerse con el control del encuentro. Toca mejorar.