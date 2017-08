Previa Deportivo Alavés - FC Barcelona: en busca de una nueva sorpresa

Deportivo Alavés y FC Barcelona, en la Final de la Copa del rey. Fuente: Photosilver (VAVEL)

Y el azar ha querido que, casi como en la temporada pasada, Deportivo Alavés y FC Barcelona se tengan que enfrentar dentro de las tres primeras jornadas. Si bien, en la temporada pasada los alaveses tuvieron que desplazarse hasta el Camp Nou, en esta ocasión el encuentro se disputará en Mendizorroza.

Cómo llega el Deportivo Alavés

Las buenas sensaciones que dejó el equipo al finalizar la temporada pasada, terminando en una honrosa décima posición y disputando la final de la Copa del Rey, precisamente frente al FC Barcelona, para despedir al viejo estadio del Vicente Calderón el día 27 de mayo pasado, han hecho que se haya rebasado la cifra de 17.000 abonados, en un campo que no llega a las 20.000 localidades.

Equipo del Deportivo Alavés, en la temporada 2017-18. Fuente: deportivoalavés.com

No obstante, existe todavía una inquietud entre esos aficionados al ver que no se materializa ninguno de los esperados fichajes de última hora. Muchos han sido los nombres que se han barajado durante toda la pretemporada pero, en este último tramo, no se ha materializado ninguno de ellos. La confianza de la parroquia vitoriana en Sergio Fernández es máxima, teniendo el ejemplo de la pasada temporada. Tampoco parece que llegarán para el importante partido que tendrá que disputar el Glorioso este sábado en Mendizorroza.

La derrota en Butarque, tras el fallido penalti lanzado por el capitán Manu García que podría haber cambiado el rumbo del encuentro y el gol de los pepineros, en claro fuera de juego que no vio el árbitro, obliga a los vitorianos a enderezar el rumbo lo antes posible, si no quieren verse inmersos en esos inquietantes puestos de descenso de donde es tan difícil escapar a lo largo del campeonato.

Las gradas estarán repletas, al alcanzar récord de abonados, superando los 17.000. Fuente: deportivoalavés.com

Y el FC Barcelona no es el mejor contrario para pensar en conseguir los tres puntos, aunque la escuadra de Luis Zubeldia lo intentará con todas sus armas. Un año más, el Glorioso ha tenido que remodelar el equipo. Los cedidos, como Theo, Llorente, Ortolá y Camarasa entre otros, han tenido que regresar a sus clubes de origen. Por lo que se pudo ver el último encuentro, la meta parece que sigue bien asegurada con Pacheco bajo los palos. La incorporación del conocido Roberto Ely da seguridad a una zaga que espera como agua de mayo la recuperación de Víctor Laguardia, con algunos detalles de los laterales. En la zona media, la ausencia de Llorente se nota en exceso y Manu García no se ve tan protegido como lo estaba con él. Wakaso, que parece que está llamado a ser su compañero, a la espera de una nueva contratación, debe serenar un poco su temperamento si no quiere verse fuera del campo antes de tiempo. Y en la delantera, Ibai Gómez todavía no está en la forma de la temporada pasada y se tiene que aclimatar a la presencia de Burgui y Sobrino para entregar balones a un deslucido Cristian Santos, que ha afirmado que no le afecta la idea de que el club esté pensando contratar dos delanteros más.

Cristian Santos será el encargado de perforar la meta del Barcelona. Fuente: deportivoalavés.com

Con esas incertidumbres, el equipo saltará al césped de Mendizorroza para intentar demostrar ante los suyos que este año quieren mantener la línea iniciada la temporada pasada y se esforzarán por empezar a anotar puntos en su casillero particular. Saben que los equipos de su liga han empezado fuertes. Basta ver cómo los tres ascendidos consiguieron puntuar ante contrarios importantes y no pueden dormirse en los laureles.

Cómo llega el FC Barcelona

Tampoco los culés han tenido un inicio de liga como el que esperaban. Después de la polémica marcha de Neymar Jr. al París Saint Germain parisino, han visto cómo su eterno rival, el Real Madrid, les arrebataba el primer título de la temporada. Después del uno a tres en el Camp Nou, fueron incapaces de reaccionar en el Santiago Bernabéu y volvieron a salir derrotados, viendo cómo levantaban el trofeo de la Supercopa.

Equipo del FC Barcelona que consiguió la Copa del Rey, la temporada pasada. Fuente: Álex Gallardo (VAVEL)

Tampoco la primera victoria frente al Betis aplacó al público catalán. Los dos goles, uno en propia meta y otro de Sergi Roberto, no bastaron para evitar que el equipo se retirase a los vestuarios en medio de unos abucheos que anunciaban que Ernesto Valverde no lo va a tener nada fácil en lo que resta de temporada.

Se vio una línea defensiva con muchos errores, con excesivo nerviosismo en muchas jugadas, por parte de Alba, Mascherano, Umtití. El debutante Semedo, todavía desconocido para la parroquia culé, dejó buena impresión. Con una posesión del balón más pareja que en encuentros anteriores, tampoco se notó ese dominio en el centro de campo al que nos tenía acostumbrados el FC Barcelona. La ausencia de Iniesta se notaba en los pases y Sergi Roberto y Messi tenían que bajar a recuperar balones en más ocasiones que las que hubiesen deseado.

Jugadores del FC Barcelona celebrando uno de sus goles. Fuente: Álex Gallardo (VAVEL)

A la espera, también, de posibles incorporaciones -pese al fichaje de Dmbélé- que acallen los negativos rumores de los aficionados, el equipo llegará a Vitoria un poco tocado. Saben que el partido será totalmente diferente al de la temporada pasada y deberán esforzarse más de lo normal si quieren volver a Barcelona con un resultado positivo.

El último encuentro liguero

Los dos equipos se enfrentaron en competición liguera por última vez en la jornada 22 de la temporada pasada, el día 11 de febrero. El Deportivo Alavés llegaba en una cómoda posición en la tabla y veía como misión sencilla la de mantener la categoría. Además, venía de clasificarse para la final de la Copa del Rey por primera vez en sus 96 años de existencia y el ambiente que reinaba en las gradas de Mendizorroza expresaba una alegría inusual para lo que se presagiaba a inicios de temporada.

En la mente de todos estaba la derrota que los alaveses habían infringido a los catalanes en la tercera jornada, en su feudo, por uno a dos, con tantos de Deyverson y de Ibai Gómez y se acercaron al estadio con ese gustillo de ver si se producía nuevamente la sorpresa. Nada más lejos de la realidad. A las órdenes del colegiado Carlos Clos Gómez, curiosamente el mismo que les arbitraría en la final de Copa para despedirse del mundo del arbitraje, saltaron los dos equipos al campo. Ya en la primera mitad, el marcador señalaba un cero a dos, fruto de los goles de Suárez y Neymar. El partido pudo cambiar de rumbo si Deyverson hubiese acertado a marcar nada más iniciarse la segunda mitad, en un mano a mano con el cancerbero culé. Pero no fue así y en apenas diez minutos, sentenciaron con cuatro goles más, obra de Messi, Rakitic, Suárez y Alexis en propia meta. A pesar de lo abultado del resultado, los aficionados se divirtieron en las gradas, como se pudo ver en que no dejaron de animar a su equipo en los 90 minutos que duró el encuentro.

El árbitro del encuentro

El colegiado designado para este partido ha sido Carlos del Cerro Grande, perteneciente al colegio madrileño. Nacido en Alcalá de Henares el 13 de marzo de 1976, debutó en Primera División dirigiendo el encuentro entre los equipos del Real Betis Balompié y el RC Deportivo Mallorca, que terminó con la victoria de los andaluces por un gol a cero.

El día 22 de mayo de 2016 fue el encargado de arbitrar en el partido de la Final de la Copa del Rey, entre el FC Barcelona y el Sevilla FC. En aquella ocasión, los culés levantaron el trofeo, tras vencer por dos a cero a los sevillistas.

El colegiado madrileño, Carlos del Cerro Grande. Fuente: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Es un árbitro internacional desde que, el día 26 de mayo de 2013, dirigió un partido entre las selecciones sub-19 de Escocia y Georgia. Consiguió el trofeo del Silbato de Oro de Segunda División, en 2010. En el año 2016, la Real Federación Española de Fútbol le concedió el trofeo Vicente Acebedo, al mejor árbitro de la temporada.

En la temporada pasada, arbitró en dos ocasiones al Deportivo Alavés. En la primera ocasión, el Glorioso consiguió un valioso empate en San Mamés, frente al Athletic de Bilbao. En la segunda ocasión, el Deportivo Alavés consiguió vencer por uno a cero a la Real Sociedad.

Posibles alineaciones partido Deportivo Alavés vs Barcelona

Luis Zubeldia ha hecho bastantes probaturas de cara al importante duelo frente al FC Barcelona. Finalmente, parece que los únicos cambios respecto al encuentro de Butarque de la jornada anterior, estarán en la defensa, con la incorporación de Pedraza y Pina en la media. Por su parte, Ernesto Valverde dispondrá de Iniesta para el choque y es de suponer que aparecerá desde el inicio, para intentar dar solidez al centro de campo culé. Con esas precisiones, los jugadores que saltarán, posiblemente, al césped de Mendizorroza serán:

Deportivo Alavés:

Portero: Pacheco

Defensas: Vigaray, Ely, Alexis, Pedraza

Mediocampo: Manu, Wakaso, Ibai, Pina

Delanteros: Sobrino, Santos

FC Barcelona:

Portero: Ter Stegen

Defensas: Semedo, Piqué, Umtití, Alba

Mediocampo: Rakitic, Busquets, Iniesta

Delanteros: Deulefou, Messi, Alcácer