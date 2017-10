Betis vs Alavés: diferentes opiniones en los entrenadores

El cancerbero Adán, bloqueando un balón ante la presencia de Munir. Fuente: realbetisbalompie.es

En la rueda de prensa ofrecida por ambos entrenadores al finalizar el encuentro del Benito Villamarín, donde el Betis ha derrotado al Alavés con un gol de Sanabria en la primera mitad y un autogol, y van tres, de Alexis en la segunda, se han visto las discrepancias en las respuestas de uno y otro entrenador.

Declaraciones de Gianni de Biasi

La primera pregunta ha sido la habitual en estas ruedas de prensa. Le han pedido que haga una valoración del encuentro. El técnico italiano ha comentado que creía que habían hecho un buen partido, a nivel táctico. "Hemos tenido muchas oportunidades. Me han quitado un gol legal. No me han pitado un penalti clarísimo y al final hemos perdido por dos a cero, con un autogol que hemos marcado en el momento más importante del encuentro y cuando estábamos dominando".

Por si hubiese dicho poco sobre el colegiado, la siguiente pregunta ha insistido en su valoración de la labor arbitral. No ha querido entrar a valorar esa labor y sólo ha matizado que alguna jugada se tenía que haber pitado de otra manera. Ha dicho que "ahí está el vídeo y lo podéis ver otra vez". El equipo lo ha dado todo en el césped por empatar e incluso por ganar pero al encajar el segundo gol, se ha puesto más difícil".

El entrenador del Deportivo Alavés, Gianni de Biasi, en su etapa de entrenador de la selección de Abania. Fuente: vavel.com

Un periodista vitoriano le ha preguntado sobre la efectividad o no del sistema de tres centrales, cuando el gol ha venido precisamente por un remate de Sanabria, entre esos tres centrales. Gianni de Biasi se ha defendido diciendo que cuando el equipo contrario hace gol, siempre sale algo a relucir. El gol ha sido en el primer remate suyo a puerta, ha matizado. "Nosotros hemos llegado más veces, sobre todo en la segunda parte".

La siguiente pregunta ha hecho referencia a la actuación del equipo. Le han preguntado a ver si había dado el paso que se está pidiendo. Ha respondido diciendo: "No se trata de justificar todo lo que se hace en el campo. Cuando ganamos al Levante no me puse a sacar banderas por la calle. Hay que intentar sacar lo mejor del equipo en cada momento e intentar que no bajen los brazos".

Gianni de Biasi, el día de su presentación como entrenador del Deportivo Alavés. Fuente: deportivoalaves.com

"Con los cambios hemos intentado cambiar un poco el sistema para ver si éramos capaces de marcar un gol pero no se ha podido, aunque sí que se han creado ocasiones." Con estas palabras ha respondido ante una pregunta sobre la ansiedad de su equipo por marcar un gol.

Las dos últimas preguntas han ido en la línea de pedirle alguna explicación sobre la mejor actuación del Alavés en la segunda parte y el mensaje que le quiere dar a la afición. A la primera de las dos, ha contestado que cuando un equipo no tiene nada que perder, se lanza hacia arriba con más libertad. Y el mensaje que manda al aficionado es que el reto que tienen por delante es difícil pero que lo sacarán adelante, con más actitud y más ganas.

"Todos tenemos que aportar para conseguir lo mejor de este equipo". Con estas palabras se ha despedido en la rueda de prensa.

Declaraciones de Quique Setién

El entrenador del Betis se ha mostrado más tranquilo en la rueda de prensa. Han empezado los periodistas diciéndole que ha sido una victoria importante, que coloca al equipo con 16 puntos pero le han preguntado sobre la segunda parte del encuentro. Sobre todo, han insistido en el mal arranque de esa segunda mitad. "Hay más cosas que no me han gustado de esa segunda parte. Estoy contento con el resultado pero no con el juego. No es por poner escusas por el calor pero he visto a varios jugadores que les faltaba frescura. Hemos ganado. Estamos todos satisfechos pero yo no estoy contento con lo que ha hecho el equipo hoy. Ha habido varias fases del encuentro en las que hemos dado vida al contrario y tenemos que corregirlo". Con estas palabras ha respondido a esa primera pregunta.

Quique Setién, entrenador del Real Betis Balompié. Fuente: realbetisbalompie.es

La siguiente pregunta ha sido para preguntarle sobre la seguridad y alegría que le hado la actuación del cancerbero Adán en el partido. Ha contestado con el tópico de que el portero está para eso y que es un jugador más. Pero también ha dicho que es mejor que no tenga ese protagonismo tan destacado. Se ha referido a la buena actuación en dos de sus intervenciones y que han sido fruto de que no estaban haciendo las cosas bien pero también ha indicado que han tenido otras ocasiones muy claras y que les ha faltado continuidad.

Ante el silencio de los periodistas, les ha comentado que se habían quedado mudos. Todavía faltaba alguna pregunta. Le han pedido que hiciese una valoración de las quejas del entrenador alavesista sobre la actuación arbitral. Como siempre ocurre en estas ocasiones, Quique Setién ha dicho: "No sé si tiene motivo para quejarse. Yo no las he visto. Es posible que tenga razón. Tendré que verlo con detenimiento. Eso ocurre en todos los partidos. El otro día nos señalaron fuera de juego en dos acciones en las que nos quedamos solos delante del portero y el penalti no sé si ha sido. El árbitro no lo ha visto y esas son cosas que pasan. No sé si le vale al Alavés como justificación".

Sanabria, celebrando el primer gol bético frente al Alavés. Fuente: realbetisbalompie.es

Sus últimas palabras de la rueda de prensa han sido para destacar que, a pesar de que el Alavés había hecho buen trabajo en varias fases del encuentro, la victoria había sido merecida, porque habían apostado más por todo.