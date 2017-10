Google Plus

Alfonso Pedraza vs Gonçalo Guedes: debuts fulgurantes en La Liga

Este sábado el Deportivo Alavés recibe en Mendizorrotza al Valencia CF, uno de los equipos que mejor han comenzado La Liga. Los chés han conseguido alejar los fantasmas de temporadas pasadas, y son segundos en Liga, a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona. El buen trabajo de Marcelino en el banquillo y de la dirección deportiva en el mercado de fichajes son claves.

El Deportivo Alavés ha seguido el camino contrario. Tras realizar una brillante temporada pasada, este año los albiazules no consiguen arrancar, y sólo han conseguido sumar una victoria. Uno de los pocos jugadores que están dejando satisfechos a los aficionados es el extremo Alfonso Pedraza. Este sábado se verá las caras con Gonçalo Guedes, uno de los jugadores revelación de La Liga.

Alfonso Pedraza: el desborde tiene nombre

Alfonso Pedraza llegó al Deportivo Alavés este verano procedente del Villarreal. Tras pasar varios años en las categorías inferiores del cuadro castellonés, la pasada temporada se marchó cedido al Lugo. En el cuadro gallego disputó media temporada, jugando 23 con un bagaje de 6 goles y 8 asistencias. En el mercado de invierno se marchó al Leeds inglés, con el que no causó el mismo impacto en los 14 partidos que disputó.

Este verano, a sus 21 años, le ha llegado la oportunidad de debutar en Primera División de la mano del Deportivo Alavés. En sus primeros partidos en el Alavés ha jugado en una posición que no es habitual, la de lateral izquierdo. La lesión de Héctor Hernández y la falta de confianza de Zubeldía en Rubén Duarte le abrieron las puertas del once. No desentonó, con buenas incorporaciones en ataque y dando pequeñas pinceladas de sus cualidades.

Sin embargo, ha sido ya con De Biasi cuando Pedraza ha causado más impacto. En el primer duelo del italiano, la victoria por 0-2 frente al Levante, Pedraza fue el mejor del partido. El regate y el desborde son sus especialidades, potenciados por una gran capacidad de arrancada y una buena velocidad. Cuanto más cerca está del área es más peligroso, poniendo en constantes apuros a la defensa rival. El primer gol albiazul en Valencia llegó a pase suyo.

Pedraza conduce el balón ante la Real Sociedad | Fotografía: La Liga

Gonçalo Guedes: el socio ideal

Gonçalo Guedes llegó al Valencia el último día del mercado de fichajes. Era una incorporación que, pese a su evidente calidad, dejaba algunas dudas. Su poca presencia en el Paris Saint Germain desde que fichó en el mercado de invierno hacía pensar a los aficionados valencianistas que su papel iba a ser secundario.

Nacido en Benavente, una localidad a poco más de 50 kilómetros de Lisboa, comenzó su carrera en el Benfica. Antes de debutar con el primer equipo en octubre de 2014 pasó por prácticamente todos los equipos de las categorías inferiores de las águilas. En Lisboa disputó temporada y media completas, partiendo principalmente desde la derecha, aunque también ejerciendo como mediapunta. En enero de 2017 el PSG pagó 30 millones de euros por él, pero sin conseguir la titularidad en el cuadro parisino.

Guedes celebra uno de los goles logrados frente al Sevilla | Fotografía: La Liga

En Valencia Guedes se ha destapado como un excelente pasador, con cinco asistencias en siete partidos. Gracias a su verticalidad y sus veloces diagonales ha logrado ya tres tantos, dos de ellos frente al Sevilla el pasado fin de semana. El primero de los goles da buena muestra de esas virtudes. Fruto de sus buenas actuaciones es un fijo para Marcelino, y será un jugador que el Deportivo Alavés tendrá que vigilar especialmente bien este sábado. En caso de que De Biasi siguiera con cinco defensas, sería el propio Pedraza el encargado de marcar al portugués.