Mal inicio de temporada del Alavés B

Google Plus

Alineación del Alavés B en la anterior jornada de liga. / Foto: Deportivo Alavés

Está claro que no está siendo la mejor temporada para el filial del Deportivo Alavés. Al igual que el primer equipo, el filial está lejos de los puestos que se esperaba debía de estar ocupando a estas alturas.

Tras la temporada pasada, en la que el equipo dirigido por Aitor Orueta se quedó a las puertas del ascenso a Segunda B tras quedar primero en la liga y perder en la última eliminatoria de la fase de ascenso ante el Ontinyent, esta temporada partía con el mismo objetivo de intentar lograr el ascenso. Pero un comienzo de liga muy malo en cuanto a resultados tenía al equipo último con cuatro puntos tras la disputa de los seis primeros partidos.

Cambio de entrenador

En ese momento la directiva tomó la decisión de destituir al entrenador oñatiarra y poner en su lugar a Igor Oca, que estaba entrenando al juvenil A. El entrenador de Basauri debutó con victoria por 2-0 ante el Bermeo el ocho de octubre. Casi un mes después de su llegada, el equipo lleva un balance de ocho puntos en cinco partidos tras ganar dos, empatar otros dos y solo perder uno. Además, el “Miniglorias” ha ganado la final autonómica de la Copa Federación y se ha clasificado para la fase nacional. El equipo vitoriano ocupa ahora mismo la decimoquinta posición con 12 puntos, cuatro por encima del descenso y a ocho de la promoción de ascenso.

Paulino dispara a portería. / Foto: Deportivo Alavés

Se ha notado una leve mejoría y por fin parece que los fichajes se han ido adaptando al equipo. No hay que olvidar que en verano se ficharon hasta 14 jugadores, y algunos de ellos, como Demirovic, Fede Antúnez o Gabriel no han podido empezar a jugar desde el principio de la temporada por problemas con sus papeles a la hora de tramitárseles sus fichas. En el caso del delantero bosnio, que lleva dos goles, y del central uruguayo, parece ser que ya se han asentado en el once titular de Oca.

Esta semana, el Alavés B jugará dos partidos, el miércoles frente al Lagun Onak y el domingo frente al Sodupe, dos buenas oportunidades para continuar con la mejoría en juego y resultados y acercarse a los puestos de playoff.