Previa Deportivo Alavés - Espanyol: Llegó la hora de ganar

Imagen del Alavés-Espanyol de la temporda pasada. / Foto: La Liga

Este sábado a partir de las 18:30 horas se enfrentan en el estadio de Mendizorroza el Deportivo Alavés y el Espanyol. Para los vitorianos es la oportunidad de ganar por fin en casa y que las buenas sensaciones de anteriores partidos se transformen en puntos, mientras que para los “pericos” es una buena oportunidad para acercarse a puestos europeos.

Llegó la hora de ganar en Mendi

Desde que llegó De Biasi al banquillo albiazul las sensaciones que ha transmitido el equipo han sido buenas, pero sin embargo no se han reflejado en los resultados, donde el equipo ha sumado tres puntos en cuatro partidos, además de una victoria en Copa frente al Getafe.

Además, los albiazules vuelven a jugar en Mendizorroza, un campo que debería ser un fortín, pero donde han perdido los cinco partidos disputados, más que los cuatro que perdió en toda la temporada pasada. El apoyo de la afición lo tienen asegurado, y seguramente más de 18.000 espectadores no pararán de animar durante más de 90 minutos.

En cuanto al apartado deportivo hay dudas del sistema que pueda utilizar De Biasi, debido a la baja de Vigaray, único lateral derecho del equipo. Podría repetir la defensa de cinco con Alexis y Pedraza como laterales o volver a una de cuatro con Duarte como lateral izquierdo y con Pedraza más adelantado. En el medio campo es probable que repitan Pina, Manu y Wakaso. Medrán jugará de mediapunta y Munir es fijo en la delantera.

El técnico italiano tendrá las bajas de Vigaray, sancionado, y de los lesionados Laguardia y Héctor.

Wakaso se dispone a golpear el balón. / Foto: La Liga

Soñar con Europa

El Espanyol llega a Vitoria en una cómoda décima posición con 13 puntos, siete por encima de los puestos de descenso y a cuatro de los puestos europeos. Bien es verdad que de esos 13 puntos tan solo tres los ha sumado fuera de Cornellà, merced a tres empates. Por lo tanto, se enfrentan dos equipos que no saben lo que es ganar, uno en casa y el otro fuera.

De todos modos, el Espanyol llega en buena forma tras no haber perdido ningún partido de los últimos tres, de los que ha empatado dos y ha ganado uno, el de la jornada pasada frente al Betis, y donde solo ha encajado un gol. Su portero Pau López está atravesando un buen momento, y también su defensa, formada habitualmente por Víctor Sánchez, David López, Hermoso y Aarón.

En el centro del campo están siendo importantes Darder y Jurado, y en la delantera Gerard Moreno, su pichichi con cuatro goles y Baptistao, que lleva tres, y que es duda para este partido.

Además, Quique cuenta con la baja del lateral Marc Navarro.

Alineación del Espanyol frente al Betis. / Foto: La Liga

Precedentes

Alavés y Espanyol se han enfrentado en 24 ocasiones en Primera División, con nueve victorias para cada equipo y seis empates. El Alavés marcó 28 goles y el Espanyol 38.

Los números en Mendizorroza son muy favorables para el “Glorioso”, que de 12 partidos, ha ganado siete, empatado cuatro, y tan solo ha perdido uno, el de la temporada pasada, con gol de Gerard Moreno. Los vitorianos marcaron 20 goles y los catalanes nueve.

Declaraciones de los entrenadores

De Biasi ha hablado en rueda de prensa sobre como llega el Alavés a este partido: "Creo que el equipo merece mucho más, está creciendo, ha hecho buenos partidos. El sábado pasado jugamos contra el equipo que está mejor en estos momentos en La Liga, pero creo que salimos del campo con la cabeza alta porque los chavales hicieron un buen partido y merecían mucho más. Creo que más que palabras necesitamos hechos. Necesitamos hacer cosas importantes en el campo y aprovechar las ocasiones que tengamos".

"Es un buen adversario, que está haciendo una buena temporada, que lleva más tiempo junto del que llevamos nosotros", ha comentado respecto al Espanyol.

Respecto a Pedraza, ha comentado que estará disponible para el partido: "Tiene un problema en la mano, pero nosotros no jugamos a básket, jugamos a fútbol".

Quique Sánchez Flores, por su parte, habló sobre la dificultad del partido: "Ante este tipo de rivales y en esta situación siempre procuramos doblar la precaución. El rival piensa que no puede perder más y está en una de sus últimas oportunidades para cambiar la dinámica y eso lo dificulta todo. Es un partido importante y sabemos que la atmósfera será complicada. El equipo contrario apretará mucho, con corazón. Cuenta con buenos jugadores que todavía no han aparecido y esperamos que no lo hagan contra nosotros".

Arbitrará González Fuertes

El árbitro del partido será el asturiano Pablo González Fuertes, que está debutando esta temporada en Primera, donde lleva cinco partidos pitados.

Curiosamente su primer partido se lo pitó al Espanyol en la jornada 2 en Cornellà-El Prat, con derrota 0-1 ante el Leganés.

Al Alavés no le ha pitado en Primera, pero sí en Segunda, en nueve ocasiones, con tres victorias, un empate y cinco derrotas. Los números en Mendizorroza son mejores, con dos victorias, un empate y una derrota.

Convocatorias y posibles alineaciones

Deportivo Alavés: Pacheco, Sivera, Duarte, Alexis, Maripán, Sobrino, Katai, Santos, Romero, Ibai, Ely, Burgui, Bojan, Torres, Pedraza, Pina, Manu, Enzo, Wakaso, Medrán, Munir y Diéguez. De Biasi tendrá que descartar a cuatro jugadores.

RCD Espanyol: Pau López, Aarón, Víctor Sánchez, Naldo, Gerard, Sergio García, Jurado, Baptistao, Dídac, Diego López, Melendo, David López, Javi López, Hernán Pérez, Javi Fuego, Piatti, Diop, Hermoso, Darder y Alex Domínguez. Quique deberá realizar dos descartes.