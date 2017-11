Gianni de Biasi: "Estoy feliz por la afición, los chavales y el Club"

Gianni de Biasi, tras el encuentro frente al Espanyol | Fuente: deportivoalaves.com

Al término del encuentro, Gianni de Biasi se ha presentado en la rueda de prensa con un rostro feliz y contento por la victoria conseguida. Ha sido una rueda de prensa larga, casi nueve minutos, donde el técnico se ha extendido, como suele ser habitual, en las explicaciones a los periodistas.

Primera victoria como local

La primera pregunta hacía referencia a la presión que suponía la posición en la tabla y lo que ha supuesto para el técnico esta victoria. Ha respondido que está muy feliz por la afición, por los chavales y por el Club.

Ha matizado que no han sabido aprovechar la ventaja de jugar con uno más que ellos. "Han tenido más posesión de balón. Ha sido un partido que necesitábamos que acabara pronto. Deseábamos el final, por la presión que supone ir sólo uno a cero tanto tiempo. Pero muchas veces, cuando estás en esta situación, te sale el brazo corto como al tenista que no llega a la pelota. Nosotros hemos necesitado dos brazos, dos piernas y más. Ha sido muy importante el triunfo para nosotros".

Diferentes momentos del encuentro. Fuente: twitter.com/alaves

Otro periodista le ha recordado el recibimiento hecho a la llegada del autobús con los jugadores al campo y le ha preguntado sobre el posible relajamiento tras la victoria.

El entrenador ha sido tajante en su respuesta: “No me voy a relajar en ningún momento”. También ha expresado que hubiese preferido jugar dentro de siete días, pero viene el parón y habrá que seguir trabajando. Ha comentado sobre el recibimiento a su equipo, diciendo que le ha encantado el comportamiento de la afición, antes y durante el partido. Ha transmitido las sensaciones de emoción que han sentido sus jugadores pero ha dicho que no podían olvidar su nerviosismo porque querían dar las gracias a la afición con una victoria. Refiriéndose al encuentro, ha mostrado su malestar porque “no me ha gustado mucho el partido. Lo importante era sacar los tres puntos y luego ya pensaremos en algo más. Necesitábamos este resultado para ir cogiendo confianza. Este equipo puede jugar mucho mejor y sufrir bastante menos”.

“Hemos tenido miedo a ganar”

Otra pregunta ha ido dirigida en la línea de que la opinión del otro entrenador, Quique Sánchez Flores, se había quejado en la rueda de prensa de que sabía que los jugadores del Alavés iban a emplearse con dureza. Y en ese sentido le han pedido su opinión.

Gianni de Biasi ha sido muy claro en la respuesta. “Nosotros somos un equipo que necesitamos pelear cuando vamos a las piernas del contrario. El césped estaba muy rápido y el Alavés no podía salir con tranquilidad ante un equipo que venía con muchas ganas de ganar aquí”. Aunque ha comentado que nunca habla de los árbitros, sí que ha dejado entrever que ha habido más de una ocasión que se podría haber decidido de otra manera.

La rueda de prensa ha seguido con una referencia al encuentro de la semana pasada frente al Valencia. El periodista le ha recordado al técnico que en sus declaraciones tras aquel partido había dicho que el equipo le había dejado muy buenas sensaciones pero que se habían quedado sin puntos.

El entrenador alavesista le ha cortado a mitad de la pregunta y, entre risas, le ha respondido que entendía perfectamente la pregunta. La respuesta ha sido clara y sincera: “Me hubiese gustado un mix del juego contra el Valencia pero con el resultado diferente. Normal”. Seguidamente, ha vuelto a recordar que está muy feliz por los puntos y que ahora ven las cosas de forma ligeramente diferente. También ha dicho que necesitan tener más continuidad. Ha terminado la respuesta a la pregunta con una frase que puede ser el resumen de la rueda de prensa: “Me gustó más el partido frente al Valencia pero hoy hemos tenido miedo de ganar”.

La victoria, ¿un punto de inflexión?

El técnico ha sonreído al primer periodista que le ha dado la enhorabuena por la victoria. Le ha recordado unas declaraciones anteriores en las que había dicho que su equipo estaba jugando bien pero que le faltaban las victorias. Hoy ha llegado la primera ante su afición. La pregunta era obvia: ¿Cree que esta victoria puede significar un antes y un después en la línea del equipo?

El técnico se ha tomado un poco de tiempo para responder y ha comenzado diciendo que no sabía, pero que lo esperaba de verdad. Refiriéndose al juego desplegado en el partido por sus jugadores, ha dicho que necesitan jugar de forma diferente y tener más personalidad. Ha terminado lamentándose. “Hoy hemos corrido muchas veces sin tener equilibrio en la jugada y eso no me gusta. No hemos sabido aprovechar mejor ciertas situaciones. Pero eso es fruto del momento que estamos viviendo. Los tres puntos son muy importantes para nosotros”.

Momentos del encuentro. Fuente: twitter.com/rcdespanyol

No podía faltar alguna pregunta sobre la falta de suerte que ha acompañado al equipo desde el inicio de la competición. Muchos encuentros se han perdido por detalles puntuales, goles en propia meta, lanzamientos desviados a propia meta o decisiones polémicas, que cambiaban el resultado del encuentro. Un periodista se lo ha recordado y le ha insistido en que se había conseguido la victoria pero con un poco de esa suerte que había faltado en otros partidos. La larga pregunta ha seguido en la misma línea de otra pregunta anterior. Se le ha cuestionado sobre la casualidad de que las dos victorias del Alavés han sido previas a los dos parones ligueros. Y se le ha pedido al entrenador su opinión sobre la idoneidad del momento del parón.

Gianni de Biasi le ha dicho que ya lo había comentado anteriormente. Le ha respondido que le viene mal el momento porque están acostumbrados a la dinámica de jugar cada siete días y esa larga espera no le gusta. Pero también le ha dicho que tendrán que aprovechar lo que ocurre. Respecto a lo de la suerte, ha sido sincero y le ha comentado que tenía razón. “Sin suerte, no se puede llegar a nada. Nosotros, desde que llegué, nunca habíamos tenido suerte en los partidos o no hemos tenido la suerte que ha tenido el contrario”.

La última pregunta ha sido en referencia al jugador autor del único gol del encuentro, Cristian Santos. Un jugador con el que no se contaba en los primeros partidos, pero que parece haber conseguido la confianza del técnico. No en vano, marcó el gol copero frente al Getafe y el de la victoria frente al Espanyol.

Sus palabras definen la actitud y entrega que Cristian Santos ha demostrado desde que empezó a jugar en el equipo: “Ha hecho un gran partido y un gran gol. Ha trabajado y ha hecho las cosas que le he pedido antes del partido. Unas veces lo ha hecho mejor y otras, peor. Pero lo que me gusta es que siempre da todo lo que puede. Puede fallar a veces, como muchos jugadores, pero lo que no le falta son las ganas de trabajar por el equipo”.

Opiniones del goleador Santos

Uno de los jugadores más buscados en la sala de prensa ha sido el goleador del encuentro. Con los pocos goles que lleva el equipo, es de destacar que Santos lleve ya dos, uno en Copa y otro en Liga.

Cristian Santos, goleador frente al Espanyol. Fuente: deportivoalaves.com

Ha comentado el jugador que iba a celebrar el gol y la victoria con la familia y con los amigos. Refiriéndose al encuentro frente al Espanyol, ha dicho que han sufrido bastante pero que han sabido aguantar el resultado. También ha matizado que ese es el camino a seguir en los próximos encuentros.

Para terminar su corta entrevista, ha sonreído para decir que se ha emocionado cuando le han sustituido, porque es muy bonito que le aplaudan a uno cuando abandona el césped.