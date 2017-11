Fernando Pacheco: "No hay afición en La Liga como la nuestra"

Google Plus

Fernando Pacheco en la rueda de prensa. Fuente: twitter.com/deportivoalaves

Esta mañana, Fernando Pacheco ha respondido a los periodistas en una rueda de prensa en las oficinas del Club. Aprovechando el parón liguero, ha querido valorar la situación del equipo y el futuro próximo con varios partidos que definirán el rumbo del equipo.

Aspectos de los planteamientos técnicos

Han empezado preguntando al cancerbero sobre la adaptación del equipo a los planteamientos del nuevo entrenador, Gianni de Biasi. Fernando Pacheco ha expresado que "siguen un poco la línea de cuando llegó al primer entrenamiento". "Estamos trabajando mucho tácticamente". Ha seguido, comentando que "el entrenador quiere que el equipo esté siempre muy ordenado y con las ideas muy claras". Ha sonreído para comentar que "la última victoria les ha dado mucha moral para afrontar los siguientes partidos, que serán muy importantes".

Fernando Pacheco, defendiendo los colores del Deportivo Alavés. Fuente: Alex Gallardo (VAVEL)

La siguiente pregunta ha ido sobre la opinión del jugador sobre el sistema de cinco defensas, tan habitual en los planteamientos del italiano. Pacheco ha sido claro en la respuesta y ha comentado que "para él lo importante no es el número de defensas que estén sino defender bien". No obstante, ha seguido diciendo que "se están adaptando a ese sistema y que no les están creando muchas situaciones de gol. En ese sentido, el equipo ha mejorado.

Otro de los aspectos importantes en el planteamiento técnico es la escasez goleadora del equipo. Y sobre eso ha versado la siguiente pregunta. Ha recordado Pacheco que "no son un equipo que vaya a hacer muchos goles. Lo sabemos y hay que buscar el equilibrio intentando mantener la portería a cero. Nosotros defendemos bien. Ese es un problema que viene de la temporada pasada, donde el equipo también tenía dificultades a la hora de encontrar la meta contraria". Pero ha comentado que "poco a poco, el equipo tiene las ideas más claras sobre cómo atacar". Ha reconocido que, "después de tantos cambios, es difícil adaptarse pero que lo están consiguiendo".

El bálsamo de la victoria

Esta temporada tan solo ha conseguido vencer en dos ocasiones y no podían faltar cuestiones a ese respecto. Sobre la opinión del portero de la última victoria frente al Espanyol y primera que se producía en el césped de Mendizorroza, Fernando Pacheco ha empezado asegurando que "él firmaba ganar como sea. Cuando estamos en una situación como la que estamos, encontrarnos con un gol a favor tan pronto o una expulsión hizo que quisiéramos ganar a toda costa. Lo importante fueron los 3 puntos, porque era la primera vez que lo hacíamos en casa". Luego, ha afirmado que "se ven cerquita de salir de esa mala situación y que ahora tienen cuatro partidos con equipos directos que van a marcar mucho".

Fernando Pacheco se dispone a sacar de puerta. Fuente: Daniel Nieto (VAVEL)

Los periodistas han insistido sobre la importancia de la victoria en un momento tan delicado como el que estaba atravesando el equipo. Rápidamente, ha contestado que "cuando empiezan a llegar las victorias, el equipo se suelta y la gente empieza a jugar como sabe porque se tiene más tranquilidad. Ha continuado diciendo: "En la dinámica en la que estamos es difícil ver la mejor versión de cada uno. Son etapas dentro del fútbol. Unas veces está todo de cara y te sale todo bien y otras veces es al revés. Hay que afrontarlo con tranquilidad. No hay que volverse locos".

Situación a nivel personal

La comparación con respecto a la actuación del portero durante la temporada pasada hacía obligada alguna pregunta sobre la situación personal de Fernando Pacheco en el terreno de juego. Ha reconocido que "no empezó a su mejor nivel pero que poco a poco se está encontrando mejor". Se le ha visto seguro al afirmar "Me están saliendo mejor las cosas pero es fruto de que el equipo está haciendo las cosas mejor, ya que estamos teniendo más confianza".

Entre risas, le han pedido que comente la última jugada frente al Espanyol, en la que los periquitos a punto estuvieron de conseguir el empate. Lo ha explicado diciendo: "Es una jugada al final en la que, con los nervios de querer sacar los tres puntos, tenemos un pequeño despiste, salgo a tapar y tengo la suerte de que el balón me pega. Al final, intentamos entre todos defender esa jugada a muerte y tuvimos la suerte de que el balón no entró", para regocijo de toda la afición, que aplaudió a rabiar durante el paradón y siguió animando hasta que el colegiado pitó el esperado final del encuentro.

El apoyo incondicional de la afición

Y, precisamente, sobre esa afición le han preguntado en la cuestión que ponía fin a la rueda de prensa. Al igual que respondía la temporada pasada cuando se le requería sobre este tema, ha vuelto a decir que siempre ha dicho que en el vestuario están encantados con la afición que tiene el equipo, con el trato que les dan y el apoyo que reciben día a día. Ha sentenciado diciendo: "Creo que no hay ninguna afición en la liga como esta y debemos aprovecharlo y hacernos fuertes en casa".

Aficionados del Deportivo Alavés, animando desde la grada. Fuente: deportivoalaves.com

Por último, le han preguntado sobre el futuro más inmediato. "Ahora tenemos unos días libres, pero tenemos que volver con las pilas cargadas. Todos los partidos son una oportunidad. Cada partido a partir de ahora es una final y tenemos que competir en cualquier campo. Yo no soy de números. Pienso que hay que mirar partido a partido. Tenemos la capacidad de ganar o perder cualquiera de estos próximos partidos. La competición está muy igualada y se puede ganar o perder con pequeños detalles. Tenemos que mentalizarnos y hacer nuestro trabajo, siendo un equipo sólido y aprovechando nuestras opciones".

Fernando Pacheco se ha despedido de los periodistas, comentando los deseos de que empiecen a rodar bien las cosas a partir de ahora.