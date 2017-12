Ibaia da sus frutos

Google Plus

Nunca ha sido el Alavés un club muy prolífico a la hora de utilizar a jugadores de la cantera en el primer equipo. El último en lograrlo ha sido Martín Aguirregabiria. Repasamos a continuación los casos de canteranos que han debutado en el Alavés en los últimos 20 años.

Sívori y Asier Salcedo

El primero a finales de los 90 fue Arturo Igoroin, Sívori, que debutó con el Alavés en la temporada 96/97, en Segunda División. En la siguiente temporada, la del ascenso a Primera 42 años después, fue un hombre importante jugando 38 partidos y marcando seis goles. Para los más jóvenes hay que recordar que Sívori era un delantero rápido y más pasador que goleador.

En el verano del 98 lo fichó el Athletic por 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros). Sin embargo, el club bilbaíno decidió cederlo una temporada al propio Alavés. En su debut en Primera jugó 36 partidos y marcó cinco goles. Al año siguiente se fue al Athletic, y después jugó en clubes como Córdoba, Leganés o Cartagena.

El siguiente caso es el de Asier Salcedo. El del barrio vitoriano de San Ignacio llegó a debutar en Primera División en la temporada 99/00, en la que jugó cinco partidos. Sin embargo, siguió jugando en el filial, que se encontraba en Segunda División B. En 2002 dejó el Alavés para fichar por el Alicante. Tras pasar por otros equipos como Pontevedra, Ponferradina, Logroñés y Real Unión, regresó al Glorioso en 2010, donde permaneció hasta 2013.

Sarriegi, Ochoa y Juan Pablo

Josu Sarriegi no es alavés, sino guipuzcoano, ya que nació en Lazkao. Pero jugó en el filial albiazul desde 1999 hasta 2002. Debutó en Primera el 18 de febrero de 2001 en El Sadar en una victoria 0-1 ante Osasuna. La temporada 02/03 la pasó cedido en el Eibar. Volvió al Alavés en 2003, y se quedó hasta 2006, cuando, tras el descenso a Segunda, fichó por el Athletic a cambio de 750.000 euros.

Juan Cruz Ochoa fue un central navarro que fichó por el Alavés B en 2001 procedente del Calahorra. Debutó en Primera el 25 de noviembre de 2001 en El Madrigal, en una derrota 1-0 frente al Villarreal. La temporada 02/03 subió definitivamente al primer equipo, que decidió no renovarle en 2004 y, entonces, Ochoa fichó por el Numancia.

También debutó en Primera en El Madrigal el portero Juan Pablo Colinas, pero un año más tarde y con victoria 0-1. El portero leonés jugó dos años en el filial antes de dar el salto al primer equipo, donde permaneció tres años, antes de fichar por el Numancia.

En la temporada 02/03 también debutó en el primer equipo el mediocentro asturiano Nacho Fernández. Un año después, con el equipo ya en Segunda, debutó el interior izquierdo Andrea Orlandi.

En los siguientes años, duros para el equipo vitoriano, con el ucraniano Dmitri Piterman en la presidencia, debutaron Ian Uranga y Gabri Gómez, ambos en la temporada 06/07.

Igor Martínez y Óscar de Marcos

En la 07/08, ya sin Piterman y con Fernando Ortiz de Zárate como presidente y Josu Uribe como entrenador, debutaron Rubén Royo e Igor Martínez. En el caso del segundo, del barrio de Zaramaga, su paso por el primer equipo no fue testimonial, ya que fue un jugador importante durante tres temporadas, jugando 87 partidos y marcando 12 goles, antes de fichar por el Athletic a cambio de 200.000 euros.

Una temporada después debutó un joven de Laguardia llamado Óscar de Marcos, de la mano de José María Salmerón, en su último partido como entrenador del Alavés, una derrota 1-2 contra el Tenerife el 21 de diciembre de 2008. El de la Rioja Alavesa jugó 20 partidos y marcó tres goles y tras el descenso del equipo a Segunda División B, fichó por el Athletic a cambio de 360.000 euros.

Esa misma temporada debutó el delantero vitoriano Jonathan Reguero, que continuó la temporada siguiente, acumulando 20 partidos y un gol. También fichó por el Athletic de Bilbao, aunque para jugar en el filial.

Sergio Llamas y Einar Galilea

En la temporada 09/10 debutó el central de Elciego Sergio Pardo, y en la 11/12, Alex Vallejo, ambos en Segunda División B. El espigado central debutó como titular en El Sadar frente al Osasuna B, con Luis de la Fuente como entrenador. En la 12/13 debutaron Sergio Llamas, Sergio Herrera y Einar Galilea. El portero Herrera solo jugó un partido de Copa en el Camp Nou, mientras que los otros dos se asentaron definitivamente en el primer equipo durante la temporada 14/15. Einar ha jugado 22 partidos y Llamas 37 (tres goles), pero la mayoría de sus partidos fueron en Segunda, ninguno ha debutado en Primera. Mientras que Einar está jugando en el filial, Llamas está cedido en el Real Unión.

Los últimos casos de canteranos debutantes han sido Toquero y Asier Benito. El de Ariznabarra, si bien no comenzó su carrera profesional en Vitoria, jugó en el Alavés C y en el B de 2003 a 2006 y regresó al Alavés en 2015 tras siete años en el Athletic. En dos años jugó 69 partidos y marcó 12 goles (entre Liga y Copa), antes de no renovar y marcharse al Zaragoza. Asier Benito, por su parte, debutó en Segunda el 13 de marzo de 2016 en una derrota 3-1 ante Osasuna en El Sadar. Jugó dos partidos en el primer equipo y, tras cuatro años en el filial marcando más de 45 goles, se fue al Athletic el pasado verano.

Martín Aguirregabiria debutó el 30 de noviembre de este año en Copa frente al Getafe, y después ha jugado los partidos de Liga frente a Girona, Las Palmas y Atlético de Madrid. Habrá que ver si se convierte en uno más de los canteranos que debutan y apenas tienen protagonismo, o si llega a ser un jugador importante como lo fueron Sívori, Igor Martínez, Óscar de Marcos o Toquero. El tiempo lo dirá.