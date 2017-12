Ibai Gómez vs Keko Gontán: la calidad por encima de todo

Google Plus

Ibai Gómez en la Rosaleda el pasado curso. Fotografía: LaLiga

Tras la buena imagen ofrecida en el Wanda Metropolitano pero sin recompensa en forma de puntos, el Glorioso quiere sumar ante el conjunto andaluz para cerrar un histórico 2017. El equipo dirigido por Michel está en una situación similar y quiere empezar a sumar para no descolgarse definitivamente de la lucha por el descenso. En ambos conjuntos será fundamental la buena actuación Ibai y Keko, ya que, atraviesan un momento sensacional y aportan mucho al equipo.

Compromiso y garra

Ibai Gómez Pérez nació en el barrio de Santutxu de Bilbao el 11 de noviembre de 1989. Comenzó a jugar a fútbol en el Santutxu dónde pasó nada menos que 16 temporadas. En el club vizcaíno vivió momentos de todo tipo que le ayudaron a crecer como jugador y como persona. Gracias a la muy buena última temporada en División de Honor pasó a formar parte del Sestao River de Segunda División B. Allí tuvo un año complicado, ya que, el equipo descendió a Tercera División. Por su parte, Ibai anotó 8 goles y varios de ellos de falta directa dejando muestras de su gran golpeo. Tras finalizar la temporada con el Sestao River se incorporó al Bilbao Athletic cumpliendo todo un sueño para él tras haber convencido a Joaquín Caparrós.

El 17 de Octubre de 2010 será sin duda una fecha muy recordada por el vizcaíno. Ese día, debutó con el primer equipo del Athletic ante el Real Zaragoza después de hacer un papel espectacular en el filial. Aún así no pudo empezar su andadura en la élite de la mejor manera, ya que, se lesionó de gravedad a los dos minutos. Tras siete meses lejos de los terrenos de juego y de la mano de Mikel Sánchez y de los fisioterapeutas y recuperadores del club, Ibai volvió para los últimos partidos de LaLiga y pudo celebrar en el Sardinero la clasificación del Athletic a la Europa League.

Inició la temporada 2011-12 en el filial​ aunque fue aumentando el número de partidos en el primer equipo, dirigido por Marcelo Bielsa, hasta que se incorporó definitivamente en marzo. Fue decisivo en los cuartos de final y semifinales de la UEFA Europa League, siendo el autor de uno de los goles ante el Schalke 04 en cuartos de final. En semifinales, marcó y dio la asistencia definitiva ante el Sporting CP que supuso el pase a la final en Bucarest. Disputó las finales de la UEFA Europa League y Copa del Rey, perdiendo ambas

La temporada 2012/2013 fue muy especial para él, ya que consiguió anotar sus dos primeros goles en Primera División en el Camp Nou y en el Santiago Bernabéu. En este curso logró un gol en la Europa League y cuatro en La Liga. Del mismo modo, cabe destacar su memorable gol frente a la Real Sociedad con una sensacional volea. Después de un año complicado del equipo ofreciendo un nivel bajo, el de Santutxu consiguió su récord particular de asistencias con once; nueve de ellas en Liga.

En la siguiente temporada y ya asentado en el primer equipo sufrió dos lesiones graves y solo disputó 680 minutos. Aun así, consiguió el tercer mejor ratio goleador (minutos/goles) tras Morata y Cristiano Ronaldo, con un gol cada 86 minutos de juego.

En su penúltima temporada con el Athletic anotó un gol importante ante el Napoli que le dio el acceso al Athletic Club a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ese curso solo pudo anotar dos goles y dar cuatro asistencias, un pobre balance para un jugador de la talla del vizcaino. Al final el 17 agosto de 2015 conquistó su primer título con el Athletic, aunque no jugó, tras vencer en la final de la Supercopa de España al FC Barcelona. No fue una temporada brillante, ya que, solo jugó nueve partidos.

Ibai, cerró la etapa en el club rojiblanco en 2016 con unos datos como para estar satisfecho. Con la zamarra rojiblanca, disputó 145 partidos, marcó 17 goles y dio más de 20 asistencias.

En 2016 inició un nuevo reto en su carrera profesional, ya que, decidió enrolarse en las filas del Glorioso. En el club albiazul, debutó en la primera jornada de Liga en el Vicente Calderón, arrancando un meritorio empate gracias a un gran gol conseguido por el capitán, Manu García. Fue un año brillante en todos los aspectos, ya que, contribuyó en los históricos logros del club vitoriano y fue un jugador referente dentro del terreno de juego. Gracias a su compromiso se ganó el cariño de la afición albiazul.

La segunda temporada como albiazul ha arrancado de la misma manera que la primera. El extremo albiazul ha demostrado en muchas ocasiones de lo que es capaz y lideró la resurreción del Glorioso en Girona.

Sin duda, este jueves será una vez más el faro albiazul en ataque y por él pasaran muchas de las opciones de ganar el partido. Si Ibai está bien, el Deportivo Alavés tendrá muchas opciones de superar al conjunto andaluz.

Mucho desequilibrio

Sergio Gontán Gallardo nació en el municipio madrileño de Brunete el 27 de diciembre de 1991. Ingresó en la cantera del Atlético de Madrid en la temporada 2008-2009 y disputó 15 partidos dónde marcó 4 goles. Su debut se produjo con el primer equipo en La Liga el 12 de septiembre de 2009, entrando al campo como sustituto de Sinama Pongolle.

A finales de enero de 2010 fue cedido al Real Valladolid hasta final de temporada. En la siguiente temporada militó en el Cartagena y el Girona que se encontraban en Segunda División y disputó 29 encuentros. Al finalizar esta temporada regresó a la disciplina colchonera pero tras no renovar el contrato se marchó a Italia para enrolarse en el Catania. No tuvo mucha suerte en Italia con muy poco protagonismo y salió cedido al US Grosseto de la Serie B.

Después de tres años en Italia, decidió volver a España de la mano del Albacete. En el conjunto manchego volvió a recuperar ese desborde que atesoraba y se convirtió en un jugador muy importante dentro del equipo. Disputó más de 2.500 minutos llamando la atención de clubes de Primera División.

La buena temporada en Segunda División tuvo su recompensa, ya que, fichó por la Sociedad Deportiva Eibar de LaLiga Santander. En el Eibar dejó grandes destellos de su enorme calidad y fue un puñal por la banda de Ipurua. Tras cumplir un año de los dos que firmó, se comprometió por el Málaga tras unas duras negociaciones con el Eibar.

Keko es para Michel un jugador importante, ya que, es un fijo en las alineaciones. Es un jugador con mucho desborde y talento que seguro pondrá en apuros a la zaga albiazul. Cumple sus segunda temporada en el conjunto malagueño y ha disputado 11 encuentros en la presente campaña.

Será un bonito duelo el de este jueves, se enfrentan dos jugadorazos.