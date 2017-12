¿Once consolidado?

Google Plus

Maripán y Manu García ante Gameiro | FOTO: LaLiga

Esta terminando Diciembre, el primer mes de la Era Abelardo. A falta del partido del jueves ante el Málaga, en el que los babazorros tendrán que buscar la victoria ante un rival directo, puede convertirse en el mes de la resurrección de conseguir esos últimos ansiados tres puntos. El equipo tiene otra cara con el Pitu en el banquillo. Es más agresivo, más intenso, presiona más arriba la salida del rival; de hecho "algunos jugadores parecen mejores que hace un mes" dicen los aficionados por las RRSS. De todo ello algo de culpa tiene que tener Abelardo.

Ha dado una vuelta de tuerca a lo que se había hecho con los anteriores técnicos y ahora mismo el equipo ha crecido de verdad en confianza y seguridad.

¿Alineación fija?

Lo cierto es que Abelardo ha mostrado sus cartas desde el principio. Tomó a un equipo destrozado, con el subidón de adrenalina que le dio la clasificación copera ante el Getafe con el equipo propuesto por Cabello. El primer encuentro en Girona trajo algunos ajustes debido a sanciones y convalecencias y Abelardo comenzó de inicio con Pacheco; Martín, Alexis, Maripán, Duarte; Ibai, Medrán, Pina, Wakaso; Munir y Bojan. Los cambios en la segunda parte de Bojan por Burgui y Pedraza por Wakaso dinamitaron un partido que estaba perdido por 2-0; en los últimos minutos se dio la vuelta al marcador con un hat-trick de Ibai Gómez.

En la siguiente jornada, la 15, llegaron algunos cambios, tres en concreto: Manu García volvía tras cumplir ciclo de amarillas en detrimento de Medrán, Pedraza entraba por Wakaso y el otro que se calló fue Bojan por un Burgui que va de menos a más. Resultado de 2-0 y match ball salvado.

En el último partido en el Wanda Metropolitano, buen partido del equipo albiazul repitiendo el mismo once que ante la UD Las Palmas; dicen que lo que funciona no se toca: Pacheco; Martín, Alexis, Maripán, Duarte; Ibai, Manu, Pina, Pedraza; Munir y Burgui.

Manu García pulmón en la medular Fotografía: LaLiga

Hoy por hoy jugadores que estaban siendo importantes en las últimas fechas como Santos o Wakaso han perdido el activo de estar en el once. Sorpresas agradables como el joven Martín Aguirregabiria parecen adaptarse a la categoría como un guante. Viene de Tercera División y el sábado se las vio con Griezmann o Gameiro. Maripán aprovecha la baja de Rodrigo Ely para afianzarse en el once y dejando buenas sensaciones en detrimento de Diéguez que ha desaparecido del equipo titular; Duarte vuelve al sitio del que no debió salir, evitando así experimentos en el lateral izquierdo. Además el capitán Manu García se convierte una vez más en imprescindible. Uno que era prescindible hace un mes ahora es muy titular como el extremeño Burgui. Ha recuperado confianza, está eléctrico, desequilibrante y con buena actitud defensiva y solo le falta el gol para poder ver su mejor versión.

¿Habrá cambios en el once ante el Málaga? ¿Repetirá equipo Abelardo?

El jueves se verá.