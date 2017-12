Abelardo: "Sufrir para conseguir un objetivo es fundamental"

Google Plus

Pitu Abelardo, en la rueda de prensa. Fuente: deportivoalaves.com

En la rueda de prensa que el entrenador alavesista ha ofrecido a los medios de comunicación, al término del encuentro frente al Málaga, que cerraba el año 2017 en Mendizorroza, ante más de 18.000 espectadores que han aguantado el frío del ambiente y han aplaudido a su capitán, Manu García, cuando el Presidente le hacía entrega de una camiseta especial, con motivo de su partido número 200 con el Alavés, se veía a un Abelardo radiante de alegría y satisfecho con su labor, como ha dejado en una de sus declaraciones.

Valoración del encuentro

Al hacer su primera valoración, el entrenador ha dicho que “ha sido un partido difícil de plantear”. Se ha referido a la situación de que se han tenido que enfrentar “dos equipos con 11 y 12 puntos, en puestos de descenso”. Respecto a la adaptación de sus jugadores al partido, ha comentado que “nos ha costado diez o doce minutos entrar en el partido pero, a partir del minuto quince, el equipo ha hecho un esfuerzo grandísimo”.

Ha seguido insistiendo en la entrega sus pupilos y ha afirmado que ellos “han estado intensos todo el partido. Es verdad que, en alguna ocasión, se ha visto alguna imprecisión en el pase por querer llegar rápido arriba, pero el esfuerzo que han hecho ha sido descomunal”. Ha matizado que ese esfuerzo ha sido en varios aspectos “a nivel de trabajo, de pelea, en recuperación de balones y de replegar rápido”.

Manu García recoge, en manos de su Presidente, la camiseta del partido 200 como alavesista. Fuente: deportivoalaves.com

También ha hecho referencia a una circunstancia que todos los asistentes al partido han podido apreciar. La cantidad de ocasiones fallidas, sobre todo por parte del goleador de la noche, Munir. “Hemos creado numerosas ocasiones, pero hemos merecido la victoria. En organización defensiva, al Málaga le ha costado hacernos ocasiones”. En definitiva, ha terminado con esa primera pregunta, afirmando que ha sido “una victoria trabajada pero muy importante porque hace que nos metamos en la pelea por conseguir el objetivo”.

El inmenso trabajo de Munir

Entre risas, en la siguiente pregunta le han dicho a Abelardo que explique cuántas veces se ha tirado de los pelos con las ocasiones falladas por Munir. Ha empezado diciendo que “esto es fútbol. Lo importante es que Munir sienta la confianza que nosotros, el cuerpo técnico, y los jugadores le damos”. Seguidamente, ha pasado a explicar que “eso ha hecho que en la acción más difícil, al menos desde el banquillo, haya metido gol”. Y ha dado los detalles de la jugada, matizando que era un balón que le llega a su pierna mala y ha sabido cruzarla a Roberto. “Pero ha estado ahí”.

Munir se escapa del contrario y avanza hacia la portería de Roberto. Fuente: deportivoalaves.com

También se ha referido a las ocasiones falladas. “Ha fallado otras tres ocasiones de gol, pero estaba allí. Eso es lo importante. Se ha movido muy bien, se ha volcado al área, ha buscado el espacio y ha generado problemas a la defensa contraria. Eso es lo que le pido a Munir. Después, no entran los goles… si entran, mejor”.

La labor de los 3 mediapuntas

Esta pregunta exigía una respuesta digna de cualquier aula en un cursillo de entrenadores. Abelardo ha comenzado diciendo que "son tres jugadores verticales y de gran calidad”. Pero ha seguido insistiendo en la importancia de la labor grupal porque “para que ellos tengan esas situaciones de ataque, se realiza una circulación del balón desde atrás o una acción por parte de los pivotes que corta una transición del rival o favorece una acción nuestra”.

Munir celebra el gol frente al Málaga. Fuente: deportivoalaves.com

​

Tras esa técnica explicación de la labor de los tres jugadores atacantes, ha vuelto a incidir en que “me quedo con todo el equipo porque hace un trabajo fantástico. Hemos hecho los tres últimos partidos muy sólidos y eso es lo que te permite estar contento”.

Respecto al parón navideño ha manifestado que preferiría continuar la competición, tal y como se encuentra el equipo pero “los chavales necesitan descansar y a ver si vuelven con las pilas cargadas para poder seguir peleando por el objetivo”.

Dormir fuera del descenso

No podía faltar una referencia a la situación, aunque sea puntual, de que el equipo iba a dormir estando fuera de los puestos de descenso. El Pitu ha sido claro “Lo he dicho muchas veces, lo importante es la jornada 38”. Ha recordado ese número tan usado que se refiere a la cantidad de puntos necesarios para salvarse, diciendo: “Sabemos que hay que conseguir una puntuación, que suele estar en torno a los 40 puntos. Ese es nuestro objetivo para el final de temporada”. Seguidamente, ha hecho una curiosa y personal reflexión sobre el fútbol. “Hoy hemos creado muchas ocasiones y podíamos no haber ganado. Aquí, ganas, pierdes o empatas. El fútbol es el único deporte en el que, si juegas mal, puedes ganar y, a lo mejor, juegas muy bien y pierdes”.

Resultado de 1-0, con el que salían del descenso, momentáneamente. Fuente: deportivoalaves.com

Ha vuelto a referirse a los puntos conseguidos por el equipo y ha sido sincero al afirmar que “ni los más optimistas hubiesen firmado nueve puntos de doce posibles”. En las razones para conseguirlos ha explicado que “se han conseguido gracias al trabajo excepcional de los chavales. Han hecho un esfuerzo extraordinario y ahora hay que seguir peleando y trabajando”.

Superación de momentos delicados

La siguiente pregunta casi ha sido un comentario más. El periodista le ha indicado que explique la importancia que tiene el hecho de saber superar situaciones de tensión, como la vivida durante el partido por la inquietud del marcador hasta que el árbitro ha pitado el final. Abelardo ha coincidido con el periodista y ha sentenciado que “sufrir para conseguir un objetivo es fundamental”. Se ha explayado comentando que siempre les dice a sus jugadores que “ese sufrimiento debe ser a partir de disfrutar”.

Grada de animación de Mendizorroza, incansable durante todo el partido. Fuente: deportivoalaves.com

Recordando sus buenos recuerdos como jugador alavesista ha dicho “pagaría por jugar en Mendi. Con esta afición y jugando en casa. Intento transmitir a los jugadores que disfruten de su profesión”. También ha dicho que “hay momentos de imprecisiones pero eso ocurre en los mejores equipos del mundo”. La última frase de la respuesta ha aumentado el optimismo en los asistentes: “Creo que el equipo está jugando estos últimos partidos con una madurez muy importante”.

Nueve puntos de doce posibles

Abelardo ha sonreído cuando en la última intervención el periodista le ha preguntado a ver si le parece aceptable conseguir nueve puntos de doce posibles. Extrañado, le ha respondido: “¿Aceptable?, yo diría que está muy bien. Sobre todo, para ellos, para los chavales. Se lo han ganado ellos”.

Ha terminado diciendo que “Abelardo no juega. Juegan ellos. Ya lo dije en mi primera rueda de prensa. Tenían que tener confianza. Porque saben jugar al fútbol. No se les ha olvidado”.

Y ahí ha terminado su última rueda de prensa del año. Ha deseado felices fiestas a todos y se ha despedido hasta el año próximo.