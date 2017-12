Google Plus

Los jugadores del Deportivo Alavés celebrando el tanto de Munir | FOTO: LaLiga

Año nuevo, vida nueva. Así afrontará el Deportivo Alavés el próximo mes de Enero. Tras un inicio de liga catastrófico y tres entrenadores en el banquillo vitoriano, se intentó dar un giro de tuerca definitivo con la llegada de Abelardo Fernández. De momento los resultados han sido increíbles durante este mes de diciembre; la estrategia resulta. Intentaban llegar vivos al mercado de invierno, para poder fichar nuevas piezas que acaben de dar el salto para salir de las profundidades y lo han conseguido con creces. Tan solo el Atlético de Madrid ha privado de sumar de 3 en 3 al equipo del Pitu en este mes.

Recuperación de jugadores "perdidos"

El partido ante el Málaga se antojaba como una nueva final. Nada novedoso en el equipo gasteiztarra que no se podía permitir más fallos en casa, y en este caso ante un rival directo. El técnico saca lo mejor de sus jugadores y los coloca en su sitio, algo que se criticó a los anteriores y que Abelardo desde sus inicio en Girona ha respetado. Rubén Duarte ha vuelto para quedarse. Hoy es el encargado del lateral izquierdo que no tenía dueño con los experimentos de Pedraza y la lesión de Héctor Hernández. El de Almería progresa adecuadamente gracias a la suma de minutos y continuidad, y sus actuaciones van de menos a más. Pedraza, que en ocasiones peca de individualista, sigue siendo un filón en esa misma banda y tiene una capacidad de desequilibrio. Llaman a la puerta de su club de origen, el Villarreal varios equipos que andan al acecho. No olvidemos que acabó siendo suplente con De Biasi. Ibai Gómez, pletórico en diciembre se ha hecho con el puesto. Además Manu García y Tomás Pina han tomado el mando del barco babazorro en la sala de máquinas. Sumado a lo que puede aportar Munir, que en volumen de trabajo es mucho y sobre todo a la resurrección del Ave Fénix Burgui que lleva 4 partidos creciendo como futbolista en el equipo, permiten al Alavés soñar con la salvación.

Ave Fénix Burgui, recuperado para la causa albiazul | FOTO: LaLiga

Todas estas "recuperaciones" y hallazgos, como el de Martín en el lateral derecho, hicieron rallar un buen partido al Deportivo Alavés para poder vencer al Málaga. Partido muy serio de todo el equipo, donde Maripán se ha convertido en el jefe de la defensa vitoriana. Acompañado de Alexis Ruano, mantuvieron a raya a Rolán y a Peñaranda, secándoles durante todo el partido, con una gran actuación nuevamente del canterano Martín Aguirregabiria, que volvió a lucir en tareas defensivas. Sacando el balón jugado desde atrás e incorporándose al ataque, convirtiendo en profundo su carril derecho, haciendo asímetrico el campo con Rubén Duarte en la izquierda.

En el centro del campo ha llegado la calma. El eterno capitán Manu García con 200 partidos como alavesista dio un recital en la zona en la que se empiezan a decidir los partidos. Siempre encargado de ese trabajo "sucio" cumplió a la perfección su labor, desquiciando a Recio. Tomás Pina empieza a parecerse a ese jugador organizador que todos conocían de temporadas pasadas; partido muy práctico del manchego haciendo fácil lo que es tan difícil en el fútbol: darle claridad al juego, saltando las líneas de pase que intentaban cerrar por el centro Recio y Kuzmanovic.

Todo sumado a que jugadores con trabajo y casta, jugando a banda natural como Pedraza e Ibai Gómez, dan amplitud y profundidad al equipo de Abelardo, hicieron sufrir de lo lindo a Miquel y Diego González.

Delantera trabajadora y con movilidad

Capítulo a parte merece la parte de arriba, la que en general se lleva aplausos si definen partido o silbidos si no aciertan con la portería contraria. Decimos en general porque eso no pasa en Mendizorroza.

Burgui parece otro tras la llegada de Abelardo. Lleva 5 partidos (contando con el partido de Copa, en el que dirigió Cabello al equipo) de menos a más mostrando a Vitoria lo que puede aportar, que es mucho. El de Burguillos del Cerro desequilibra, regatea, se desmarca en apoyo y en ruptura y llegando en segunda línea puede aportar goles. Puede, y va a ser un jugador clave en este Deportivo Alavés.

Por último nos falta Munir el Haddadi. Incansable, trabajador, fajador y además, cueste lo que le cueste también goleador. Lleva 4 goles en los últimos 3 partidos en Mendizorroza. El pasado jueves estaba totalmente desesperado. Había fallado 4 goles delante del portero malacitano. Recibió el cariño de la grada y de sus compañeros, para que no cesase en su empeño. Al final, un mal despeje le cae a su bota derecha y la mete dentro. La humildad no se tiene, se demuestra, y él, sabiendo lo que se juega su equipo y las oportunidades que había errado, lo primero que hace al celebrar el gol es pedir perdón. Eso le honra y la grada lo valora.

Panorama alentador

Con esta victoria, el Deportivo Alavés ve el futuro de otro manera. 9 puntos de 12 posibles y encara 2018 fuera de puestos de descenso, aunque con los mismos puntos que el antepenúltimo, que es el Deportivo de la Coruña. Nuevo año, nuevos retos, donde se habla de que habrá salidas y llegadas en la plantilla de Abelardo.

Por tanto ahora mismo se vive una "Feliz Navidad" en Vitoria.