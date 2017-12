Tomás Pina vuelve a renacer

Google Plus

El jugador albiazul protegiendo el balón frente a Recio. Fotografía: LaLiga

A Tomás Pina le ha costado adaptarse al Deportivo Alavés. Llegó procedente del Brujas belga con una opción de compra. Tras aterrizar en el mes de Agosto no tuvo tiempo para preparar una pretemporada con suficiente antelación y eso se notó. Su arranque fue un tanto irregular, ya que en las pocas apariciones que tuvo se mostró errático en el pase y con mucho nerviosismo. Por el momento acumula 872 minutos en la presente campaña participando en 12 encuentros. Ha salido de inicio en 11 partidos.

Con el paso del tiempo y la acumulación de entrenamientos con los nuevos compañeros subió el nivel, ofreciendo detalles de un gran jugador. Luis Zubeldía apostó por él desde el principio, y comenzó a entrar en el once a partir del segundo encuentro frente al Barcelona. Siguió en los siguientes encuentros contra el Celta de Vigo y Villarreal, disputando los 90 minutos. En estos tres partidos se vió a un Tomás Pina todavía lento y con poca participación en el equipo.

La no continuidad del entrenador argentino le relegó al banquillo e incluso a la grada. Se pasó más de un mes sin disputar tan solo un minuto, y regresó al equipo a finales de octubre frente al Valencia. Debido a las bajas y amonestaciones Gianni de Biasi apostó por él formando el doble pivote con el capitán Manu García. Aún así, el jugador de Ciudad Real no se sentía a gusto sobre el verde y no fue hasta la llegada de Abelardo cuando empezó a renacer.

Gracias a la buena dinámica del equipo y la mejora en la clasificación Tomás Pina se ha atrevido a participar más y ha contribuido de una forma notable en los buenos resultados del conjunto vitoriano. Atrás queda ese Pina nervioso y lento, y ahora se muestra seguro con el balón y tiene unas decisiones más que acertadas. La salida de los puestos de descenso ha supuesto una liberación que es más que palpable en los jugadores. Por su parte, Pina ha mejorado sustancialmente sus prestaciones cuajando unos últimos partidos geniales. No cabe duda que con la mejoría de Tomás Pina el Deportivo Alavés mejorará tanto en la creación de juego como en la recuperación y en la contención.