Anuario VAVEL Deportivo Alavés 2017: una delantera poco goleadora

El Alavés terminó la pasada temporada con tan solo 41 goles a favor, algo que no le impidió acabar noveno. Solamente los descendidos Osasuna y Granada marcaron menos goles que el “Glorioso”.

El pichichi del equipo fue Deyverson, con siete goles, seguido de Ibai Gómez, con cinco. Tras la marcha de Manu Barreiro al Nàstic de Tarragona a finales de diciembre de 2016, el Alavés se quedó con Deyverson y Christian Santos como únicos delanteros centros. En la zona de ataque los acompañaban los extremos Ibai Gómez, Gaizka Toquero y Édgar Méndez y los mediapuntas Aleksandar Katai y Rubén Sobrino.

Deyverson Silva

El delantero brasileño encandiló a la afición vitoriana desde el primer momento gracias a su trabajo y a su despliegue físico. Sin embargo, no destacó mucho en la faceta goleadora, marcando siete goles en 37 partidos (incluyendo Liga y Copa). Las 14 tarjetas amarillas reflejan el tipo de jugador que es. El Alavés no ejerció la opción de compra que tenía sobre él y el Levante lo vendió al Palmeiras brasileño.

Édgar Méndez

Édgar siempre será recordado en Álava como el jugador que metió el gol que clasificó al “Glorioso” para la final de la Copa del Rey. Ese fue sin ninguna duda el mejor momento del extremo canario como jugador alavesista. Sus ocho goles, cuatro en Liga y cuatro en Copa, le convirtieron en el máximo goleador del equipo. Sin embargo, fue un jugador intermitente que hacia la mitad de la temporada perdió su puesto de titular en favor de Toquero. En verano el Cruz Azul mexicano pagó cinco millones de euros por sus servicios.

Gaizka Toquero

El “lehendakari” solo estuvo dos temporadas en el Alavés, pero dejó una gran huella. Muchos en Vitoria siguen sin entender que no renovara. Está claro que su segunda temporada en el “Glorioso” no fue tan buena como la primera. Solo jugó 1.500 minutos repartidos en 28 partidos (entre Liga y Copa) y marcó tres goles, pero su importancia en el equipo iba más allá. Era el segundo capitán y uno de los pocos vitorianos del equipo y su garra contagiaba al resto de sus compañeros. El club y él no llegaron a un acuerdo para renovar y se marchó al Zaragoza.

Aleksandar Katai

No ha tenido un paso muy destacado por el Alavés. Tiene muchas opciones de salir en este mercado de invierno. Jugó 1.200 minutos la temporada pasada con tan solo ocho titularidades en Liga y tres goles. Esta temporada apenas ha jugado 64 minutos, todos ellos con De Biasi. La afición alavesista se quedará con las gotas de calidad de este jugador, en ocasiones demasiado individualista.

Christian Santos

El delantero venezolano es otro de los candidatos a salir en el mercado de invierno. Nunca ha terminado de convencer ni a la grada ni a sus entrenadores. Cinco goles la temporada pasada y tres esta. Solo ha sido titular para De Biasi, que lo utilizó junto a Munir. A veces puede parecer algo indolente, pero ahora mismo es el único delantero centro puro de la plantilla.

Ibai Gómez

El extremo de Santutxu está viviendo una segunda juventud en el Alavés. Siete goles y tres asistencias la temporada pasada y cuatro y dos esta, incluyendo un espectacular hat-trick en Girona. Si Édgar dio el pase a la final, Ibai lo dio a semifinales, con dos goles en Alcorcón en el tiempo de descuento.

Está atravesando un momento dulce en Vitoria y sus goles y asistencias serán claves para lograr la permanencia.

Rubén Sobrino

Las lesiones han perjudicado la trayectoria del mediapunta manchego en el Alavés. La temporada pasada se lesionó cuando estaba en su mejor momento y estuvo dos meses parado.

Esta temporada contó para Zubeldía, pero De Biasi le relegó prácticamente a la grada. En el último partido del italiano, lo sacó como titular frente al Eibar, y se lesionó. Tras casi un mes parado, ha vuelto a los entrenamientos y se le espera para enero.

En el mercado de fichajes de verano dejaron el equipo Deyverson, Toquero y Édgar, y llegaron Burgui, Pedraza, Bojan y Munir.

Burgui

La llegada de Abelardo al banquillo albiazul ha sido lo mejor que le ha podido pasar al delantero extremeño. Empezó contando para Zubeldía y Cabello, pero con De Biasi apenas jugó tres partidos como suplente. Abelardo lo conoce del Sporting, donde fue un jugador importante, y le ha encontrado su puesto ideal, detrás del punta, en este caso Munir, con quien se complementa muy bien.

Alfonso Pedraza

Pedraza llegó cedido del Villarreal para cubrir la posición de extremo izquierdo, pero ha sido utilizado en muchas ocasiones como lateral, con Zubeldía, y como carrilero, en la ya famosa defensa de cinco de Gianni De Biasi. No ha rendido mal en esos puestos, pero donde mejor ha jugado ha sido como extremo, su posición natural. Lleva tres asistencias y ha despertado el interés de varios clubes importantes. Su contrato de cesión es válido hasta el 30 de junio.

Munir El Haddadi

Le está costando hacer goles al delantero hispano-marroquí, como se pudo demostrar en el partido ante el Málaga, pero por intentarlo no será. El jugador cedido por el Barcelona está luchando y corriendo como el que más, y además su calidad está fuera de toda duda, pero merecería llevar algún gol más aparte de los cinco que ya acumula. Sus goles serán claves para que el Alavés pueda lograr la permanencia.

Bojan Krkic

El delantero hispano-serbio llegó al Alavés el penúltimo día de mercado cedido por el Stoke City. Fue titular los dos primeros partidos que estuvo disponible, ambos con Zubeldía en el banquillo, pero se lesionó en el segundo de ellos, ante el Villarreal. Tras un mes lesionado, sus apariciones han sido casi siempre saliendo del banquillo, exceptuando una titularidad en Girona en el primer partido de Abelardo. Se espera más de un jugador con uno de los sueldos más altos de la plantilla.