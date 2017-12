Salidas invernales

Google Plus

Katai con total seguridad abandonará el Alavés este mercado de invierno. Fotografía: LaLiga

Como dice el dicho, dejen salir antes de entrar. El Alavés encara el mercado de invierno con el objetivo de buscar acomodo a aquellos que no están teniendo mucho protagonismo y de paso para reforzar aún más la actual plantilla. Como suele ser habitual hay varios futbolistas que no están gozando de mucho protagonismo y apenas cuentan para Abelardo.

En la rampa de salida se encuentran jugadores como Aleksandar Katai, Enzo Zidane, Dani Torres, Christian Santos y Oscar Romero que acaba la cesión. Además con la incorporación de Victor Laguardia el Alavés contempla la cesión del joven central, Adrián Dieguez, con el objetivo de no cortar su prometedora carrera.

La salida que está prácticamente cerrada es la de Romero que termina el año natural de cesión por parte del Shanghai SIPG de la Liga China. A su vez, es muy probable que el jugador haya abandonado ya Vitoria rumbo a Argentina. En las redes sociales se pudo ver una cena de despedida junto a otros compañeros como Daniel Torres y Guillermo Maripán. Oscar Romero nunca ha tenido continuidad con ningún técnico y se marcha completando un año muy irregular, donde los destellos de calidad han sido muy puntuales.

Una de las buenas actuaciones del paraguayo frente al Sevilla, la temporada pasada. Fotografía: LaLiga

Otro de los que tiene muchas papeletas de salir es Aleksandar Katai. El serbio no ha demostrado la calidad que se le suponía y en busca de mayor protagonista hará las maletas muy probablemente. Unos días atrás su agente, Bojan Ostojic confirmó la salida de Katai: “Katai abandonará el Alavés en enero, y con una probabilidad del 90% se irá de España, para una cesión de seis meses con derecho de compra”.

Enzo Zidane tampoco acaba de asentarse en el Deportivo Alavés y con el objetivo de no cortar su progresión abandonará el Alavés con total probabilidad. Enzo llegó en verano del Real Madrid y firmó por tres temporadas. Su papel en el equipo ha sido testimonial, ya que, solo ha disputado 155 minutos. Es factible su incorporación a las filas del Lausanne suizo aunque no se descarta la cesión a un club de Segunda División española.

El delantero venezolano Christian Santos no está teniendo continuidad y es viable su salida del conjunto vitoriano. Es su segunda campaña en Vitoria y no ha tenido el protagonismo que a él le gustaría tener. El año pasado con Deyverson no tuvo ninguna opción y este año de la mano de Gianni de Biasi jugó 4 partidos y marcó 3 goles. Aún así, con la llegada del técnico asturiano ha vuelto a desaparecer. Getafe, Leganés, Levante y el Racing de Estrasburgo de la Liga francesa atentos a la situación del delantero.

Christian Santos celebrando el gol anotado frente al Espanyol. Fotografía: LaLiga

Como la opción menos factible es la salida de Dani Torres. El colombiano cumple su segunda campaña en el Alavés y no ha jugado con regularidad nunca. Tiene dos años más de contrato, ya que, firmó por 4 años y este año tan solo ha disputado 631 minutos. Del mismo modo, tiene muy pocas papeletas de jugar en el equipo debido al gran nivel de Tomás Pina, Manu García y Wakaso. El cordobés Álvaro Medrán también se encuentra con más opciones para jugar que él. Ante esta situación, se puede dar la salida del mediocentro colombiano.

Por último, se contempla la cesión de Adrián Diéguez debido a la incorporación de Laguardia. Esta campaña ha causado una gran sensación cuajando unos partidos sensacionales. Debido a su corta edad, 21 años, no se quiere cortar su progresión y es posible su salida en calidad de cedido en busca de minutos.