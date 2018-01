Abelardo: "Hay que tomarse la eliminatoria muy en serio"

Abelardo en el entrenamiento de esta mañana. Fotografía: Deportivo Alavés

Abelardo ha comparecido esta mañana en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón debido al partido que va disputar su equipo mañana ante el Formentera. El preparador albiazul considera que el descanso ha venido bien: “El descanso bien pero yo ya dije después del partido contra el Málaga que yo prefería no descansar por la racha que llevábamos. De todas formas, nos viene bien sobre todo para los chavales”. A su vez, considera que Rodrigo Ely está recuperado de su lesión y Vigaray progresa adecuadamente.

“Sabemos que para ellos es una final, sabemos que van a ir al 200%, es un campo difícil y ellos van salir con una ilusión y unas ganas tremendas. Han eliminado a un equipo como el Athletic de Bilbao y nosotros tenemos que salir con la misma intensidad porque por el contrario, no se va notar la diferencia de categorías", ha afirmado. Del mismo modo, cree que su equipo competirá bien y van a viajar allí con la idea de sacar un buen resultado para la vuelta.

“La Copa siempre es un torneo que hay muchas sorpresas y el Formentera ha dado esa sorpresa. Es un partido de fútbol, ellos son jugadores que juegan bien al fútbol porque la Segunda B no es una mala categoría, sino todo lo contrario”, ha subrayado. También se ha referido al once que planteará mañana, ya que espera hacer cambios y dar oportunidad a aquellos que estén jugando menos. “Voy a intentar meter a la gente que no ha participado en Liga estos tres últimos partidos, pero a mí me da igual, ya que son jugadores que lo están haciendo muy bien y que se merecen ser titulares en Liga", ha añadido.

Por último, el técnico asturiano cree que la Copa es un bonito torneo y que hay que intentar pasar de los Octavos de final para "llegar lo más lejos posible". Aun así, reconoce que el principal objetivo del curso es la salvación y por lo tanto la Liga tiene prioridad.