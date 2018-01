John Guidetti aterriza en Mendizorrotza

Google Plus

John Guidetti disputando un balón esta temporada con su anterior equipo, el Celta de Vigo. Fotografía: LaLiga

Primer refuerzo invernal para el Deportivo Alavés. La escuadra de Mendizorrotza se hace con los servicios de John Guidetti hasta lo que resta de temporada. Un gran refuerzo para el equipo de Abelardo, ya que el nuevo jugador del Alavés viene completando unas sensacionales campañas en el Celta. A priori, un acierto total por parte de la dirección deportiva pero está por ver el nivel del sueco. Esta temporada tan solo a disputado en total 257 minutos. Así mismo el nuevo jugador alavesista es internacional con Suecia y con el Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina ha visto peligrar su participación con lo que ha decidido salir rumbo a Vitoria.

Delantero con garra y carácter

Guidetti siempre ha llamado la atención por ir siempre al límite. Debido a su fuerte carácter y sus ganas de competir en todos los encuentros se ha convertido en un delantero peligroso en el panorama estatal.

Comenzó a jugar a fútbol en la cantera del club sueco IF Brommapojkarna, dónde ingreso con tan solo 6 años. Tras permanecer cuatro años allí tuvo que trasladarse a Kenia debido a razones familiares. Eso hizo que ingresara en el Impala BrommaBoys pero un año más tarde se incorporó a la cantera del Mathare United FC. Después de completar un año pasó a las filas Ligi Ndogo y más tarde volvió a su antiguo equipo, el IF Brommapojkarna. Durante su estancia en Kenia pasó por 5 equipos diferentes.

Se considera que Guidetti se desarrolló como jugador en el IF Brommapojkarna, donde pasó la mayor parte de su infancia. En la temporada 2010/2011 fichó por el Manchester City inglés con un contrato profesional por tres temporadas a pesar de tener todavía 16 años. De todos modos, no tuvo mucha suerte en el club celeste y estuvo varios años en calidad de cedido en el IF Brommapojkarna, Burnley y Feyenoord, respectivamente. Cabe destacar el buen papel que completó en el conjunto neerlandés, ya que anotó 22 goles.

Guidetti con la casaca del Manchester City. Foto: Getty Images

Tras regresar al Manchester City se pasó casi toda la temporada fuera de los terrenos de juego debido a un nervio infectado lo que le hizo perder la sensibilidad en la pierna derecha. El conjunto inglés, sabedor de la gravedad de la lesión, renovó al atacante sueco por tres temporadas más.

Lamentablemente, no entró en los planes de su club que poseía sus derechos y volvió a salir cedido al Stoke City. Aun así y tras pasar con más pena que gloria del Stoke se incorporó al Celtic escocés donde rayó a un gran nivel disputando 1.983 minutos y logrando 15 goles.

En su etapa en el fútbol escocés. Foto: SNS Group

A pesar de ofrecer un gran nivel en el fútbol escocés no fue renovado por el Manchester City. En Julio de 2015 ficha por el Celta de Vigo firmando un contrato que le unía al club gallego por 5 temporadas.

Una grata sorpresa

En estas dos últimas temporadas en el club vigués ha demostrado ser un buen delantero. Pelea, presión, correr y incordiar al rival son unas de sus grandes bazas y se convierte en complicado para cualquier defensa.

En su primera temporada como celeste sorprendió a propios y extraños debido a su intensidad en todos los choques. Rápido se convirtió en un jugador querido por parte de la afición gracias a sus ganas de competir siempre. Disputó 35 encuentros en La Liga Santander y 8 en Copa del Rey con un total de 1.818 minutos. Por su parte, logró ver puerta hasta en 12 ocasiones. Unos grandes datos para su primer año en la Liga Española.

En la segunda temporada en el club gallego además de disputar la Copa del Rey (que fue apeado por el Alavés) y la Liga compitió a nivel europeo en la Europa League. Debido a la participación en dicha competición acumuló mas minutos que la pasada temporada, 2.272 exactamente. Tuvo un papel importante en este segundo curso también erigiéndose una vez más como la referencia ofensiva arriba junto a su compañero Iago Aspas.

John Guidetti disputando un balón por arriba en el Sanchéz Pizjuán. Foto: LaLiga

En esta reciente campaña no ha tenido los minutos que a él le gustaría tener. Berrizzo se marchó y llegó Juan Carlos Unzué que no ha contado con él en la Liga. La falta de minutos le ha condenado a un pobre bagaje en cuanto a número de goles, ya que solo ha visto puerta una vez.