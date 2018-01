¿Quién es Ermedin Demirovic?

Google Plus

Demirovic se lamenta de una acción en Formentera. / Foto: LaLiga

El miércoles pasado en Formentera la delantera del Alavés la formaban Rubén Sobrino y Ermedin Demirovic. El manchego volvía de lesión y es un jugador del que se espera mucho en Vitoria, porque el año pasado dejó detalles en los pocos más de 15 partidos que jugó.

Mientras que el otro jugador, el delantero bosnio Demirovic, apenas es conocido por la afición vitoriana. Alguno lo recordará del amistoso jugado en julio en Laguardia frente al UD Logroñés, donde actuó como titular, pero poco más. Sus actuaciones con el primer equipo se reducen a unos pocos amistosos en verano.

¿Quién es Demirovic?

Demirovic llegó al Alavés en junio procedente RB Leipzig sub-19, donde había destacado marcando 14 goles en 25 partidos en su última temporada. Ermedin nació en Sarajevo, Bosnia en 1998, cumplirá 20 años en marzo. Se crio futbolísticamente en Alemania, donde empezó en las categorías inferiores del Hamburgo, para fichar en 2014, con 16 años, por el RB Leipzig sub-17. Tras tres años en Leipzig, uno en el equipo sub-17 y dos en el sub-19 y debutar con el filial, fichó en verano del año pasado por el Alavés.

Demirovic celebra unos de sus dos goles en Formentera. / Foto: LaLiga

La intención de la dirección deportiva del conjunto vitoriano era que entrenara con el primer equipo y que jugara con el filial, aunque con posibilidades de jugar con la primera plantilla. Esto último no pudo ser porque la ficha no se le pudo hacer hasta mediados de septiembre, el mercado se cerró el 31 de agosto, con lo que no se le pudo inscribir en el primer equipo hasta el pasado uno de enero. Sí se le pudo inscribir en tercera, donde ha estado jugando hasta ahora con el filial alavesista. Le costó arrancar al bosnio con pasaporte alemán, pero el mes de diciembre ha sido muy bueno para él, con tres goles en dos partidos. En total, lleva seis y es el máximo goleador del Alavés B.

De cara a la segunda vuelta de la Liga, Abelardo cuenta con él para suplir a Munir y al próximo delantero que está por venir. De todos modos, también es probable que siga contando con minutos en el filial. En Formentera se pudo ver lo que es Demirovic, un delantero con mucha potencia y garra y que no duda a la hora de disparar a portería.