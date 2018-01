Guidetti: "Me gusta ganar a todo"

Google Plus

Guidetti hablando en su presentación. / Foto: Deportivo Alavés

John Guidetti ha sido presentado como jugador del Alavés tras entrenar esta mañana con sus nuevos compañeros. El delantero sueco procedente del Celta se ha mostrado muy contento con su fichaje por el club vitoriano y ha mostrado sus ganas de debutar cuanto antes, posiblemente este miércoles ante el Formentera.

Guidetti ha comenzado la rueda de prensa de su presentación comentando que a pesar de la mala situación que atraviesa el Alavés, él quería venir a Vitoria, y se ha mostrado con confianza de cara a salvar la categoría: "Tengo mucha confianza en el equipo, en los compañeros y en el entrenador".

Respecto a su forma de jugar ha destacado el esfuerzo que siempre realiza: "Juego, corro y me esfuerzo siempre con todo mi corazón. Me gusta ayudar a los compañeros y al equipo, y lo más importante es que el equipo gane".

También ha querido referirse a la afición del Alavés, destacando que es una de las mejores que ha visto: "En el fútbol lo más importante son los aficionados. El año pasado jugué aquí en Copa y los hinchas del Alavés me parecieron increíbles. Me gusta jugar para una afición muy apasionada; eso me da energía y más ganas".

"Me gusta ganar y quiero ganar a todo: fútbol, cartas, monopoly... Si no gano, me enfado mucho, y espero ayudar al equipo a conseguirlo". Estas palabras reflejan su competitividad.

También se ha referido a la calidad de la plantilla del Alavés y lo que sentirá cuando juegue con esos jugadores: "He visto varios partidos del Alavés y tiene jugadores muy buenos. Estoy feliz de tener la oportunidad de jugar con compañeros como Munir, Burgui o Bojan".

Abelardo podrá contar con Guidetti este miércoles en el partido de Copa frente al Formentera, ya que el delantero sueco se encuentra en buena forma y tiene muchas ganas de ayudar al equipo albiazul.