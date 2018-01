Previa Alavés - Sevilla: utilizar el 'factor Mendizorrotza'

Google Plus

Alavés vs Sevilla

Sin tiempo para pasar página de la victoria en Copa, el Deportivo Alavés vuelve a poner la vista en Liga, donde los vitorianos están pasando por una situación complicada. Los de Abelardo quieren utilizar el impulso que les da el torneo de KO para mejorar su situación clasificatoria.

En Sevilla también vuelven a centrarse en Liga tras clasificarse para los cuartos de final de Copa. Montella, que debutó en el banquillo de Nervión hace menos de un mes, quiere lograr su primera victoria liguera. Pero, sobre todo, quiere pasar página cuanto antes de la dura derrota en el derbi del pasado fin de semana.

El partido será este domingo a partir de las 16.15 horas. Mendizorroza tendrá un buen aspecto, con los aficionados babazorros deseosos de ver a sus nuevos fichajes. Quienes no puedan asistir al campo podrán seguirlo por Bein LaLiga y por VAVEL.com. El colegiado del encuentro será el murciano José María Sánchez Martínez.

Como en casa en ningún sitio

El Deportivo Alavés sabe que la salvación pasa por ser muy fuertes en casa. Los aficionados babazorros saben que si en Mendizorroza suman de tres en tres la permanencia está a su alcance. El partido contra el Sevilla es la primera prueba para demostrar ese 'factor Mendizorroza'.

Durante la última semana y media el Alavés ha sido como El doctor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Si en los duelos contra el Formentera (teniendo en cuenta la diferencia de categoría entre ambos equipos) los babazorros fueron un buen equipo y estuvieron acertados tanto en ataque como en defensa, el partido liguero del pasado fin de semana contra el Athletic mostró un Alavés muy tibio y desdibujado. El resultado final, 2-0 a favor de los locales, vuelve a dejar a los babazorros en posiciones de descenso.

En la victoria contra el Formentera por 2-0 Laguardia fue titular después de ocho meses de lesión. Puede volver a serlo este fin de semana, ya que Alexis, habitual en el eje de la zaga junto a Maripán, está sancionado por acumulación de amonestaciones. Bien el aragonés o bien Ely serán titulares. Carlos Vigaray, Héctor Hernández y Burgui están lesionados. Duarte, Wakaso y Munir están apercibidos de sanción.

Fotografía: La Liga

Los días previos al partido de este fin de semana no han sido especialmente tranquilos en Vitoria. En la madrugada del viernes la Cadena Cope sacaba una información en la que afirmaba que tres jugadores (Bojan, Katai y Santos) no cobraban desde diciembre. En teoría, esto era una forma de presionar para lograr su salida. Otros medios confirmaron esa información horas después. El club, en la mañana del viernes, afirmó que todos los jugadores estaban al corriente de pagos.

Es poco probable que cualquiera de esos tres tenga minutos este fin de semana. Las principales novedades en el once pueden ser las de los nuevos fichajes, John Guidetti y Hernán Pérez. El primero tiene opciones de partir de inicio, especialmente tras la lesión de Burgui. No pudo debutar contra el Formentera por unas molestias, y de su evolución en el último entrenamiento dependerá su presencia en el once. El resto de la alineación será la misma que la utilizada en San Mamés.

Arrancar en Liga

La semana tampoco ha sido tranquila en Sevilla, también por asuntos extradeportivos, relacionados con el precio de las entradas de Champions League. La directiva hispalense fijó en 100 euros el precio de las entradas visitantes para el duelo de ida de los octavos de final contra el Manchester United. El club inglés, que estableció en un comienzo un precio de entre 56 y 67 euros para la vuelta, decidió aumentar el precio a 100 euros antes las quejas de los aficionados. Además, confirmaron que con esos 40 de diferencia sufragarían parte de las entradas de los ingleses en Sevilla. El club andaluz, posteriormente, también afirmó que sufragarían parte de las entradas de los suyos.

En el ámbito deportivo el conjunto de Montella llega al encuentro tras eliminar al Cádiz en cuartos de final de la Copa del Rey. El 2-1 de la vuelta, sumado al 0-2 de la ida, muestra una clasificación a priori cómoda. Sin embargo, en el duelo de vuelta se escucharon pitos y cánticos en contra de algunos jugadores y directivos. El 3-5 encajado en el derbi sigue doliendo, y mucho, a los aficionados sevillistas. Tras esa derrota siguen quinto en la tabla, a tres puntos de los puestos Champions.

Fotografía: La Liga

Vincenzo Montella buscará en su cuarto partido (segundo de Liga), sumar sus primeros tres puntos medio mes después de su llegada. Sólo tiene las bajas de Carriço y Pareja, que en Vitoria cumplirán tres meses alejados de los terrenos de juego. Corchia y Banega se perderán el duelo de la próxima jornada si ven una tarjeta amarilla contra el Alavés.

El técnico italiano repetirá la alineación de la derrota contra el Betis con la salvedad de Franco Vázquez, muy discutido por la parroquia de Nervión tras su bajón de rendimiento de las últimas semanas. Su puesto en el once lo ocupará Pizarro, que desplazará a Banega a la media punta. Arana, nuevo fichaje sevillista, no estará en Vitoria.

Sólo dos victorias sevillistas en Vitoria

Pese a la teórica diferencia que hay entre los dos equipos, la estadística histórica muestra como el Alavés se ha mostrado históricamente superior contra el Sevilla en Mendizorroza. De las diez veces en las que se han visto las caras, el Alavés se ha llevado la victoria en la mitad, mientras que el Sevilla sólo ha ganado dos duelos. Se han producido tres empates, el último la temporada pasada.

El primer partido entre ambos fue en la temporada 1954-1955, en Primera. El Alavés ganó 2-1 con dos tantos de Wilson, que remontaron el logrado por el visitante Arza. Al año siguiente se volvió a repetir el resultado a favor de los locales. Contrasta marcó los dos goles del Alavés, el segundo en los minutos finales, que sirvió para desequilibrar el 1-1 que había puesto Guillamón. Se vieron una vez las caras en los 60, en Segunda, y Lebrón y Canito le dieron la victoria al Sevilla. El entrenador del equipo era Juan Arza, que ya había jugado y marcado en Mendizorroza años antes.

En los 70, en la temporada 1974-1975 se volvieron a enfrentar en Segunda, en la segunda jornada de Liga. Uriona marcó en el minuto tres para el Alavés, y en el 15 Acosta puso el 1-1 definitivo. El último partido en Segunda fue más de 20 años después, en la 1997-1998. El vitoriano Pablo Gómez logró para el Alavés el único gol del encuentro mediada la segunda mitad.

Dos temporadas después, otra vez en la élite, el partido acabó con empate a cero, y en la 2001-2002 el Sevilla logró su segunda y última victoria en Mendizorroza. Casquero, en el 85, marcó el único gol del partido que estaba con 10 tras la expulsión de Téllez en el 67. En la temporada siguiente el Alavés se vengó, y se llevó la victoria con un gol de Rubén Navarro en el último minuto del encuentro.

El Alavés descendió, y no fue hasta la 2005-2006 cuando se volvieron a ver las caras. En un partido en el que hubo tres expulsado el Alavés se llevó la victoria por 2-1. Nenê y Bodipo, que vio la roja directa en el 84, remontaron el gol inicial de Saviola. La temporada pasada el partido acabó con empate a uno. Ben Yedder marcó para el Sevilla en el 23, y Katai empató en el 74.

El Alavés jugó la temporada pasada con los colores cambiados con Baskonia | Fotografía: La Liga

Declaraciones de los entrenadores

Abelardo Fernández, entrenador del Deportivo Alavés, es consciente de la importancia del partido, y ha destacado que pese al buen rendimiento copero del equipo su prioridad es La Liga. "Primero es el partido del domingo, que es el que verdaderamente me importa", ha afirmado.

"Es un equipo preparado para estar entre los cuatro primeros", ha destacado sobre el Sevilla. Cree que es un equipo "con muchísimos recursos de medio campo hacia arriba", y que tiene jugadores muy técnicos, verticales y con gran definición. "Tenemos que hacer un muy buen partido e intentar que el Sevilla no se encuentre cómodo con balón", ha analizado como posible remedio.

"Tenemos que tener el balón también, si tenemos muy poco el balón y nos dedicamos a defender lo lógico es que el Sevilla te gane", ha explicado, consciente de que su equipo aún tiene que mejorar en esa faceta del juego. Sobre la presencia de Guidetti o Hernán Pérez no ha querido adelantar si serán titulares o no. Ambos han entrado en la lista previa.

"He hablado con todos, con el equipo para que estén motivados y fuertes mentalmente, para cambiar esos pitos en aplausos, como dije el otro día", ha dicho Montella sobre la mala dinámica del equipo. Además, cree clave que para esa mejoría lo importante es mirarse a ellos mismo. "Soy muy optimista, yo creo en el trabajo", ha añadido.

"Creo que trabajando vamos a mejorar, lo he visto, aunque sea poco por ahora, la plantilla tiene muchísima calidad y sé que vamos a mejorar", ha deseado, y cree que el partido contra el Alavés es una buena oportunidad. Ha descarado a Arana para el partido, aunque cree que "será un buen jugador" para el Sevilla.

Arbitrará Sánchez Martínez

José María Sánchez Martínez será encargado de impartir justicia en el duelo de este domingo. El colegiado, de 34 años, acumula tres temporadas de experiencia en Primera División, a la que llegó en la temporada 2015-2016. Antes había arbitrado cuatro temporadas en Segunda y una en Segunda B.

Esta temporada promedia 4,11 tarjetas amarillas en los nueve partidos que ha arbitrado de Liga. Además, ha mostrado dos rojas, con una media de 0,22 por partido. La de amarillas es una media ligeramente inferior a la de la temporada pasada, que se quedó en 4,86 por partido. En su año debut la cifra se disparó hasta las 6,95 por partido.

Ha arbitrado en cinco ocasiones al Deportivo Alavés, tres de ellas en Segunda División. Los babazorros sólo han ganado uno de esos partidos. Los dos partidos que les arbitró la temporada pasada fueron contra el Real Madrid. Ha dirigido en dos ocasiones al Sevilla, una hace dos temporadas y otra este año. En el duelo de este curso los hispalenses salieron vencedores por 2-0 contra el Deportivo.

Convocatorias y posibles onces

Deportivo Alavés: Abelardo ha citado a todos los jugadores disponibles. Deberá realizar cinco descartes. Burgui, Vigaray, Héctor y Alexis son baja.

Sevilla FC: Montella no ha hecho pública la lista. Tiene las bajas de Carriço y Pareja.